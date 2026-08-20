La senadora nacional reconoció que la Ciudad será un punto central de negociación. También reiteró sus propias aspiraciones para competir en el distrito

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich volvió a referirse a las negociaciones entre el oficialismo y el PRO de cara a un eventual acuerdo electoral y dejó una señal hacia el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri: afirmó que estaría dispuesta a acompañar su reelección en la Ciudad de Buenos Aires si ambas fuerzas alcanzan una coalición.

Las declaraciones se producen en medio de las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para avanzar en un acuerdo político y electoral que podría tener impacto tanto a nivel nacional como en los distintos distritos donde ambos espacios compiten por el poder.

Bullrich reconoció que la Ciudad será uno de los principales puntos de discusión dentro de las negociaciones y, al mismo tiempo, mantuvo abierta la posibilidad de ser candidata. Sin embargo, aseguró que no tendría inconvenientes en ceder esa aspiración si el acuerdo contempla la continuidad de Jorge Macri al frente del Gobierno porteño.

Bullrich: "Si tenemos que hacer una coalición para que siga Jorge Macri, acompañaré"

En una entrevista con el diario Clarín, Bullrich destacó la importancia de la Ciudad de Buenos Aires y volvió a plantear que cuenta con experiencia ejecutiva para competir por el máximo cargo porteño.

"La Ciudad es muy importante. Siento que con la experiencia ejecutiva que tengo, es un lugar que me imagino rápidamente todo lo que hay para hacer", sostuvo la senadora.

Entre sus prioridades, mencionó la necesidad de "construir un Estado razonable, que hoy no lo tiene", impulsar "un cambio educativo que hoy se necesita" y "mejorarle las cosas a los comerciantes".

Sin embargo, la dirigente de LLA también dejó abierta una alternativa que hasta ahora no había sido planteada públicamente de manera tan directa dentro del oficialismo: respaldar una nueva gestión de Jorge Macri.

"Si vos me decís que en este momento en la Ciudad tenemos que hacer una coalición para que siga Jorge Macri, siento que mi mejor aporte es tener ese gesto de acompañar, como lo tuve en 2023 cuando decidí apoyar a Milei", afirmó Bullrich.

De esta manera, la senadora dejó en claro que su eventual candidatura no sería un obstáculo para un acuerdo entre libertarios y macristas en la Ciudad.

La Ciudad, uno de los puntos centrales de la negociación entre LLA y el PRO

La posición de Bullrich se da mientras La Libertad Avanza y el PRO avanzan en conversaciones para definir las condiciones de un eventual acuerdo electoral.

La propia senadora había anticipado que la Ciudad de Buenos Aires sería uno de los principales reclamos del partido conducido por Mauricio Macri.

"¿Qué es lo primero que te va a pedir el PRO? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realista. ¿Te vas a poner a decir que no? Entonces no querés una coalición", había planteado Bullrich durante una entrevista con DNews.

El escenario abre una discusión sobre quién encabezará una eventual boleta conjunta en el distrito. Jorge Macri buscaría retener el Gobierno porteño, mientras que Bullrich cuenta con el antecedente de haber encabezado la lista de senadores de LLA en la Ciudad y de haber obtenido un fuerte respaldo electoral.

En ese sentido, la exministra de Seguridad recordó que en las últimas elecciones consiguió el 51% de los votos en la Ciudad y sostuvo que tiene posibilidades de volver a competir.

"Vengo de ganar en la Ciudad con el 51% como candidata a senadora, tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición", señaló.

El principio que propone Bullrich para ordenar el acuerdo

Además de la discusión específica por la Ciudad, Bullrich planteó un criterio general para las negociaciones territoriales entre el oficialismo y el PRO.

Según su propuesta, aquellos dirigentes que actualmente gobiernan provincias deberían conservar sus espacios dentro de una eventual alianza.

"¿Cuál sería una base de negociación? Que todos aquellos que hoy manejan una provincia sean parte de una coalición. En esos distritos tendrías que respetar ese principio", explicó.

La definición apunta a establecer un esquema que permita ordenar las candidaturas y evitar disputas internas en aquellos territorios donde alguno de los espacios ya tiene el control del Ejecutivo.

En el caso de la Ciudad, Bullrich planteó que la discusión deberá resolverse dentro de la negociación general entre ambos partidos.

Bullrich prioriza la continuidad del proyecto de Milei

Más allá de sus aspiraciones personales, la senadora puso el foco en la necesidad de que el oficialismo conserve el poder y consiga renovar el respaldo electoral al proyecto encabezado por Javier Milei.

Para Bullrich, una eventual derrota que impida la continuidad del Gobierno significaría un retroceso para el oficialismo.

"La no reelección de este proyecto para nosotros sería muy negativo, un gran retroceso. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija", afirmó.

Así, la dirigente dejó planteada una posición que podría ser clave para las próximas negociaciones: si el acuerdo entre LLA y el PRO incluye la continuidad de Jorge Macri en la Ciudad, Bullrich estaría dispuesta a resignar una eventual candidatura propia y acompañar al actual jefe de Gobierno.

La definición vuelve a poner a CABA en el centro de las conversaciones entre libertarios y macristas, mientras ambos espacios buscan encontrar un esquema común para competir electoralmente.