La Cámara alta aprobó casi 70 nombramientos judiciales, incluidos Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal. La importancia del tema para Milei

El Senado aprobó este jueves una nueva y abultada tanda de pliegos enviados por el gobierno de Javier Milei para nombrar jueces y fiscales, entre los que se destacaron el de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, que revisa las causas judiciales vinculadas a delitos económicos, corrupción y otros casos de impacto político e institucional.

La sesión inició poco antes de las 11:30. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordó con los bloques dialoguistas tratar un temario acotado y considerado por los senadores, en líneas generales, como poco conflictivo: un paquete de 67 pliegos judiciales y cinco acuerdos internacionales, más un puñado de proyectos de declaración pedidos por los dialoguistas.

El pliego del juez Yadarola se votó junto con otros 65 nombramientos que fueron aprobados por unanimidad con 66 votos a favor. En tanto, el único que se trató por separado fue el de Bertuzzi, que fue rechazado por la bancada peronista/kirchnerista y cosechó 44 votos favorables y 23 en contra.

Para el oficialismo las designaciones judiciales eran la prioridad de esta sesión. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el gobierno de Javier Milei aceleró la cobertura de las más de 300 vacantes que había en el Poder Judicial (alrededor del 30% del totalde los cargos). Se trata de una oportunidad política inmejorable para ganar poder en los tribunales y así lo entendió el Gobierno.

¿Por qué los jueces de la Cámara Federal que trata el Senado son estratégicos para Milei?

En ese marco, el pliego de Bertuzzi y el de Yadarola son los más importantes. Ambos son propuestos para la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que es el tribunal de alzada de Comodoro Py.

Se trata de una sala de importancia estratégica para cualquier Gobierno y el de Milei no es la excepción, dado que entre las causas que podrían llegar a esa instancia está la investigación por el llamado caso $LIBRA que salpica al Presidente -que promovió la criptomoneda sospechada de ser una estafa- y su hermana y jefa política de La Libertad Avanza, Karina Milei.

Por la Cámara también podría pasar eventualmente la causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), otro tema que involucra a la hermana presidencial. También podría recaer en esa sala la investigación sobre los gastos del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con la aprobación de estos 67 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales el gobierno de Milei ya cubrió 170 cargos judiciales en poco más de dos meses. En junio el Senado aprobó una tanda de 74 pliegos y en julio otros 29.

¿Quiénes son los jueces Bertuzzi y Yadarola?

Una de las claves de los nombramientos para por la situación de Bertuzzi, quien actualmente integra la Cámara Federal porteña. Llegó allí al ser trasladado desde otro tribunal en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri, en una decisión que fue muy cuestionada en su momento por el kirchnerismo y que generó un conflicto interno en el Poder Judicial.

Bertuzzi se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo y quedar firme en la Sala 1 de la Cámara. Con el envío de su pliego al Senado, el gobierno de avala ese interés del magistrado.

Por su parte, Yadarola es actualmente juez del fuero Penal Económico y también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura y enviada al Poder Ejecutivo para que el Presidente firme y remita al Senado el pliego.

Yadarola tiene un antecedente polémico: fue uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido -y alojamiento en la estancia del empresario Joe Lewis- en 2022 junto al ahora ministro Mahiques y otros magistrados y empresarios.

Aquella cumbre fue denunciada por Cristina Kirchner, quien consideró el hecho como una prueba de "lawfare" y de la supuesta "persecución" con fines políticos que le atribuye al Poder Judicial. Sin embargo, la bancada peronista no rechazó el pliego de Yadarola y solo votó en contra de Bertuzzi.

Qué acuerdos internacionales se votan hoy en el Senado

Además de los pliegos judiciales, el Senado tratará proyectos que avalan cinco acuerdos internacionales, tres de ellos vinculados al Mercosur y su relación con nuevos socios comerciales.

Uno de los más relevantes es el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), celebrado en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de septiembre de 2025.

La AELC reúne a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Este tratado busca abrir mercados europeos para productos argentinos mediante la reducción o eliminación de obstáculos arancelarios y no arancelarios en ambas direcciones.

Las partes conforman un área de libre comercio que abarca aproximadamente 283 millones de personas. Distintos productos regionales como limones, naranjas, maní, algunos aceites vegetales, legumbres, biodiésel y productos de la pesca obtendrán desgravación inmediata en los mercados de Suiza y Noruega.

La lista completa de acuerdos que se someten a votación incluye:

Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)

Protocolo de Montevideo sobre el comercio de Servicios del Mercosur

Convenio Interamericano sobre permiso Internacional de Radioaficionado

Tratado sobre traslado de personas sentenciadas con Ucrania

Tratado de extradición con Chile y relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica

El Protocolo de Montevideo es otro de los temas importantes del listado. El proyecto que trata el Senado contempla la enmienda al Protocolo suscripta en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023.

Según el documento, se modifican las listas de compromisos específicos en los sectores de servicios como farmacia, informática, postales, telecomunicaciones, audiovisuales, radio y televisión, construcción e ingeniería, financieros y bancarios, y transporte, entre otros.

En tanto, el Convenio Interamericano sobre radioaficionados tiene alcance técnico pero amplía la cooperación en comunicaciones. Los tratados con Ucrania y Chile, en tanto, buscan agilizar procesos judiciales transfronterizos.