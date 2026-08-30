Nicolás Maduro reapareció en redes con dos fotos desde la cárcel y un mensaje para sus nietos, niños y seguidores que expresan su apoyo.

Nicolás Maduro reapareció este domingo en redes sociales con una serie de fotografías en las que se lo observa dentro del Metropolitan Detention Center, el establecimiento penitenciario donde permanece detenido desde enero. En las imágenes, el exmandatario venezolano aparece vestido con un jogging gris, anteojos y realizando con ambas manos la tradicional señal de la "V".

La publicación estuvo acompañada por un mensaje dirigido a sus nietos y nietas, además de los niños y niñas y de quienes, según expresó, mantienen su apoyo. Maduro definió las fotografías como un "pequeño regalo de amor y esperanza" y utilizó el posteo para transmitir un mensaje relacionado con su situación y con el vínculo que mantiene con sus familiares.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", escribió Maduro en la primera publicación.

Las fotografías difundidas en redes sociales son dos. En ambas aparece sentado y mirando directamente hacia la cámara mientras realiza el mismo gesto con las manos. De acuerdo con la información que figura junto a las imágenes, las fotografías habrían sido tomadas el 25 de junio de 2026 a las 18.05, según el horario indicado para el lugar.

Cómo aparece Maduro en las imágenes desde el penal estadounidense

La aparición de Nicolás Maduro en redes se produjo a través de una publicación acompañada por las dos imágenes. El exmandatario aparece con ropa deportiva de color gris, anteojos y el cabello corto. En las dos fotografías mantiene una expresión sonriente y realiza la señal de la "V" con sus manos.

El Metropolitan Detention Center es el establecimiento donde se encuentra detenido desde enero. La publicación permitió mostrar una imagen reciente del exmandatario dentro de la institución penitenciaria y estuvo acompañada por un mensaje destinado principalmente a sus familiares.

El texto publicado por Maduro hizo referencia de manera directa a sus nietos y nietas. También mencionó a los niños y niñas y a las personas que, de acuerdo con sus palabras, continúan expresándole apoyo mediante mensajes, oraciones y distintas muestras de solidaridad.

"Pequeño regalo de amor y esperanza" fue el título elegido para acompañar las fotografías. La frase quedó vinculada con el contenido del mensaje, que estuvo centrado en el contacto con sus familiares y seguidores.

La publicación estuvo compuesta inicialmente por un mensaje que, debido a la limitación de caracteres de la plataforma, fue complementado posteriormente con una segunda publicación. En ella, Maduro amplió sus palabras y se refirió nuevamente al apoyo que recibe.

El mensaje completo de Maduro para sus nietos y el pueblo venezolano

En la segunda parte del mensaje, Nicolás Maduro sostuvo que permanece firme y destacó el vínculo que mantiene con quienes continúan acompañándolo a distancia.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero", escribió.

El exmandatario también agradeció las expresiones que, según indicó, recibió durante el período en el que permanece detenido. En ese sentido, hizo referencia a las palabras, gestos y bendiciones que le hicieron llegar sus familiares y seguidores.

"Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", agregó en la continuación del mensaje.

La segunda publicación permitió completar el contenido que no había podido incluirse en el primer posteo. De esta manera, el mensaje quedó conformado por una referencia inicial a sus nietos, los niños y niñas y las personas que lo apoyan, seguida por una declaración sobre su estado y un agradecimiento por las expresiones de solidaridad.

Uno de los datos que aparece asociado a las imágenes es la fecha y el horario en el que habrían sido tomadas. Según la información incluida al pie de las fotografías, ambas corresponden al 25 de junio de 2026 y fueron registradas a las 18.05, hora local.

Las dos imágenes muestran al exmandatario en el interior del establecimiento penitenciario. En una de ellas aparece de frente y con las manos levantadas para realizar la señal de la "V". La segunda fotografía mantiene una composición similar y vuelve a mostrarlo mirando hacia la cámara.

La vestimenta también constituye uno de los elementos visibles de las imágenes. Maduro lleva un jogging gris, similar al que utilizaba al momento de su captura, además de anteojos.

La difusión de las fotografías permitió conocer su aspecto en el lugar de detención y acompañó un mensaje en el que el exmandatario eligió dirigirse a sus familiares y a quienes manifestaron su apoyo.

El posteo de Nicolás Maduro tuvo como eje central a sus familiares y las personas que, de acuerdo con sus declaraciones, permanecen cerca de él pese a la distancia física. La primera parte del mensaje estuvo específicamente dedicada a sus nietos y nietas.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas", expresó Maduro, antes de extender el mensaje a "los niños y niñas" y a "toda la gente noble que nos ama".

Nicolás Maduro publicó fotos desde la cárcel y dejó un mensaje para sus nietos

La publicación fue acompañada por las dos fotografías tomadas dentro del Metropolitan Detention Center. El registro visual y el texto fueron difundidos conjuntamente, con la intención de transmitir un mensaje dirigado a sus familiares y seguidores.

Posteriormente, Maduro publicó una segunda parte en la que señaló que se encuentra firme y vinculó ese estado con las muestras de apoyo que recibe.

El mensaje hizo referencia a las oraciones, las acciones de solidaridad y el acompañamiento que, según afirmó, le llegan mientras permanece detenido. También incluyó un agradecimiento por las palabras y los gestos recibidos.

En las dos imágenes publicadas, Maduro realiza con sus manos la señal de la "V". El gesto aparece en ambas fotografías y constituye uno de los principales elementos visuales del posteo.

El exmandatario también aparece sonriendo y mirando hacia la cámara. La ropa deportiva gris y los anteojos completan la imagen difundida en redes sociales.

Las fotografías fueron presentadas por Maduro como un "pequeño regalo de amor y esperanza", en línea con el contenido del mensaje que acompañó la publicación.

El registro visual no estuvo acompañado inicialmente por una explicación adicional sobre las circunstancias en las que fueron tomadas. La información disponible junto a las imágenes señala como fecha el 25 de junio de 2026, a las 18.05.

La publicación se produjo mientras Nicolás Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center. Desde ese establecimiento, el exmandatario utilizó sus redes sociales para difundir las fotografías y transmitir un mensaje a sus familiares y seguidores.

El contenido no estuvo centrado en una exposición detallada sobre su situación judicial o penitenciaria, sino en el contacto con sus allegados y en el agradecimiento por las expresiones de apoyo.

En particular, Maduro mencionó a sus nietos y nietas y extendió su mensaje a los niños y niñas. También hizo referencia a las personas que, según expresó, continúan brindándole acompañamiento.

La publicación estuvo integrada por dos fotografías y dos mensajes. El primero presentó las imágenes como un regalo para sus familiares y seguidores. El segundo amplió el contenido y expresó agradecimiento por las palabras, los gestos y las bendiciones recibidas.

De acuerdo con los datos incluidos en las imágenes, las fotografías corresponden al 25 de junio de 2026. En ambas, Maduro aparece dentro del establecimiento penitenciario, vestido con un jogging gris, anteojos y realizando la señal de la "V".

La reaparición en redes sociales permitió así mostrar una nueva imagen del exmandatario desde el lugar donde permanece detenido y estuvo acompañada por un mensaje dirigido a sus familiares, a los niños y niñas y a las personas que, según sus propias palabras, continúan expresándole apoyo.

En el cierre de su publicación, Maduro agradeció las muestras de acompañamiento y sostuvo que ese respaldo le llega a través de oraciones, acciones de solidaridad y otras expresiones de apoyo. "Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", escribió.