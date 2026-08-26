Estados Unidos modificó temporalmente la atención para visas en todo el mundo por una capacitación que afectará las citas en consulados y embajadas

Estados Unidos introdujo cambios temporales en el funcionamiento de las citas para tramitar visas en sus embajadas y consulados alrededor del mundo, según informaron medios internacionales.

La modificación responde a un programa de capacitación de alcance global que puso en marcha el Departamento de Estado estadounidense y que obligará a reorganizar parte de la atención destinada a los solicitantes.

Qué cambia para quienes deben tramitar la visa de Estados Unidos

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que el organismo comenzó una iniciativa de formación que se desarrollará en las representaciones diplomáticas estadounidenses de distintos países.

Como consecuencia, las autoridades deberán reprogramar o ajustar las citas correspondientes a los servicios de visas para poder incorporar las jornadas de capacitación previstas.

Cómo afectará la capacitación al trámite de visas

La modificación alcanza a la atención consular que se brinda en las embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo. La capacitación tendrá impacto sobre la atención consular, ya que las citas para los servicios de visas deberán ajustarse para dar lugar a esta instancia de formación.

Por el momento, el cambio está planteado como temporal y está directamente relacionado con el desarrollo de esta iniciativa de formación. Las personas que tengan previsto realizar trámites deberán tener en cuenta que la disponibilidad de citas puede verse afectada por esta reorganización.

La medida se suma al endurecimiento de las visas en Estados Unidos

El cambio en la atención consular se conoce pocos días después de que trascendiera que el Gobierno de Donald Trump prepara una posible revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2, correspondientes a permisos de negocios y turismo.

La iniciativa alcanzaría a visas emitidas entre 2016 y 2026 y estaría dirigida a extranjeros que ingresaron a Estados Unidos como visitantes y posteriormente solicitaron o están solicitando asilo. El proceso todavía no es definitivo y podría sufrir modificaciones.

La eventual revocación no implicaría necesariamente una deportación inmediata, aunque quienes sean alcanzados podrían perder el estatus migratorio asociado a sus visas de visitantes. El Departamento de Estado trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a las personas comprendidas.

En paralelo, durante los últimos 18 meses Estados Unidos revocó alrededor de 175.000 visas a personas condenadas o acusadas de distintos delitos. También se retiraron permisos en determinados casos relacionados con manifestaciones públicas sobre políticas estadounidenses.

El cambio ocurre en medio de mayores controles migratorios

La reorganización de las citas consulares se produce en un contexto de mayores controles migratorios impulsados por la administración de Donald Trump, que en los últimos meses también avanzó con cambios en el régimen de visas.

De acuerdo con un informe de Reuters, la modificación en la atención consular forma parte de ese contexto y se produce mientras el Gobierno estadounidense profundiza las medidas de control migratorio.

De esta manera, la reorganización de las citas se produce mientras el Departamento de Estado lleva adelante una capacitación simultánea en sus embajadas y consulados, en paralelo con las medidas que la administración Trump viene implementando sobre el sistema migratorio.

Por ahora, el cambio informado por el Departamento de Estado afecta la organización de las citas para visas en embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo, mientras se desarrolla el programa de capacitación.