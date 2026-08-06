El oficialismo quedó en desventaja tras la decisión de frenar el voto remoto de una senadora ausente por embarazo durante una sesión clave

Patricia Bullrich desplegó este jueves una maniobra reglamentaria que bloqueó el voto a distancia de Anabel Fernández Sagasti en la sesión sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La senadora kirchnerista está embarazada en Mendoza y no puede viajar a Buenos Aires.

La jugada de la presidenta del bloque oficialista cambió la ecuación de una votación que se anticipaba ajustada. El voto de Fernández Sagasti era clave para la oposición.

Victoria Villarruel, presidenta del Senado, había aprobado el pedido de participación virtual de la legisladora mendocina. También el del senador radical catamarqueño Flavio Fama, que se recupera de una cirugía.

Pero la decisión final quedaba en manos del resto de los senadores en el recinto. Ahí comenzó el operativo de Bullrich.

La maniobra de Bullrich para frenar el voto virtual

Al inicio de la sesión, Bullrich pidió la palabra. Solicitó que el pedido de voto no presencial fuera enviado a la Comisión de Asuntos Institucionales para su tratamiento.

"Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales", manifestó.

El artículo 227 del reglamento del Senado permite derivar a comisión cualquier solicitud especial que requiera análisis previo. Bullrich lo usó para ganar tiempo y evitar que Fernández Sagasti participara de la votación.

La votación sobre la moción se realizó a mano alzada. Se aprobó por amplia mayoría, con votos del bloque peronista incluidos.

El oficialismo logró así un acuerdo tácito con el kirchnerismo. Fernández Sagasti quedó afuera de la sesión sin que hubiera un enfrentamiento directo.

Por qué el voto de Fernández Sagasti era tan importante

La senadora mendocina se encuentra en su provincia debido a su avanzado estado de embarazo. Los médicos le prohibieron viajar a Buenos Aires.

En una votación que se anticipaba reñida, su ausencia física podía definir el resultado. Por eso solicitó participar vía Zoom, como lo hizo en otras ocasiones durante la pandemia.

Flavio Fama, senador radical de Catamarca, estaba en la misma situación. Se recupera de una intervención quirúrgica y tampoco puede trasladarse a la Capital.

Ambos legisladores habían recibido el aval de Villarruel. Pero la maniobra de Bullrich anuló esa autorización al derivar el tema a comisión.

El Gobierno busca aprobar lo que queda del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada"

Luego de retirar el controvertido capítulo que reformaba la "Ley de Tierras", el gobierno de Javier Milei intenta aprobar en el Senado lo que queda del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", con desalojos exprés, cambios expropiaciones y en las regulaciones para campos afectados por incendios, que ahora pasó a ser el capítulo más tenso para la votación mientras el objetivo de fondo para el oficialismo es evitar una derrota más dura de la que ya sufrió.

De hecho, poco después de iniciado el debate el jefe del bloque peronista/kirchnerista, José Mayans, planteó una moción para que el proyecto volviera a comisión y se suspendiera su tratamiento en la sesión, pero La Libertad Avanza (LLA) logró con ayuda de aliados impedirlo. Reunió 38 votos, que serían los mismos que cuenta para aprobar la iniciativa en general. La votación se espera para la medianoche, aproximadamente.

Igualmente, fue un momento tenso para el oficialismo, que el día anterior ya se había visto forzado a retirar el capítulo del proyecto que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros por la presión social -con movilización al Congreso incluida- que llevó a gobernadores y bloques aliados a retirarle el apoyo a ese apartado. El bloque oficialista que encabeza Patricia Bullrich lo resignó para tratar de salvar el resto del texto.

En rigor se trató de una derrota política para el Gobierno. Tanto la Casa Rosada como fuentes del bloque consultadas por iProfesional reconocieron extraoficialmente que la oposición les gano "el relato" frente a la opinion pública. Pero los más heridos por la caída del polémico capítulo fueron Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto.

¿Por qué es clave para el Gobierno aprobar el proyecto sobre "propiedad privada"?

Más allá de que el proyecto sobre "propiedad privada" forma parte de la agenda parlamentaria -e ideológica- de Milei, Bullrich y Sturzenegger necesitan que en la sesión de este jueves el Senado le dé media sanción a lo que quedó del texto, porque un rechazo los dejaría muy mal parados puertas adentro del Gobierno.

La jefa del bloque oficialista fue la principal negociadora con los bloques dialoguistas. Buscó hasta el final los votos para sostener el capítulo que mantuvo trabado el tratamieto del proyecto, al extremo de elaborar 17 borradores distintos para tratar de reunir consenso. Pero además, hasta último momento prometía tener los votos.

"Tenemos los suficientes para ganar", lanzó confiada un día antes de la sesión, en u contacto informal con la prensa. En el oficialismo aseguran que hizo la misma promesa a la "mesa política" donde participan la secretaria general, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor Santiago Capuuto, entre otros.

Por su parte, Sturzenegger fue el encargado de la elaboración del proyecto original que sufrió numerosos cambios. Bullrich se mantvo en contacto con él permanentemente durante las negociaciones con los bloques en torno al capítulo sobre tierras y en más de una oportunidad el desacuerdo entre ellos por las modificaciones conversadas hizo de traba.

El retiro del capítulo sobre venta de tierras a extranjeros, que era el más importante para el Gobierno, fue un revés para ambos en un momento donde, además, el ministro enfrenta cuestionamientos por la desregulación por decreto del sector de los prácticos navales, que desató un paro de cuatro días en el comercio exterior con un costo millonario.

En ese contexto, el oficialismo debió resistir el intento de devolver el proyecto a comisión y ahora busca aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados para morigerar la derrota que significó la caída del capítulo sobre la Ley de Tierras y, en definitiva, reducir el impacto político no solo sobre Bullrich y Sturzenegger, sino sobre la gestión de Milei.