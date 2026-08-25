La conducción libertaria reunió a su bloque en Balcarce 50 para unificar criterios ante votaciones críticas y definir estrategias institucionales

Javier Milei encabeza este lunes una reunión estratégica en la Casa Rosada con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza. El cónclave busca alinear posiciones en la antesala de una semana decisiva para el oficialismo en el Congreso.

El encuentro arrancó cerca de las 17.30 en Balcarce 50. Los legisladores habían recibido instrucciones precisas: llegar una hora antes para evitar filtraciones y mostrar coordinación.

La cumbre tiene como objetivo central ordenar la estrategia parlamentaria frente a debates cruciales previstos en ambas cámaras durante los próximos días, donde se juegan reformas estructurales del Gobierno.

El único ausente fue el diputado Agustín Coto. En ese momento participaba de una reunión de la comisión bicameral de Inteligencia. Gabriel Bornoroni también estaba allí, pero abandonó el encuentro para dirigirse a la Rosada. Como jefe del bloque libertario en la Cámara baja, su presencia era clave.

Además del Presidente y los legisladores, la reunión cuenta con figuras centrales del Ejecutivo. Participan la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y su vice Ignacio Devitt.

También están presentes el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, el secretario de Prensa y Comunicación Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem.

La batalla en Diputados: reforma del BCRA y ley de inocencia fiscal

La Libertad Avanza y sus aliados tienen un objetivo claro para este miércoles. Buscarán la media sanción de dos proyectos centrales en la sesión de la Cámara baja.

El primero es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa apunta a modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria. El segundo es la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que busca proteger a contribuyentes que regularizaron activos.

Además de estas dos piezas legislativas principales, el oficialismo acordó con sectores de la oposición dialoguista el tratamiento de otras iniciativas. La estrategia consiste en avanzar con consensos amplios en temas menos polémicos para garantizar quórum y evitar sorpresas en el recinto.

La sesión del miércoles será la primera prueba de fuego para medir la capacidad de Milei de sostener mayorías en Diputados. Los libertarios necesitan consolidar alianzas para compensar su minoría numérica.

Senado: 67 pliegos judiciales y una convocatoria express

El oficialismo en el Senado convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles. La intención es sesionar al día siguiente, el jueves.

El temario contempla el tratamiento de distintos tratados internacionales. Pero el capítulo más delicado son los 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal que envió el Poder Ejecutivo.

Entre los candidatos propuestos figuran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Ambos están postulados para ocupar cargos en la Cámara Federal porteña. Este tribunal es considerado estratégico por su intervención directa en causas vinculadas con corrupción.

La Cámara Federal de la Capital tiene jurisdicción sobre casos de alta sensibilidad política. Nombramientos en ese ámbito pueden modificar el equilibrio de poder en la Justicia.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, lleva adelante las negociaciones con distintos sectores aliados. Su desafío es reunir los votos necesarios para aprobar los pliegos sin depender de sectores opositores más duros.

Varios bloques ya advirtieron que reclaman incorporar nuevos temas al temario de la sesión. Las tratativas están en curso y el oficialismo evalúa ceder en algunos puntos para garantizar apoyo en los nombramientos judiciales.

Milei busca recuperar protagonismo político

Con esta serie de reuniones en la sede del Gobierno, el Presidente intenta recuperar la iniciativa política. También busca mantener la exposición pública que tuvo en las últimas jornadas.

Entre sus apariciones recientes se destacan la participación en el Consejo de las Américas (CAC) en el Hotel Alvear y el encuentro del lunes con su Gabinete, donde defendió el rumbo del programa económico y cuestionó las críticas sobre el nivel de morosidad del sistema de préstamos.

La agenda legislativa de esta semana será un termómetro clave. Medirá la capacidad del oficialismo para transformar acuerdos políticos en leyes concretas. Y también la solidez de las alianzas que Milei construyó desde que asumió.