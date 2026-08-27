Jeff Goettman, representante comercial adjunto de EE.UU., permanecerá en Buenos Aires hasta este viernes para avanzar en el acuerdo bilateral

Argentina y Estados Unidos retoman las negociaciones comerciales con la visita de Jeff Goettman, enviado de la administración de Donald Trump que permanecerá en Buenos Aires hasta este viernes. El funcionario llegó a la Argentina luego de visitar Santiago de Chile y fue recibido por el canciller Pablo Quirno. Su presencia se da mientras ambos gobiernos buscan profundizar el vínculo económico y después de las recientes decisiones de Washington sobre las importaciones de carne.

Las reuniones forman parte del seguimiento del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, firmado en Washington por Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El entendimiento contempla compromisos para abrir mercados, reducir barreras comerciales y adecuar regulaciones en ambos países.

Desde la Casa Rosada consideran que la visita permitirá avanzar sobre los compromisos asumidos y definir los próximos pasos para su aplicación. Goettman también tiene previsto reunirse con funcionarios argentinos y representantes del sector privado relacionados con las distintas áreas de negociación.

Qué negocian Argentina y Estados Unidos

La agenda bilateral abarca varios sectores y no se limita al intercambio de bienes. Entre los puntos que permanecen en análisis figuran el acceso a mercados, la propiedad intelectual, las inversiones y las regulaciones aplicadas a actividades consideradas estratégicas.

También se discuten cuestiones vinculadas con la seguridad de las cadenas de suministro y las condiciones para proveedores de tecnología e infraestructura. En particular, Estados Unidos presta atención a telecomunicaciones, energía y minerales críticos, dentro de su competencia económica y tecnológica con China.

El vínculo comercial también muestra un crecimiento significativo. Quirno destacó que Estados Unidos es el principal socio estratégico del Gobierno y el primer inversor extranjero en la Argentina, con más de u$s$35.300 millones de inversión extranjera directa.

Las exportaciones muestran otro de los resultados que el Gobierno busca destacar. Entre enero y julio de 2026, las ventas argentinas a Estados Unidos alcanzaron casi u$s6.000 millones, un 38% más que durante el mismo período de 2025.

Con ese volumen, el mercado estadounidense representó cerca del 10% de las exportaciones argentinas y se ubicó como el segundo destino de las ventas externas del país.

Según Cancillería, el incremento respondió principalmente a mayores operaciones de carnes, metales, combustibles y energía. En paralelo, el intercambio dejó un superávit bilateral de u$s2.000 millones hasta julio, casi nueve veces superior al registrado en los primeros siete meses del año pasado.

La carne sigue en el centro de las conversaciones

El comercio de carne vacuna ocupa un lugar destacado en la relación bilateral. Según explicó Quirno, las negociaciones que derivaron en el acuerdo firmado en febrero permitieron llevar de 20.000 a 100.000 toneladas el acceso preferencial de la carne argentina al mercado estadounidense.

Para el Gobierno, la ampliación representa uno de los resultados concretos obtenidos a partir del nuevo esquema de relación con Washington.

El escenario volvió a ponerse bajo la lupa esta semana, después de que la administración Trump anunciara un contingente adicional y temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna sin aranceles con el objetivo de incrementar la oferta en Estados Unidos.

Argentina no fue incluida en ese nuevo cupo porque ya cuenta con una cuota específica de acceso preferencial, al igual que otros países que tienen contingentes propios.

Por lo tanto, la nueva medida estadounidense no modifica las condiciones obtenidas por la Argentina. El cupo adicional apunta principalmente a proveedores que no disponen de una cuota específica.

El PCT, otro punto seguido de cerca por Washington

La visita de Goettman se produjo además después de un avance legislativo que forma parte de la agenda seguida por Estados Unidos. Un día antes, la Cámara de Diputados aprobó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El acuerdo internacional permite presentar una única solicitud para iniciar el proceso de búsqueda de protección de una invención en los países que forman parte del sistema.

Sin embargo, Diputados incorporó una reserva sobre el capítulo referido al examen preliminar internacional, luego de los cuestionamientos formulados por laboratorios nacionales. La modificación implica que el proyecto deberá regresar al Senado antes de completar su trámite legislativo.

El Gobierno busca avanzar en los puntos pendientes

La llegada del funcionario estadounidense ocurre mientras la Argentina intenta llevar la relación comercial hacia una nueva etapa. Además del intercambio de productos, las conversaciones incluyen cuestiones regulatorias, inversiones, propiedad intelectual, tecnología e infraestructura.

El objetivo oficial es que la visita sirva para avanzar sobre los compromisos que todavía requieren adecuaciones y acuerdos específicos entre ambos países.

La Casa Rosada busca mostrar como parte de ese proceso el crecimiento de las exportaciones, la ampliación del acceso de la carne argentina y el avance del PCT, mientras continúan las negociaciones con la USTR sobre los capítulos pendientes del acuerdo comercial.