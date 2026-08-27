En medio de cuestionamientos por la suba en incumplimientos, aseguró que seguirá adelante con ajustes y pidió respaldo interno a su equipo

Javier Milei volvió a la carga contra quienes cuestionan su gestión por el aumento de la morosidad. El Presidente insistió en que se trata de un tema instalado por la oposición para "dividir a la sociedad" y reducir el apoyo al Gobierno.

El mandatario lo dijo en una charla frente a alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria ORT. Allí presentó su próximo libro, Ética como política de Estado, y dejó un mensaje contundente.

Milei remarcó que no aceptará modificar el rumbo ni "ser más laxo" pese a la "cierta presión" que recibió en los últimos meses. "Por más sucios que sean, eso no justifica que tengamos que jugar sucio. Por eso recientemente se filtró una frase mía que dice 'al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien'", sostuvo el Presidente.

Y agregó: "Eso, al margen que si uno hace un buen análisis económico terminaría mal, aún cuando terminara bien sería un contrasentido querer ganarle al populismo haciendo populismo. Sería una victoria pírrica".

El jefe de Estado subrayó que su gestión no está dispuesta a negociar sus "valores éticos y morales". Y prometió: "Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y no vamos a ceder al canto de las sirenas".

Milei habla de "mercados repugnantes" al referirse a la morosidad

El mandatario remarcó la necesidad de defender las políticas de su gestión frente a la "gente demagógica". Apuntó contra quienes crean los denominados "mercados repugnantes" para hacer campañas negativas.

"Lo padecí en 2023, cuando decían que yo iba a vender órganos, promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se maten en el recreo. No pasó eso", subrayó.

Así, sostuvo, el nuevo "mercado repugnante" impulsado por sus críticos es el de la morosidad. "Es siempre lo mismo. Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que generan controversia y achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del Gobierno", explicó el Presidente.

Sin embargo, Milei aseguró que él "confía en los argentinos". Y que su Gobierno "seguirá haciendo lo que es correcto".

Qué les pidió Milei a sus ministros y legisladores sobre la morosidad

La decisión de no hacer concesiones y mantener la línea fue uno de los mensajes principales que el Presidente bajó a su equipo. Lo hizo en la reunión de Gabinete que encabezó este lunes. Y lo repitió al día siguiente a sus diputados y senadores.

Ambos encuentros estuvieron atravesados por la discusión pública sobre la morosidad. El tema concentró su atención en las últimas semanas en el crecimiento de las familias que no pagan sus deudas.

Según datos de la consultora Analytica, las personas en situación irrecuperable -que llevan más de un año sin pagar- pasaron de casi 2 millones a 3,8 millones en un año.

Sin embargo, Milei planteó a sus funcionarios y legisladores que esos indicadores no reflejan una situación de crisis. El Presidente aseguró que el incremento de las familias que no pagan sus deudas "comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente".

En ese contexto, el mandatario llamó a defender ante la opinión pública las políticas del Gobierno y mostrar los resultados de la gestión para disputar el control de la discusión política a la oposición.