El gremio bancario presentará denuncias ante la OIT y la UNI tras la intervención de la policía tucumana en la sucursal de Concepción

La Bancaria busca frenar la "criminalización de la protesta" y la "violencia institucional" contra sus trabajadores.

La Bancaria denunciará ante la OIT y UNI la represión contra trabajadores del Banco Patagonia en Tucumán y el gobernador Jaldo.

Las imágenes de la represión desatada contra el personal del Banco Patagonia en la ciudad de Concepción (Tucumán), todavía están frescas, al punto que hace pocos días se llevó a cabo una movilización, no sólo recordando el hecho, sino rechazando la "política sistemática de hostigamiento, persecución sindical y criminalización de la protesta" que aplica la entidad crediticia, según explicaron desde la Asociación Bancaria (AB).

El propio secretario General de la organización gremial, Sergio Palazzo, anunció que realizarán una presentación ante las autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentando el caso y apuntando contra el gobernador provincial del peronista Osvaldo Jaldo. Al respecto, Palazzo afirmó que "los compañeros de Tucumán hicieron lo que tenían que hacer que era defender a un trabajador que estaba siendo violentado. Hicimos una asamblea pacíficamente y hubo una brutal represión de la policía provincial".

Denuncia internacional ante la OIT y la UNI

Según explicaron desde la Asociación Bancaria ante la amenaza de despido, "los compañeros nuestros fueron golpeados por la brutalidad de la represión y cuando se presentan son denunciados por la policía como si los hubieran agredido" y reiteró que "vamos a hacer una denuncia internacional en la UNI donde estamos nucleados los bancarios de los 5 continentes".

La UNI nuclea a los trabajadores y las trabajadoras en 150 países y en todas las regiones del mundo. Cerca de unos 20 millones de personas son representadas por esta organización, que tiene distintas áreas, a través de 900 sindicatos afiliados. Palazzo hoy preside la Regional Americana de UNI Finanzas.

Planteó que "además, acompañados por la UNI, vamos a denunciar al gobierno de Tucumán y al gobernador Jaldo en la OIT". Si bien el mandatario provincial es de extracción peronista, se ha convertido en un aliado del presidente Javier Milei a través de respaldo legislativo en distintos proyectos. Desde el sector gremial, lo cuestionan por su apoyo a la Ley de Modernización Laboral, entre otras.

Para cerrar, Palazzo sostuvo que "golpearon a los trabajadores y a nuestra secretaria General, Cecilia María Sánchez Blas. Sin embargo, la Justicia cuando nos presentamos judicialmente nos niega la posibilidad de representarlos judicialmente. Violentan principios que están consagrados en marcos nacionales".

Nueva movilización al ministerio de Trabajo tucumano

Hace pocos días, los trabajadores del Banco Patagonia en Tucumán se manifestaron frente al ministerio de Trabajo provincial, donde realizaron una volanteada en la vía pública para visibilizar el reclamo que mantienen desde hace meses y apuntaron directamente contra uno de los máximos responsables del área de Recursos Humanos de la entidad, a quien acusan de "prácticas laborales abusivas y de avalar la represión policial contra manifestaciones gremiales", indicaron.

Los manifestantes distribuyeron panfletos con duras consignas y la imagen de Carlos Daniel Ferreyra, gerente de Desarrollo Humano y Clima Organizacional del Banco Patagonia, a quien responsabilizan por la represión policial. La intención de la marcha es "mantener el conflicto en agenda y exigir la intervención efectiva de las autoridades laborales", explicaron voceros gremiales.

La represión ocurrida el 5 de diciembre pasado dejó heridos a:

Delegados del Banco Nación, Banco Macro y Banco Patagonia

Miembros de la comisión directiva de La Bancaria Tucumán, incluida Sánchez Blas

Tras ese episodio, el gremio declaró el estado de alerta, repudió la represión y exigió explicaciones tanto a la entidad bancaria como a las autoridades provinciales.

Al respecto, La Bancaria manifestó: "No vamos a naturalizar la violencia institucional. Nos golpearon por defender a nuestros compañeros", y calificó el accionar policial como "brutal y desmedido", advirtiendo que no permitirá nuevas situaciones de amedrentamiento contra los trabajadores.