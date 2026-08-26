Durante una presentación en Rosario, el dirigente planteó la necesidad de consenso y renovó el debate sobre el futuro de la oposición

El exministro de Economía y dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, reapareció públicamente este martes en Rosario, donde participó de la presentación del libro La Santa Fe que viene, del diputado nacional Diego Giuliano. El encuentro reunió a dirigentes de distintos sectores del peronismo santafesino y tuvo como eje la necesidad de avanzar en una propuesta común de cara al próximo ciclo electoral.

Massa se ubicó en la primera fila del evento realizado en el Hotel Ariston, acompañado por dirigentes del Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe, legisladores nacionales, referentes provinciales, sindicales y territoriales.

Al finalizar la actividad, el exministro mantuvo un breve contacto con la prensa y fue consultado sobre la posibilidad de que los distintos sectores del peronismo puedan trabajar en conjunto. "Es muy lindo que todos se acompañen entre ellos, la unidad es lo más importante", respondió.

La aparición se produjo mientras el peronismo atraviesa una etapa de reorganización interna luego de la derrota electoral de 2023 y con la mirada puesta en las elecciones de 2027. En ese proceso conviven distintos sectores y dirigentes con peso territorial propio, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el kirchnerismo encabezado por Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, el Frente Renovador de Massa y referentes provinciales que buscan definir una estrategia común frente al Gobierno de Javier Milei.

Massa acompañó la presentación del libro de Diego Giuliano

El encuentro tuvo como eje la presentación de La Santa Fe que viene, una obra de Giuliano, exministro de Transporte y actual diputado nacional. La actividad reunió a dirigentes que integran distintos espacios del peronismo santafesino y funcionó como una instancia de encuentro entre sectores que mantienen diferencias respecto de la conducción y la estrategia electoral del PJ.

Entre los presentes estuvieron:

Los diputados nacionales Germán Martínez, Caren Tepp, Florencia Carignano y Eduardo Toniolli

El senador nacional Marcelo Lewandowski

El concejal rosarino Juan Monteverde

La diputada provincial Lucila De Ponti

El senador provincial Armando Traferri

El presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia

También participaron dirigentes sindicales y referentes territoriales. En cambio, no hubo representantes del sector referenciado con el exgobernador Omar Perotti, una de las figuras que tuvo centralidad dentro del peronismo provincial durante los últimos años.

Durante la presentación, Giuliano mencionó a Massa como referente de un proyecto alternativo al Gobierno de Javier Milei y señaló que el exministro de Economía fue quien lo alentó a escribir el libro.

El diputado nacional evitó confirmar si competirá por la Gobernación de Santa Fe, aunque expresó su intención de formar parte de un proyecto colectivo y planteó la necesidad de construir una propuesta amplia para la provincia.

La posibilidad de que Giuliano avance en un armado provincial se inscribe, a su vez, en una etapa en la que distintos dirigentes santafesinos comenzaron a posicionarse con vistas a 2027. La provincia tendrá elecciones locales dentro del próximo calendario electoral y el peronismo deberá definir tanto sus candidaturas como el mecanismo para resolver las diferencias internas.

El mensaje de Massa sobre la unidad del peronismo

Tras la presentación, Massa explicó que su presencia en Rosario tuvo como objetivo acompañar a Giuliano. Ante la prensa, destacó la participación conjunta de distintos dirigentes en actividades políticas.

"Es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos. Que un día Diego Giuliano presente su libro, que otro día Marcelo Lewandowski o Juan Monteverde presenten su iniciativa y que todos se acompañen entre ellos. Es muy lindo", expresó.

Ante una pregunta sobre si los distintos sectores podían confluir en un mismo espacio, respondió: "Es que la unidad es lo más importante".

El mensaje tuvo lugar en medio de las conversaciones que mantienen dirigentes peronistas para definir una estrategia electoral para 2027. La discusión incluye tanto la conducción nacional del espacio como la forma en que se resolverán las candidaturas y la relación entre las distintas corrientes del justicialismo.

Massa, que fue candidato presidencial de Unión por la Patria en 2023, quedó fuera de la competencia electoral luego de perder el balotaje frente a Javier Milei. Desde entonces, mantuvo actividad política a través del Frente Renovador y participó de reuniones con distintos referentes del peronismo, aunque redujo sus apariciones públicas respecto de la etapa en la que ocupaba cargos ejecutivos.

Su regreso a una actividad partidaria en Rosario se produjo, por lo tanto, en un momento en el que el espacio opositor busca establecer una estrategia común frente al Gobierno nacional.

La reunión de Massa con Kicillof y Máximo Kirchner

El mensaje de Massa sobre la unidad se produjo aproximadamente dos semanas después de una reunión reservada que mantuvo en Buenos Aires con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros dirigentes del peronismo.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Emperador y estuvo centrado en el escenario político y electoral. Uno de los temas abordados fue la situación de las PASO y la posibilidad de utilizarlas como mecanismo para definir candidaturas de cara a las elecciones nacionales de 2027.

La discusión sobre las primarias forma parte de un debate más amplio dentro del peronismo. Mientras los distintos sectores buscan establecer una conducción y una estrategia común, también deben definir mecanismos para resolver las candidaturas cuando existen postulantes de diferentes corrientes internas.

La reunión entre Massa, Kicillof y Máximo Kirchner mostró además la continuidad de los contactos entre dirigentes que pertenecen a espacios diferentes dentro del peronismo. El encuentro no derivó en el anuncio de una conducción conjunta ni en la definición de candidaturas.

La participación de Massa en Rosario se produjo en continuidad con esas conversaciones, aunque el exministro no realizó anuncios sobre una eventual candidatura propia ni confirmó si buscará competir nuevamente por un cargo electivo.

La cuestión de la conducción del peronismo también fue planteada en las últimas horas por la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz.

Durante una entrevista televisiva, Tolosa Paz sostuvo que "la conducción del peronismo no se hereda ni se declama" y consideró que el espacio necesita "una conducción vertical, con un claro liderazgo".

La diputada señaló que actualmente existen diferentes referencias dentro del peronismo según la provincia y mencionó, entre otros dirigentes, al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto.

"Hay tantos liderazgos como peronismos", afirmó Tolosa Paz, al describir la situación interna del partido.

El debate sobre la conducción se suma a la discusión sobre la estrategia electoral de 2027 y a las diferencias entre los sectores que integran el PJ y Unión por la Patria. En ese escenario, Massa busca conservar el peso político del Frente Renovador dentro de una eventual construcción más amplia del peronismo.

Massa mantiene como principal estructura política al Frente Renovador, espacio que integra Unión por la Patria y que tiene presencia legislativa y territorial en distintas jurisdicciones.

Después de haber ocupado la cartera de Economía durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y de competir por la Presidencia en 2023, el dirigente no ocupa actualmente un cargo ejecutivo nacional. Su actividad política se concentró principalmente en reuniones partidarias y en la construcción de una posición del Frente Renovador frente al nuevo escenario político.

La definición de candidaturas para 2027 todavía se encuentra en una etapa preliminar. Por ese motivo, la presencia de Massa en Rosario estuvo acompañada por interpretaciones sobre su eventual participación futura, aunque durante el acto no hizo referencia a una candidatura presidencial, provincial o legislativa.

El propio Giuliano tampoco confirmó una postulación a la Gobernación de Santa Fe y ubicó su participación dentro de un proyecto colectivo.

La actividad en Rosario fue además la primera aparición pública de Massa después de su viaje a Barbados, donde celebró junto con Malena Galmarini, actual senadora provincial, sus 30 años de matrimonio.

Según registros citados por medios porteños, la pareja viajó acompañada por un grupo de amigos en un avión privado vinculado al empresario Francisco De Narváez. La comitiva partió desde el aeropuerto de Montevideo el 13 de agosto y permaneció varios días en el Caribe.

El viaje había generado atención pública por tratarse de una de las primeras actividades conocidas de Massa después de la reunión que mantuvo con Kicillof y Máximo Kirchner. Desde el entorno del Frente Renovador señalaron que se trató de una celebración personal y que no tuvo impacto sobre el funcionamiento interno del espacio.

A su regreso, Massa volvió a participar de una actividad política en Rosario y dejó un mensaje centrado en la unidad del peronismo.

Por ahora, el dirigente no anunció una candidatura ni definió públicamente qué papel tendrá en las elecciones de 2027. Su participación en el encuentro de Rosario se produjo mientras el PJ y sus distintos sectores avanzan en conversaciones sobre conducción, estrategia electoral y mecanismos para definir candidaturas.