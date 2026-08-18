La abogada y activista fue baleada en Santa Cruz de la Sierra y permanece internada con diagnóstico reservado. Las imágenes de las cámaras de seguridad

La abogada y activista Nadia Beller fue atacada a balazos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un hotel. La mujer recibió tres impactos de bala y permanece internada con diagnóstico reservado.

En el marco de la investigación, la Policía boliviana detuvo al consultor político Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina. Según las autoridades, se busca determinar si tuvo algún tipo de participación en el ataque.

El video muestra el momento en que los agresores, vestidos como repartidores, interceptan a la abogada y activista en las inmediaciones de un hotel.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo los atacantes llegan al lugar vestidos como repartidores y ven a Beller tras subir las escalinatas del hotel.

Luego, la mujer es abordada por los agresores, quienes efectúan varios disparos antes de escapar del lugar.

El registro es una de las principales pruebas que analiza la Policía de Santa Cruz de la Sierra en la investigación, que derivó en la detención del consultor político Fernando Cerimedo cuando intentaba viajar hacia la Argentina.

Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia: investigan un atentado contra una mujer

El consultor político, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina.

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado. Beller habría sido pareja de Cerimedo, según señalan medios locales.

"Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis. La primera es que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo", comentó a la prensa David Gómez, de la Policía de Santa Cruz.

La ex novia de Cerimedo lo responsabilizó por el ataque: "Si no fingía estar muerta, me remataban"

Nadia Shirley Beller Delgado, ex novia de Fernando Cerimedo, responsabilizó al ex asesor de Javier Milei por el ataque que sufrió el lunes por la noche en el que recibió cuatro impactos de bala.

"Si no fingía estar muerta, me remataban", aseguró la abogada de 33 años en diálogo con el medio boliviano DTV desde el hospital de la ciudad de Santa Cruz y aseveró que "sabe quiénes son los sicarios que la mataron".

Contó que fue "descubriendo situaciones" en cuanto al vínculo del actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con los atacantes lo cual la llevó a pensar que ambos "tuvieron un contubernio para deshacerse de ella".

Explicó que "Cerimedo hace campañas de política y su pago es a través de contratos, que ellos negocian con empresas grandes" y fue ahí cuando involucró a una de sus exnovias.

Recordó que "hubo un incidente en el que yo me di cuenta de que él me mentía en su relación con su expareja. Me dijo que ella lo engañó, que cuando estaba embarazada tuvo que hacerse un ADN y que hace cuatro años no la tocaba".

Detalló que "en abril, descubrí que tenían conversaciones románticas con ella. Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó. No me contestó si era verdad o era mentira, dijo que ella empezó a sospechar sobre mi y él intentó engañarla para que no viniera a Bolivia".

Sobre su vínculo con el consultor político, sostuvo que "Cerimedo mantuvo una relación conmigo hasta que descubrí todo" y reiteró la violencia física que sufrió: "Por eso él me golpeó y yo contacté a una persona para mostrarle la tentativa de homicidio, porque me ahorcó. Esta persona mandó periodistas, policías, todo. El asesor Mauricio y otros operadores del gobierno se encargaron de tapar ese hecho".

Sin guardarse nada, Beller también puso el foco en la presunta corrupción por parte de las autoridades. "Mandé fotos de las cajas llenas de billetes que tenía Cerimedo, de los hechos de corrupción. El resto del dinero lo tiene su testaferro, que vive en el mismo edificio de La Paz. Pero cuando fue la fiscalía taparon todo, no quedó ningún rastro", aseguró.

Y agregó: "Me pidieron que negara todo. En ese momento, Fernando me dijo que se iba a suicidar si yo lo mandaba a la cárcel. Ante ese chantaje no abrí la puerta", explicó

Luego se refirió nuevamente a los hechos de violencia. "Me hicieron atender con el médico personal del Presidente porque tenía marcas en el cuello, no podía tragar", indicó

Y sin dejar lugar a dudas, afirmó: "Yo hice saber esto a la mesa de Gabinete de Rodrigo y tampoco dijo nada. Hay un contubernio de todo el gobierno. La Policía no va a actuar en contra de este señor porque él maneja la Policía".

Por lo tanto, "aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo. Y lo van a cubrir a todos".

Acerca de cómo llegó al hotel en el que fue atacada, relató: "Como activista, me llegan muchas denuncias. Me citaron, supuestamente, para darme un caso de violación a una nena de 13 años. Me citaron con un pretexto. No me quisieron decir quién les había pasado mi número, que tenían miedo y me hicieron ir a ese hotel".