El Presidente compartió un informe, asegurando que "deja al descubierto la opereta". ¿Qué dicen los indicadores del Banco Central?

El presidente Javier Milei volvió a referirse al aumento de la morosidad de las familias y lanzó nuevas críticas contra el periodismo por visibilizar e incentivar el debate respecto del deterioro en el pago de créditos y préstamos.

El mandatario se expresó este lunes a través de su cuenta de X, donde compartió un análisis elaborado por el usuario Matías Fernández (@matifer), basado en información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) y centrado en la distribución de las deudas de los hogares.

"ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD -escribió Milei-. El posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas. ¿De qué lado estás amigo? Obviamente se harán los boludos...".

El mensaje de Javier Milei, en pleno debate por la morosidad.

El mensaje se produjo en medio de la discusión sobre el aumento de la morosidad registrado en los últimos meses y las distintas interpretaciones sobre qué representa ese fenómeno para la economía argentina.

La postura del Gobierno sobre la deuda de las familias

La interpretación que difundió Milei coincide con la postura que el Gobierno había planteado un día antes, después de la reunión de Gabinete encabezada por el Presidente.

Desde la Casa Rosada sostienen que los indicadores de morosidad "no reflejan una situación de crisis" y remarcan que, después del máximo registrado algunas semanas atrás, el deterioro comenzó a revertirse.

En ese sentido, el Gobierno afirma que el indicador "muestra una tendencia descendente", por lo que considera que no existen elementos suficientes para hablar de una crisis financiera derivada del aumento de los incumplimientos.

La discusión tiene lugar en un contexto en el que los hogares enfrentan un mayor nivel de utilización del crédito y diferentes sectores vienen siguiendo con atención la evolución de los atrasos en los pagos.

Para el Ejecutivo, sin embargo, resulta fundamental diferenciar el incremento de la morosidad de una situación de estrés financiero generalizado.

El Presidente aseguró que se trata de "un problema entre privados"

Otro de los puntos centrales de la posición oficial es el rol que debería asumir el Estado frente al aumento de las deudas.

Desde el Gobierno sostienen que la morosidad debe resolverse "entre privados", dado que se trata de obligaciones contraídas entre consumidores y entidades financieras, bancos, fintech u otros prestadores de crédito.

Bajo esa mirada, la tarea del Gobierno no debería centrarse en intervenir directamente sobre las deudas de los hogares, sino en generar mejores condiciones generales para el acceso al financiamiento.

La estrategia oficial apunta, en ese sentido, a que la reducción de la inflación y del riesgo país permita mejorar las condiciones crediticias y, con ello, el acceso al financiamiento para familias y empresas.

El debate sobre la morosidad queda así atravesado por dos lecturas diferentes: mientras algunos análisis ponen el foco en el crecimiento de los incumplimientos y el impacto que puede tener sobre los hogares, el Gobierno busca relativizar el fenómeno al considerar que los montos involucrados y la exposición sistémica no configuran una crisis financiera.

Milei volvió a intervenir directamente en esa discusión para respaldar esta última interpretación y cuestionar con dureza a quienes, según su visión, presentan el aumento de la morosidad como una señal de alarma para la economía.

Qué dice el análisis sobre morosidad que compartió Javier Milei

En medio del debate sobre el endeudamiento de las familias argentinas, un informe elaborado por el analista Matías Fernández puso el foco sobre la evolución de la morosidad a partir del análisis de millones de registros oficiales.

El trabajo se diferencia de otros estudios sobre el endeudamiento porque no utiliza encuestas ni muestras: Fernández descargó la base completa de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), siguió los registros durante 24 meses y cruzó la información con datos del padrón de ARCA.

El resultado permite observar cuántas personas tienen al menos una deuda en situación de mora, qué montos adeudan, cuáles son los grupos etarios más afectados y cómo se distribuyen los incumplimientos entre bancos, fintech, empresas de crédito y otros prestamistas.

Uno de los principales datos del informe es que 5.859.104 argentinos tienen al menos una deuda en mora.

La cantidad de argentinos en mora prácticamente se duplicó

El análisis plantea una diferencia respecto de las estadísticas tradicionales sobre morosidad. Mientras muchos indicadores se concentran en el monto total de los préstamos que presentan atrasos, el informe de Fernández contabiliza personas.

En julio de 2024, el 13,6% de las personas registradas como deudores tenía al menos una obligación en situación 3, 4 o 5. La proporción se mantuvo relativamente estable hasta octubre de ese año, pero posteriormente comenzó a aumentar.

En junio de 2026, el porcentaje había alcanzado el 27,8%.

De esta manera, la proporción de personas con deudas en mora prácticamente se duplicó en menos de dos años. La evolución se produjo en paralelo con otros indicadores que mostraron un incremento de los atrasos en préstamos y tarjetas de crédito.

La base analizada permite dimensionar el fenómeno en términos de personas. Son 5,86 millones de argentinos que tienen al menos una obligación impaga dentro de los registros considerados.

Sin embargo, la distribución de los montos es desigual. El 17% de los morosos debe menos de $100.000, mientras que al ampliar el límite hasta $150.000 aparece casi una cuarta parte de los casos.

Además, cerca del 40% de las personas en mora debe menos de un salario mínimo vital y móvil.

En el extremo opuesto, una proporción reducida concentra la mayor parte del dinero impago. El 14,5% de los morosos con mayores deudas concentra el 73% del monto total en mora.

La deuda mediana se ubica alrededor de $643.000, mientras que el monto total registrado en situación irregular alcanza aproximadamente $17,79 billones.