El oficialismo cambió de estrategia para contener a los aliados, con la mira en las próximas sesiones. El tema del endeudamiento familiar suma presión

El gobierno de Javier Milei confía en que esta semana logrará un avance en el Congreso con su ambiciosa agenda de reformas, pero igualmente la búsqueda de apoyos parlamentarios se le hizo más trabajosa en los últimos meses y esto obligó al oficialismo a empezar a hacer lugar a los proyectos de los bloques dialoguistas para tratar de mantener bajo control las sesiones.

La nueva estrategia se verá en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera darle media sanción a la reforma del Banco Central (BCRA) y al proyecto de Inocencia Fiscal II. El temario incluye otros diez proyectos de baja conflictividad pero de gran interés para los bloques alineados con gobernadores y aliados del PRO y la UCR.

A ello se le suman distintas iniciativas que ya se discuten en las comisiones tanto de Diputados como del Senado. La apertura obedece a un pedido de larga data de los bloques que suelen acompañar a La Libertad Avanza (LLA) pero se quejan con frecuencia de que el Gobierno no los retribuye.

Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como la jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich, entendieron que es momento de atender ese planteo para fortalecer las alianzas y también para evitar una rebelión que acorrale al oficialismo con temas incómodos como puede ser el del endeudamiento familiar. Entre los opositores duros y los dialoguistas se empezó a hablar de impulsar alguna iniciativa al respecto, a contramano de la voluntad de Milei.

Nueva estrategia del Gobierno: ¿qué proyectos aceptó incluir en la próxima sesión de Diputados?

En las últimas sesiones LLA tuvo dificultades para sostener el apoyo de los dialoguistas a su agenda. El ejemplo más crudo se dio con el desguace del proyecto sobre "propiedad privada" en el Senado. Bullrich tuvo que retirar los capítulos sobre venta de tierras rurales a extranjeros y uso de terrenos afectados por incendios para poder aprobar el texto y evitar una derrota total.

Los problemas que tuvo el oficialismo dentro del Congreso obedecen en parte a un adelantamiento del clima electoral. Gobernadores que antes apoyaban de forma casi automática la agenda de Casa Rosada empezaron a escatimar sus votos con encuestas en la mano que no le dan bien a Milei y a volverse más exigentes en las condiciones.

Algunos se reorganizan, conscientes de su fuerza y su valor para el oficialismo, como es el caso del misionero Hugo Passalacqua y el salteño Gustavo Sáenz, que arman un nuevo bloque en reemplazo de Innovación Federal tras la ruptura del primero con Carlos Rovira, jefe político histórico de Misiones al que solía recurrir el Gobierno nacional. El nuevo espacio tendrá 7 votos muy valiosos.

Esa ruptura llegó acompañada de una posición más distante por parte de Passalacqua, que obligó a Menem y a Bullrich a prestar especial atención a los legisladores misioneros y salteños. Por caso, en la sesión del miércoles se incluyó un proyecto para bajar la alícuota del IVA a la fécula de mandioca, impulsado por los representantes de Misiones. También buscan contener a los de Osvaldo Jaldo (Tucumán), que coquetea con el eje Passalacqua-Sáez.

Asimismo se incorporaron también ocho proyectos de declaración de "capitales nacionales" para distintas provincias y ciudades del interior, todos presentados por legisladores de línea directa con los gobernadores que LLA necesita de su lado en las sesiones o aliados como el PRO y el MID.

Entre ellos figura la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como "Capital Nacional del Teatro", presentada la diputada Antonela Giampieri (PRO); de la provincia de Santa Cruz como "Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías", impulsada por José Luis Garrido (Por Santa Cruz); de Tucumán como "Capital Nacional del Ecoturismo", a propuesa Elia Fernández (Independencia) y del municipio salteño de San José de los Cerrillos como "Capital Nacional del Cerdo Negro", presentada por Yolanda Vega (Innovación Federal).

Además de esas iniciativas empujadas por legisladores que responden a gobernadores como Sáez, Claudio Vidal (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) o al PRO, en la sesión se aprobarán otras similares de diputados de Corrientes y de San Juan. También se convertiría en ley otro proytecto del bloque de Jaldo, para declarar a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.

Guiño del oficialismo a los dialoguistas y táctica espejo en el Senado

Dentro de ese plan, el oficialismo también aceptó incluir en la sesión de Diputados un proyecto que organiza en dos salas distintas a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y otro que crea una nueva sala en la Cámara Federal de Mar del Plata. El primero fue impulsado por la senadora tucumana Sandra Mendoza -alfil de Jaldo- y el segundo por el también senador de la UCR Maximiliano Abad. Ambos llegan con media sanción y se convertirían en ley.

La Libertad Avanza tampoco descuida sus objetivos. Esta larga lista de proyectos fue ubicada estratégicamente en el temario de la sesión después de la reforma del BCRA y la iniciativa de Inocencia Fiscal. Es decir que espera que primero se apruebe su agenda para dar lugar después a la votación de las iniciativas impulsadas por los aliados.

Mientras tanto, en el Senado Bullrich siguió la misma línea de acción. Un plenario de comisiones trata desde la semana pasada -y podría dictaminar estos días- dos proyectos que buscan generar un marco jurídico para el mercado de carbono alineado con la política a nivel global de canalizar el financiamiento hacia proyectos sustentables. Ambas iniciativas son de la salteña Flavia Royón, leal al gobernador Sáenz, y de la misionera Sonia Rojas Decut, de Passalacqua.

El oficialismo también hizo lugar a un proyecto presentado por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), para crear un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que empezará a tratarse el miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales. Apunta a dar beneficios impositivos para inversiones productivas de u$s12 millones, inferiores a las del RIGI y el Súper RIGI.

Una agenda más abierta y un objetivo claro para LLA: cuidar la agenda de Milei

Con esta apertura de la agenda legislativa el Gobierno trata de hacer un guiño a los bloques de los cuales depende para reunir mayorías en el Congreso, luego de que empezaran a hacer valer su peso determinante para cualquier votación y también para la firma de dictámenes en las comisiones, paso fundamental para que un proyecto llegue al recinto.

Las negociaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores dejaron de ser suficientes para asegurarle un tránsito más o menos previsible a la agenda de Milei en el Congreso. El funcionario ya había advertido en la mesa política que comanda Karina Milei la necesidad de ser más abiertos a las propuestas de los aliados. Menem y Bullrich reforzaron por su parte esa idea luego del tropiezo con el proyecto de "propiedad privada" y empiezan a ejecutarla.

Para el Gobierno no solo es importante asegurarse el apoyo a sus reformas sino también evitar que los dialoguistas vuelvan a hacer causa común con la oposición más dura que encarna el peronismo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. En la sesión del miércoles se espera que muchos de los discursos rapunten a instalar el tema del endeudamiento de los hogares y la mora.

Milei afirmó ya en tres ocasiones que el Gobierno no es culpable de esa situación y que "quienes se endeudan tienen responsabilidad". El lunes en la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente se tocó el tema y la comunicación oficial remarcó que "los indicadores no reflejan una situación de crisis", en línea con lo que aseguró el mandatario en sus últimas apariciones públicas,

La oposición todavía no tiene número en Diputados para imponer un proyecto que apunte a darle soluciones a los endeudados, contrariamente a la política fijada por Milei, pero podría conseguirlo eventualmente si suman a los diputados de bloques dialoguistas. El oficialismo necesita asegurarse el apoyo de esos sectores a la agenda de Milei, pero también evitar que se lo den a iniciativas que están por afuera de sus planes.