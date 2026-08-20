En un discurso que no dejo ningún tema espinoso por tocar, el presidente Javier Milei defendió con vehemencia al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en medio de cuestionamientos sobre su rol al interior de LLA, al tiempo que deslizó que el expresidente Mauricio Macri tuvo "un problema de mala gestión" en la economía al igual que su antecesora Cristina Kirchner, a pesar del acercamiento que ensaya el Gobierno con el PRO.

Milei habló en la reunión anual organizada por el Council of the Americas (COA) y la Cámara Argentina de Comercio durante casi una hora y realizó una defensa irrestricta de su plan económico, con el acento en que hasta ahora logró bajar "85% de la inflación" que recibió en 2023 y que la economía "este período terminaría subiendo 8,3%", por encima del pronóstico de expansión para los países miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El Presidente acusó a los críticos de su programa de tener "precaridad intelectual", "mala intención" o ser "ignorantes" y su mensaje, en definitiva, fue que el modelo no se toca porque la economía ya muestra un crecimiento de 6% y que su campaña para la reelección está atada a sus resultados. "Sigo depositanco mi confianza en los argentinos que no van a volver al pasado y no quieren convertirse en Cuba", remarcó en un tramo de su exposición.

Pero entre las distintas explicaciones que dio al respecto filtró definiciones políticas sensibles para la situación actual de La Libertad Avanza (LLA), que con su hermana Karina Milei al frente ya empezó a prepararse para la campaña electoral, entre ellas una alusión al foco de tensión que existe entre Sturzenegger y el resto del Gabibete, en especial con la jefa del bloque de senadores Patricia Bullrich, y la mención que hizo sobre la gestión de Macri.

¿Cuál fue el mensaje de Milei a la interna de LLA, con Sturzenegger como protagonista?

Milei le agradeció por su trabajo "al Coloso" Sturzenegger, en un indudable gesto de respaldo ante los cuestionamientos internos que se filtraron a la prensa luego de que su proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" generara polémica por el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros, que finalmente Bullrich se vio obligada a retirar junto a otros muy cuestionados para asegurar la media sanción de la iniciativa.

El desguace de ese proyecto y las protestas que generó configuraron una derrota política para el Gobierno que en la "mesa política" le facturaban a Sturzenegger. En ese marco, Milei defendió la tarea de su ministro y, por si a propios o extraños les quedara alguna duda de su respaldo, en otro tramo de su discuso, fial a su estilo, lanzó: "Cuando vean a un sorete a una mierda humana criticando a Federico es porque está tocando algún negocio prebendario a un chorro o un corrupto".

Además, el Presidente realizó una fuerte defensa del "progreso tecnológico" y calificó como "estupideces" decir que "destruye empleos". Entre otras cosas, ejemplificó que "el día que Edison inventó la lamparita, no fjueron al otro día todos los fabricantes de velas a la quiebra" y explicó: "Si el sistema permite la competencia y permite que se vaya adaptando, se van reasignando los recursos".

Lo llamativo de que reparara en ese tema es que lo hizo justo después de que Bullrich informara en el Senado que habrá cambios al proyecto sobre la nueva Ley de Sociedades y que las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por su sigla en inglés) no funcionarán de forma completamente automatizada, como contemplaba originalmente el texto, sino que deberán tener un responsable físico, ya sea una persona o una empresa.

Ese proyecto también es de Sturzenegger y, una vez más, sufrirá una modificación importante durante el tratamiento del Senado, donde Bullrich es la principal interlocutora del oficialismo frente a los bloques aliados que prestan sus votos.

El comentario de Milei sobre Macri que mete ruido en el diálogo entre LLA y el PRO

A pesar de ser la jefa del bloque oficialista en el Senado, la relación entre la Casa Rosada y Bullrich es tensa. De hecho, en las últimas horas la dirigente defendió la gestión en la red social X y en el mismo mensaje opinó: "Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana". En el Gobiero le bajaron el tono, negaron una pelea o desencuentro con la senadora -que también lo niega- pero el comentario fue, de mínima, incómodo.

Uno de los episodios que hizo ruido en los últimos días fue que la dejaron afuera de la reunión entre los alfiles polícos de LLA y los del PRO de Mauricio Macri, a pesar de que ella proviene de ese partido al igual que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que sí participó. No obstante, ese acercamiento también tiene ahora una disonancia introducida por Milei.

Al afirmar que su plan ya arroja datos de crecimiento de la economía, el Presidente se comparó con las gestiones anteriores. Primero mencionó que en la gestión de Cristina Kirchner -a quien presentó como "la señora presidiaria"- entre 2011 a 2015 "Argentina se expandió 1,5%, en un contexto en que la OCDE lo hizo al 8%", y agregó: "No tuvimos un mundo malo, hicimos todo mal, de hecho si se toma en términos percápita, el PBI per cápita cayó".

"Si tomamos el períodio de Mauricio Macri la economía cayó 4%, mientras que la OCDE se expandió 9%, tampoco fue un problema del mundo, fue un problema de mala gestión", continuó Milei. De esta forma, no solo deslizó una critica a lo hecho durante el mandato del líder del PRO sino que además lo puso, al menos en lo referido a la economía, en la mismo lugar que Cristina Kirchner.

En ese contexto, el jefe de Estado remarcó que "este período" -en referencia a su mandato- "terminaría subiendo 8,3% y cuando se compara con la OCDE es la primera vez que Argentina va a estar por encima, porque (el organismo) se va a epandir 6%". Y remató: "Es decir, efectiamente la economía está creciendo".

Milei ata su campaña al plan económico: los datos que dio y las críticas a economistas y periodistas

"¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina", afirmó Milei en otro tramo de su discurso. La frase funciona como resumen de la defensa a ultranza que realizó sobre su programa económico frente a las críticas que recibe de economistas y opositores.

El Presidente sostuvo que economía muestra una mejora en contraste con lo que recibió de la gestión anterior. "Cuando tomamos el EMAE desestacionalizado en diciembre del 23 y miramos qué pasó en el 24, crecimos 6% a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad", señaló.

A su vez, destacó que la inflación mayorista de julio fue de 0,8%. "Debería cuplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a hacer otro recital", anticipó el mandatario. Pero al margen del comentario jocoso, lo concreto es que Milei puso una vez más la baja de la inflación como principoal bandera de campaña. "Mi mandato fue bajar la inflación y hacer crecer la economía y yo voy a cumplir con mi mandato", subrayó.

El Presidente también se refirió al cierre de empresas, un punto cuestionado por los industriales nacionales, y señaló: "Sin barreras, el proceso es armónico y así como desaparecen empresas aparecen nuevas, porque se van reasignando los recursos". Asimismo, se burló de quienes piden que el crecimiento económico "sea parejo" y sostuvo que "no funciona así".

Milei también calificó como "estupideces" decir que "la gente no llega a fin de mes". Consideró que esas observaciones no tienen en cuenta los datos desagregados de la economía y lanzó: "No sé quién odia más, si los periodistas a los datos o los zurdos al agua".

Con esa defensa del programa y las fuertes críticas que lanzó a todos los que lo cuestionan en materia de empleo, salarios y actividad, Milei ratificó que no tiene en mente hacer cambios rumbo a la campaña por la reelección, sino todo lo contrario: se apoyará en la baja de la inflación y en los datos que, según él, muestran la eficacia de su plan.

Milei contra los "pañuelitos verdes": el otro costado de su discurso que anticipa el tono de la campaña

El Presidente mostró además que tampoco abandonará su enfrentamiento con el kirchnerismo -como demostró al pedir al auditorio que no siga "dejándose psicopatear por los kukas que hundieron el país"- ni con el progresismo o la corriente "woke".

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes", señaló en referencia a las mujeres que militaron por la legalización del aborto. El Presidente vinculó el activismo por esa política con variables económicas para cuestonar sus efectos.

Al respecto, apuntó: "Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permita la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional".

De esta forma, Milei utilizó el evento del Consejo de las Américas como plataforma para ratificar que no habrá modificaciones a su plan económico porque confía en que sus resultados acompañarán la campaña por su reelección y que tampoco cambiará su discurso y su estilo para confrontar con los críticos de su Gobierno.