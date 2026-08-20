El mandatario cerró el evento empresarial con duras críticas al análisis económico local y defendió los resultados de su gestión en materia de inflación

El presidente Javier Milei cierra este jueves el Council of the Americas, en el Hotel Alvear, con un discurso centrado en el modelo económico y el crecimiento, ante funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado.

Durante su exposición, el mandatario cuestionó los análisis de los economistas argentinos y sostuvo que, debido al desempeño de la economía durante las últimas décadas, sus herramientas de análisis se encuentran "oxidadas".

"Voy a dejar en evidencia la precariedad y pobreza analítica de los economistas argentinos en los análisis que hacen", afirmó Milei al comenzar su discurso. En ese sentido, vinculó sus críticas con el desempeño de la economía argentina durante los 100 años previos a su administración.

"Como la Argentina es una economía que se ha caracterizado en los 100 años previos a nuestra administración a ser un país decadente, parece que deben tener las herramientas bastante oxidadas", sostuvo el Presidente.

Además, afirmó que deposita su "esperanza en los argentinos que no quieren volver al pasado" y cuestionó a quienes plantean que existe un crecimiento de la economía a dos velocidades.

"Quiero que Argentina sea el país más grande del mundo", expresó el Presidente, al plantear su objetivo de crecimiento económico.

Milei cuestionó a quienes dicen que la gente no llega a fin de mes

En otro tramo de su exposición, Milei se refirió a las críticas sobre la situación de los ingresos y el consumo.

"Eso que dicen de que ‘la gente no llega a fin de mes’. ¿Por qué no tratan de pensar lo que significa la frase?", planteó el Presidente, quien pidió nuevamente "mirar los datos".

A continuación, volvió a cuestionar a periodistas y economistas por sus interpretaciones sobre la economía argentina.

"Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas odian más los datos o los zurdos al agua", afirmó en tono irónico.

El mandatario también criticó a quienes hablan de un "crecimiento a dos velocidades" y sostuvo que los procesos de expansión económica no necesariamente implican que todos los sectores evolucionen de la misma manera.

En ese sentido, explicó su concepto de "Estado estacionario" como una situación en la que una economía no crece y sostuvo que ese escenario no resulta deseable para la Argentina.

Milei comparó la inflación de su Gobierno con la de gestiones anteriores

Uno de los ejes del discurso fue la evolución de la inflación. Milei comparó los registros correspondientes a las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández con los resultados de su gestión.

El Presidente sostuvo que durante la gestión de Cristina Kirchner la inflación alcanzó el 26%, que Mauricio Macri recibió ese nivel y lo llevó al 53%, mientras que Alberto Fernández terminó su mandato con una inflación del 211%.

"Nosotros la bajamos el 85% de la inflación", afirmó Milei al comparar esos períodos con su administración.

Las declaraciones se produjeron después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de julio fue del 2,1%. Ese registro interrumpió una tendencia de tres meses consecutivos de desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC).

Milei destacó la inflación mayorista y anticipó otro recital

El Presidente también puso el foco en el dato de inflación mayorista. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación del 0,8%.

Milei destacó el resultado y recordó una promesa realizada anteriormente vinculada con la posibilidad de realizar una nueva presentación musical si la inflación mayorista comenzaba con cero.

"Mal que le pese a los medios y economistas, arrancó con cero, así que haré otro recital como había prometido", afirmó.

El mandatario incluso comentó que deberá encontrar tiempo para ensayar para esa eventual presentación.

Milei defendió el cierre de empresas como parte del proceso económico

Otro de los puntos abordados por el Presidente fue el cierre de empresas. Milei sostuvo que la desaparición de algunas compañías forma parte del proceso de reasignación de recursos que acompaña al crecimiento económico.

"Así como aparecen empresas, desaparecen empresas, es un fenómeno natural porque se reasignan los recursos, porque cambiaron las condiciones de la economía", afirmó.

Según su explicación, el sistema de competencia permite que los recursos se trasladen hacia sectores con mejores condiciones para desarrollarse.

En ese marco, cuestionó las medidas destinadas a proteger determinadas actividades mediante restricciones y sostuvo que esas políticas pueden terminar afectando a los consumidores.

"Sin barreras, el proceso es armónico", planteó.

El mandatario señaló además que la apertura de la economía puede generar inicialmente un proceso abrupto debido a las restricciones que, según su interpretación, existieron durante períodos anteriores.

El Presidente cuestionó a la industria textil

Milei también apuntó contra la industria textil argentina, en un contexto en el que distintos sectores reclaman modificaciones en los aranceles y condiciones de competencia frente a productos importados.

El Presidente utilizó como ejemplo a Italia para plantear que la industria local debería competir mediante productos con mayor valor agregado.

"¿Cómo hace Italia para competir en la industria textil contra China? Hace cosas de diseño", sostuvo.

Luego cuestionó a quienes, según su planteo, pretenden producir bienes similares a los importados a precios considerablemente superiores.

"Pretender vender la misma remera que hacen los chinos cinco o diez veces más cara, estamos en un problema", afirmó.

Milei vinculó la baja de la natalidad con el sistema previsional

Durante su exposición, el Presidente también se refirió a la evolución demográfica de la Argentina y a la reducción de la tasa de natalidad.

Al hablar sobre la fuerza de trabajo y la evolución futura del mercado laboral, Milei cuestionó al movimiento feminista y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes", sostuvo.

A continuación, vinculó la baja de la natalidad con las dificultades para sostener el crecimiento de la población y con el funcionamiento del sistema previsional.

"Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos cuesta caro en términos de crecimiento y en el sistema previsional", afirmó.

El Presidente realizó esa asociación durante su exposición sin presentar datos específicos que demostraran una relación causal entre la legalización del aborto y la evolución de la natalidad.

El Presidente volvió a respaldar las desregulaciones de Federico Sturzenegger

Milei dedicó parte de su exposición a defender la política de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y cuestionó a los sectores empresarios que, según su interpretación, se beneficiaron de regulaciones anteriores.

"Las regulaciones no están porque sí", sostuvo el mandatario, al afirmar que detrás de algunas de ellas existen intereses económicos.

Como ejemplo, mencionó la industria de la chatarra y señaló que las restricciones a la exportación generaban un exceso de oferta y beneficiaban a determinadas empresas.

También hizo referencia al mercado de neumáticos y cuestionó que productos que, según su planteo, podían conseguirse a USD 100 se comercializaran internamente a valores cercanos a USD 400. En ese contexto, mencionó el caso de FATE y sostuvo que una empresa debe adaptarse frente a una mayor apertura comercial.

Milei calificó a Sturzenegger como un "coloso" y recibió aplausos del auditorio.

"Cuando vean a un mierda humana criticando a Federico es porque le está tocando el negocio a un prebendario, a un chorro o a un corrupto", afirmó el Presidente en uno de los tramos más duros de su discurso.

También cuestionó a la industria textil argentina por la diferencia de precios frente a productos provenientes de China. Según Milei, las empresas locales deben incorporar diseño y mayor valor agregado para competir internacionalmente.

"Pretender vender la misma remera que hacen los chinos cinco o diez veces más cara, estamos en un problema", sostuvo.

Milei cuestionó a empresarios prebendarios y habló de competencia

En otro tramo de su discurso, el Presidente vinculó su política económica con lo que definió como una "batalla moral" contra los sistemas de privilegios.

"¿Es justo un sistema corrupto, que expropia, que cercena las libertades individuales, que genera ineficiencia para que se beneficien un empresario prebendario y su contraparte política?", planteó.

Luego sostuvo que los empresarios que dependen de mecanismos de protección deberían afrontar las consecuencias de una economía con mayor competencia.

"Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar", afirmó.

Milei sostuvo que el crecimiento económico requiere modificar las reglas que, según su visión, limitaron la competencia durante las últimas décadas. Hacia el final de su exposición, volvió a definir el problema de la Argentina como una cuestión "moral" y vinculó el progreso económico con el respeto por la propiedad y la vida y con los valores judeocristianos.

El Presidente planteó su modelo de crecimiento

El discurso de Milei estuvo atravesado por su defensa del modelo económico implementado por su administración y por la necesidad, según sostuvo, de avanzar hacia una etapa de crecimiento sostenido.

El Presidente cuestionó los análisis que plantean dificultades o diferencias en la evolución de los distintos sectores de la economía y sostuvo que el proceso de crecimiento implica una reasignación de recursos.

También planteó que la Argentina debe evitar permanecer en un escenario de estancamiento y expresó su objetivo de que el país alcance una posición de mayor relevancia económica a nivel internacional.