De Andreis y Ritondo visitaron a Santilli y Martín y Lule Menem en Casa Rosada. Es el segundo encuentro relevante entre las dos fuerzas políticas

Fernando de Andreis, secretario general de Pro y hombre de confianza de Mauricio Macri, llegó a Balcarce 50 poco antes de las 17. Minutos después apareció Cristian Ritondo, jefe de la bancada en Diputados y referente de ese espacio en la Provincia de Buenos Aires. Se dieron un abrazo y entraron juntos a la Casa Rosada.

Adentro los esperaban los enviados de Karina Milei: el jefe de Gabinete Diego Santilli, el titular de Diputados Martín Menem, y el subsecretario de Relaciones Institucionales Eduardo "Lule" Menem.

El objetivo de la cumbre era restablecer los mejores momentos de la relación entre Pro y La Libertad Avanza (LLA), y confluir hacia la Presidencial de 2027. Esta fue la segunda reunión entre ambos espacios, tras un primer encuentro hace dos semanas que surgió de un llamado entre la hermana presidencial y Macri.

La mesa arrancó a las 17 y se extendió por aproximadamente dos horas. Al salir, tanto Ritondo como De Andreis confirmaron que buscan un acuerdo "en todo el país" con el Gobierno.

También revelaron que hicieron un punteo para evaluar 17 distritos que no administra ni LLA ni Pro.

Cómo arrancó la reunión y qué temas se trataron

Según pudo reconstruir LA NACION, el encuentro se inició con un chiste de Ritondo. "¡Cómo nos hicieron laburar ayer!", bromeó en referencia a la sesión maratónica en Diputados.

Después coordinó Santilli, con café de por medio. El jefe de Gabinete repasó datos de inflación futura "a la baja", profundizó sobre cifras de crecimiento y detalló el anuncio de créditos hipotecarios que había encabezado el día anterior el ministro Luis Caputo.

Ante la consulta de este medio sobre si la primera exigencia fue que LLA respete las provincias donde gobierna Pro, De Andreis fue categórico. "No nos vamos a sentar a poner ese tipo de condiciones", respondió.

"El repaso que hicimos fue de los distritos donde Pro no gobierna. Para las candidaturas falta muchísimo. No hablamos de ninguno de los distritos donde gobierna Pro", agregó el secretario general amarillo.

En la previa al mitin, De Andreis había revelado el pedido de Macri: "Que hagamos todos los esfuerzos posibles para blindar el cambio en la Argentina y que no vuelva el kirchnerismo".

Por su parte, Ritondo acotó al terminar que "sin dudas" podrían ir juntas ambas fuerzas tanto donde gestiona Pro como donde no. "La lógica es ir en alianza en todo el país", afirmó el jefe de la bancada amarilla.

También recordó que ellos todavía tienen acuerdos con el radicalismo. "Hicimos un repaso del territorio sin definir candidatos", acotó.

Pese al clima cordial, las tensiones persisten: LLA quiere que Pro apoye la reelección de Milei, mientras los amarillos pretenden de mínima conservar la hegemonía en la Ciudad de Buenos Aires.

Las muestras de fidelidad y los gestos que espera Macri

El miércoles, Pro había hecho otra muestra de fidelidad cuando apoyó en Diputados dos proyectos importantes para Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) e Inocencia fiscal II.

Este jueves, en la Cámara alta dio aval a los candidatos del Gobierno para llenar las vacantes judiciales.

Sin embargo, en el partido amarillo insisten con que el oficialismo debe mostrar gestos que ayuden a recuperar la confianza perdida. La lista de desaires es larga: desde las vueltas para aprobar ficha limpia, pasando por el acuerdo entre LLA y el peronismo que los dejó sin lugar en la Auditoría General de la Nación, hasta el que también les impidió la presidencia de la Bicameral de Inteligencia.

En el Gobierno, asimismo, habían caído mal posiciones de Macri, sobre todo aquellas en las que pidió que movieran a Manuel Adorni de su cargo como jefe de Gabinete, cuando el Presidente y su hermana lo sostenían.

Los que conocen a Macri refieren que insiste con recuperar la confianza. Los dirigentes hablaron con él antes de entrar a Rosada y lo volvieron a llamar después de la reunión.

Qué pasa con las PASO y la interna de Pro

En un momento en que el oficialismo volverá a buscar apoyos para suprimir las PASO 2027, Ritondo evitó ser tajante. Dijo que Pro esperará saber qué posición toma el Senado (la cámara de origen) para luego definir la postura del partido en Diputados, donde tiene 12 bancas.

"Las PASO no tienen ni todo en contra, ni todo a favor. Milei y Macri han sido resultado de la PASO; pero sabemos que tienen un costo, que la población tendría que ir a votar seis veces si además hay PASO provinciales, y que son un gasto elevado", comentó Ritondo.

"No hemos tomado una postura definitiva. Depende del debate interno que tengamos y de ver en el Senado cómo avanza", agregó el diputado. De Andreis acotó: "La influencia de Pro está en Diputados".

A esta altura, en Pro conviven dirigentes más y menos tendientes a confluir con el Gobierno. Fuentes al tanto refieren que Macri está dispuesto a "agotar todas las instancias" para "blindar el cambio" y "no volver al péndulo" que le ocurrió a él mismo en 2019, cuando no pudo reelegir.

Sin embargo, su exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se mueve como candidato para disputarle a Milei. Como contracara, en la Ciudad hace lo propio la karinista Pilar Ramírez, que este jueves estuvo con los hermanos en la secundaria ORT.

La advertencia que resuena en el partido amarillo

Aquellos que abrevan a un acuerdo en Pro consideran que lograr la unidad entre ambos espacios le daría más estabilidad al programa económico.

Al contrario que referentes de la Casa Rosada -sobre todo ligados a Karina Milei, que creen que los fundamentos del plan están intactos y que no habrá cimbronazos-, en Pro repiten las consecuencias que creen que habría si aparecen indicios de que la oposición está competitiva.

"El peronismo está vivo, sabemos la flexibilidad que tiene para juntarse y medir mínimo 30 puntos. Eso puede ser letal en la previa de una elección porque los mercados empiezan a moverse y te hacen entrar en un espiral de crisis", advierten los amarillos, que en carne propia vivieron los efectos de ese viraje ciudadano.