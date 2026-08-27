La Corte Suprema dejó firme una condena por concusión y rechazó los planteos de las defensas en una causa por presuntas coimas y beneficios tributarios

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y hombre de confianza del ex titular del organismo Ricardo Echegaray durante el kirchnerismo.

El máximo tribunal también habilitó que Resnick Brenner y otros involucrados vuelvan a ser juzgados por una acusación vinculada con el supuesto pedido de coimas a empresarios a cambio de protección frente a posibles sanciones tributarias.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos presentados por las defensas contra las decisiones de la Justicia Federal.

La condena contra el ex funcionario de la AFIP

El caso se remonta a 2018, cuando por orden del Juzgado Federal 1 de Salta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Rafael Resnick Brenner y Nicolás Antonio Fili, dos ex altos funcionarios de la AFIP.

La investigación apuntaba a una presunta maniobra mediante la cual se habrían otorgado beneficios a distintos contribuyentes, a través de resoluciones favorables, a cambio de importantes sumas de dinero.

La fiscalía imputó a los acusados por una serie de delitos, entre ellos concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, defraudación a la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial.

Según la investigación, los ex funcionarios habrían utilizado sus posiciones dentro del organismo recaudador para conceder beneficios a contribuyentes a cambio de dinero.

Además, fueron acusados de extorsionar a empresarios, a quienes presuntamente les exigían pagos para evitar que fueran involucrados en investigaciones por trata laboral.

Cuatro años de prisión para Resnick Brenner, mano derecha de Ricardo Echegaray

La causa llegó a juicio y durante el proceso declararon empresarios que reconocieron haber pagado coimas.

En agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Resnick Brenner a cuatro años de prisión por el delito de concusión, en calidad de autor.

Por el mismo delito, aunque en calidad de partícipe necesario, fue condenado Nicolás Fili, exjefe del Área Jurídica de la AFIP, a tres años de prisión.

Sin embargo, el tribunal había absuelto a los ex funcionarios y a los empresarios Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, dueños de la minera Santa Rita, en relación con la acusación por cohecho pasivo y activo.

La fiscalía apeló esas absoluciones y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al recurso, anuló las absoluciones y, al mismo tiempo, confirmó las condenas contra Resnick Brenner y Fili.

A partir de esa decisión, las defensas recurrieron ante la Corte Suprema.

Qué resolvió la Corte Suprema

El máximo tribunal rechazó el planteo presentado contra las condenas por considerar que resultaba inadmisible. De esta manera, quedó firme la condena contra Resnick Brenner y Fili.

En paralelo, la Corte también rechazó la presentación vinculada con la nulidad de las absoluciones, al considerar que ese planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Esto deja abierta la posibilidad de que los involucrados vuelvan a ser juzgados por las acusaciones de cohecho que habían derivado en las absoluciones dictadas en primera instancia.

La decisión de la Corte, por lo tanto, profundiza la situación judicial de Resnick Brenner, quien además arrastra otra condena vinculada con uno de los casos de corrupción más resonantes de la gestión kirchnerista.

La otra condena que pesa sobre Resnick Brenner

El exdirector regional de la AFIP ya tiene una condena firme a tres años de prisión condicional en la causa Ciccone.

Resnick Brenner había sido señalado como uno de los funcionarios vinculados con el entramado de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray, quien estuvo al frente del organismo recaudador durante buena parte del kirchnerismo.

Con el nuevo fallo de la Corte Suprema, el ex funcionario queda con una condena firme por la causa de Salta, mientras que la investigación sobre las presuntas maniobras de cohecho podrá continuar su recorrido judicial.