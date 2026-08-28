Mientras coordinaba recursos clave del sindicato metalúrgico, surgieron interrogantes sobre los gastos y movimientos internacionales de la dirigente

María Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y referente de La Cámpora en Campana que compró un departamento en el mismo edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, acumuló 70 viajes al exterior desde 2022. El itinerario incluyó España, México, Francia, Estados Unidos, Turquía, Austria, Alemania, Italia, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Panamá.

En varios casos repitió destinos. Participó de congresos y actividades vinculadas con su rol en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y en la federación sindical IndustriALL Global Union para América Latina y el Caribe.

El intenso recorrido internacional coincide con otro dato clave. Durante ese mismo período, Calle quedó vinculada a USEM SA, la empresa que recibió un contrato para administrar parte de los fondos del sindicato metalúrgico, un negocio millonario que ahora está bajo investigación judicial.

En 2023 Calle realizó 11 viajes al exterior, según registros migratorios citados por La Nación. Visitó Uruguay, México, Francia, Brasil, Italia y Sudáfrica. Este último destino figuró en los registros como Holanda porque utilizó la aerolínea KLM para llegar hasta allí.

En junio de 2023 viajó a Sudáfrica para participar de la Conferencia Política de Medio Término de IndustriALL Global Union. Un mes antes había estado en México, donde se fotografió junto al entonces embajador argentino Carlos Tomada.

Un viaje por mes durante 2024 y el ritmo que no paró

El ritmo de viajes aumentó en 2024. Calle realizó 12 salidas del país, prácticamente una por mes, con actividades sindicales y políticas en distintos destinos.

Uno de esos viajes la llevó a Brasilia. Allí participó de una actividad junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti y el exlegislador Oscar Parrilli. También pasó por Viena, Austria, en el marco de encuentros vinculados con organizaciones sindicales internacionales.

En 2025 volvió a registrar 12 viajes internacionales. Ese año recorrió tres veces Europa y realizó otra salida hacia Estados Unidos. El resto de los destinos correspondió a países de América Latina.

Entre sus actividades figura el IV Congreso de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, realizado en Toledo, España.

Y en lo que va de 2026, según los registros citados, Calle ya concretó 18 salidas del país.

Quién es María Soledad Calle y su vínculo con el kirchnerismo

Calle construyó su carrera política y sindical en Campana, provincia de Buenos Aires. Comenzó trabajando en la Cámara de Diputados bonaerense y luego pasó por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

En 2015 llegó al Concejo Deliberante de Campana. Allí presidió durante cuatro años el bloque de La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner.

Paralelamente, desarrolló actividad dentro de la UOM. Participó en encuentros y actividades internacionales vinculadas con el sindicato metalúrgico.

Sus redes sociales muestran fotografías junto a Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros dirigentes del peronismo. Las imágenes reflejan su inserción en el núcleo duro del kirchnerismo.

Además de su actividad política, Calle aparece vinculada a la creación de USEM SA. La sociedad se constituyó en diciembre de 2022 junto con Adalberto Raúl Braconi.

Del mundo sindical al manejo millonario de fondos de la UOM

El recorrido internacional se superpone con su actividad dentro de la UOM. Calle llegó al gremio por su cercanía con Abel Furlán, dirigente desplazado por la Justicia en mayo de 2025.

En noviembre de 2022 publicó una fotografía desde Ginebra, Suiza, cuando se incorporó a IndustriALL Global Union. "Traemos la consigna de la UOM como bandera para todas las luchas: 'No hay solución gremial sin solución política'", escribió entonces.

Para febrero de 2023, Calle ya administraba parte de los fondos del sindicato. La UOM le cedió a USEM SA, empresa en la que aparece como vicepresidenta, la administración del 80% de los aportes de sus aproximadamente 200.000 afiliados, un esquema que le permitía a la compañía recibir el 0,5% del total de esos fondos.

Ese contrato habría representado un negocio de unos $100 millones mensuales para USEM SA.

La operación quedó bajo investigación judicial. El juez Julián Ercolini solicitó documentación de la empresa a distintos organismos oficiales y obtuvo sus libros contables.

El expediente también incorporó registros bancarios con movimientos de los últimos dos años.

Calle rechazó las acusaciones y aseguró: "Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan".

La Justicia suspendió el contrato y terminó el negocio millonario

La situación de USEM SA cambió luego de la intervención de la UOM. El 16 de julio, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó al interventor del sindicato, Alberto Biglieri, a suspender el contrato con la empresa.

Un mes antes, Calle había sido despedida de la UOM. La Justicia intervino el gremio después de las elecciones del 18 de marzo. Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González cuestionaron el proceso electoral y concluyeron que "no garantizó una elección confiable, segura ni transparente", lo que derivó en la designación de un interventor judicial.

Así, los 70 viajes internacionales de Calle quedan dentro de una historia que combina actividad sindical, participación en organizaciones internacionales y una investigación judicial sobre el manejo de fondos de la UOM que aún continúa abierta.