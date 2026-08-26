"Baje el dedito": el fuerte cruce entre Martín Menem y Germán Martínez en Diputados

Luego de que se aprobara en general la reforma del BCRA, el jefe del bloque de Unión por la Patria pidió que se trate uno de los artículos en particular

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, tuvo lugar una fuerte discusión entre el presidente de la Cámara Martín Menem y jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez.

El proyecto tuvo media sanción con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y fue girado al Senado. El Gobierno dio así un paso hacia la modificación de la carta orgánica que rige a la máxima entidad monetaria desde 2012, cuando fue reformada por la gestion de la expresidenta Cristina Kirchner.

"Baje el dedito": el fuerte cruce entre Martín Menem y Germán Martínez

La discusión fue por uno de los artículos de la reforma: el 13, que permite usar reservas en operaciones financieras y que el peronismo busca votar aparte. "Nosotros vamos a pedir que se saquen algunos artículos para el tratamiento en particular. Vamos a pedir que el artículo 13 de vote en particular", insistió Martínez.

Pero la discusión elevó el tono. "Están escondiendo dentro de un mismo título, artículos que son claves. Usted ni siquiera sabe cómo se votó lo que se puso a consideración", sostuvo Martínez.

A lo que Martín Menem respondió: "¿Cómo que no? Más de la mitad de las manos levantadas. No entorpezca el funcionamiento de la Cámara".

En tanto, Martínez sostuvo: "Usted no tiene que entorpecerlo, convoque a las comisiones. Que no vendría nada mal".

"Las comisiones las convocan los presidentes de las Cámaras. Estudie el reglamento. No se haga el pícaro conmigo", respondió Menem.

"Baje el dedito, maleducado. Que no te da", señalo Martínez y agregó: "Vamos a pedir que se saquen algunos artículos para la votación en particular. Vamos a pedir que el 13 se vote en particular. Lo que no quieren es ver que no tienen la mayoría para el tema de las reservas. Por eso lo haciendo".

Luego del ida y vuelta, comenzaron las votaciones en particular de los distintos artículos. Y el Gobierno se aseguró la media sanción de uno de los proyectos más buscados por Milei.

Cómo consiguió el oficialismo aprobar la reforma del BCRA en Diputados

Para la aprobación los 95 diputados de La Libertad Avanza (LLA) contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y los bloques que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Claudio Poggi (San Luis); Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El eje central del proyecto es la prohibición de que el BCRA financie al Tesoro, porque para Milei allí se encuentra el origen de la emisión monetaria que generó -según su visión- la inflación crónica del país. Sin embargo, durante la votación en particular, LLA tuvo una fuerte pelea con la oposición por el artículo 13, que permite que permite al Central usar las reservas como garantía "en operaciones propias de su función". Finalmente, lograron aprobarlo.

Durante la sesión, hablaron más diputados oficialistas de lo habitual, precisamente para machacar sobre ese argumento de Milei en relación al BCRA y el financiamiento al Tesoro vía emisión.

De esa forma los libertarios obedecieron a la arenga que les dio Milei en Casa Rosada la tarde anterior. El Presidente presentó la reforma del BCRA el 30 de julio por cadena nacional, con lo que ya le había dejado en claro a toda su tropa la importancia que le daba a este tema, pero lo remarcó durante la reunión previa a la sesión.

¿Por qué la recorma del BCRA es clave para Milei y cuál fue la estrategia de LLA?

La prohibición expresa para que el BCRA financie al Tesoro resume la ideología económica y política de Milei. Por eso hizo de esta reforma una bandera de su gestión, aunque en el área económica del Gobierno que comanda Luis "Toto" Caputo también consideran que la aprobación servirá para dar una señal a los mercados de que la rígida política monetaria y fiscal del líder libertario puede consolidarse y extenderse en el tiempo.

En ese marco, Santiago Pauli (LLA) abrió el debate con una definición acorde al valor que le da Milei al proyecto: "Cuando decimos que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política nos referimos a que cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central", apuntó.

Al respecto, afirmó que "la consecuencia de esto ha sido y es la inflación" y "el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada". El diputado fueguino subrayó que con la reforma del BCRA el Gobierno quiere "erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente".

Para asegurarse la aprobación del proyecto, los diputados oficialistas conducidos por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, debieron emplear una nueva estrategia: abrir la agenda a proyectos de baja conflictividad presentados por los bloques dialoguistas, a modo de reconocimiento por el apoyo brindado hasta ahora pero también para asegurarse de que ese respaldo se sostuviera en esta sesión.

Con ese plan, Menem aceptó incluir en el temario de la sesión (después de la reforma del BCRA, el proyecto de Inocencia Fiscal II y el Tratado de Cooperación sobre Patentes, los temas que interesaban al Gobierno) se incluyó un proyecto para bajar la alícuota del IVA a la fécula de mandioca, impulsado por los misioneros de Passalacqua.

También sumó ocho iniciativas para declarar "capitales nacionales" simbólicas a distintas provincias y ciudades, desde Tucumán como "Capital Nacional del Ecoturismo" hasta San José de los Cerrillos (Salta) como "Capital Nacional del Cerdo Negro", e iniciativas judiciales para crear nuevas salas en las cámaras de apelaciones de Tucumán y de Mar del Plata: una es del bloque de Jaldo y otra del radicalismo.

El desafío que le espera al Gobierno en el Senado con la reforma del Banco Central

Con esa apertura LLA buscó cuidar su esquema de alianzas con gobernadores y bloques dialoguistas para aprobar la reforma del BCRA. El plan tuvo igualmente sus fallas, dado que los tres diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil se abstuvieron, aunque esto no comprometió el proyecto.

De todas formas, Menem siguió la estrategia que se diseñó luego de la media sanción con sabor a derrota del proyecto sobre "propiedad privada" en el Senado, donde los aliados le quitaron apoyo a la reforma de la Ley de Tierras.

Precisamente en el Senado es donde el oficialismo encuentra hace algunos meses las mayores dificultades para sostener el apoyo de los bloques que hasta ahora acompañaron casi de forma automática las iniciativas del Gobierno. En ese contexto LLA tendrá que buscar la aprobación definitiva de la ley para reformar el BCRA.

La bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich ya no cuenta con el alineamiento total de los bloques ajenos al peronismo/kirchnerismo. El oficialismo espera en que los acuerdos que logró en Diputados se repliquen en el Senado, pero igualmente deberá hacer gestos a los dialoguistas para asegurarse de que así sea.

"Estamos tratando de descomprimir", reconocen cerca de la jefa del bloque libertario tras el revés que sufrieron con el proyecto sobre "propiedad privada" y de cara al próximo tratamiento de la reforma del BCRA. Lo que el oficialismo tratará de evitar en ese marco es que los dialoguistas presionen por modificaciones al texto que obliguen a devolverlo a Diputados.

De hecho, el proyecto para implementar el nuevo régimen de beneficios tributarios para grandes inversiones en nuevas industrias que se instalen en el país, conocido como Súper RIGI, tendrá modificaciones en el Senado reclamadas por los aliados, según aelantan fuentes del bloque oficialista. Esto hará que el tema vuelva a Diputados, pero Bullrich se vería obligada a conceder esos cambios para poder aprobar el proyecto.