Se trata de Rafael Resnick Brenner, ex mano derecha de Ricardo Echegaray. Está acusado de delitos de corrupción en la administración pública

La Corte Suprema de Justicia consolidó la condena de cuatro años de prisión al exdirector de la Regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la provincia de Salta, Rafael Resnick Brenner, por delitos de corrupción en la administración pública y, por ello, el Tribunal Oral Federal 2 salteño ordenó su detención.

El jueves de la semana pasada, al dejar firme la condena se dio vía libre para que el exfuncionario ingresara nuevamente a la instancia de poder ser juzgado, debido al pedido de coimas que le hacía a un empresario en concepto de canje por su protección frente a posibles sanciones tributarias.

¿Qué función cumplía la mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP?

Resnick Brenner fue la mano derecha de Ricardo Echegaray cuando este estaba al frente del organismo recaudador y, en su haber, tiene una condena firme a tres años de prisión condicional en el caso Ciccone.

En tal sentido, las sanciones se unificaron y las penas quedaron en cinco años y seis meses por las dos causas.

Rafael Resnick Brenner se entregaría en horas

Según el abogado de Resnick Brenner, Jorge Chueco, y a pedido del fiscal Carlos Amad, fue la jueza Alejandra Cataldi quien ordenó la detención de Brenner. Por eso, la sede de Gendarmería Nacional en Buenos Aires, Campana, será el lugar donde, en las próximas horas, se entregaría.

Respecto de la causa por la que recibió la actual condena, se dio a conocer en el año 2018. Por entonces, por orden del juzgado federal 1 de Salta, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue quien detuvo a Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, ambos funcionarios de la AFIP, debido a que concedían beneficios impositivos a diversos contribuyentes que cambiaban por dinero.

ARCA echó a Ricardo Echegaray, tras su condena por administración fraudulenta

Ricardo Echegaray fue exonerado de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que reemplazó a la AFIP. El gobierno nacional ejecutó este lunes la medida contra el ex titular del organismo durante el kirchnerismo.

La decisión se tomó mediante una resolución formal. Es porque Echegaray tiene una condena a cuatro años y ocho meses de prisión por la causa Oil Combustibles, con inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La condena está apelada por su defensa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, ARCA consideró que ya tiene fuerza ejecutoria para aplicar la sanción administrativa.

Echegaray trabajaba como empleado de planta permanente de la Aduana hace más de 30 años. Actualmente cumplía funciones en una oficina vinculada a las automotrices.

Qué dice la resolución que echó a Ricardo Echegaray de ARCA

El organismo se basó en el artículo 10 del Régimen Disciplinario Unificado de ARCA. Ese artículo establece causales para imponer exoneración.

Una de ellas es clara: "Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública".

La resolución no reabrió ningún procedimiento disciplinario autónomo. Tampoco hizo una nueva valoración sobre la conducta del ex funcionario.

ARCA entendió que solo debía ejecutar una consecuencia administrativa. Esa consecuencia surge directamente de una condena judicial que incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La decisión fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Ese organismo investiga hechos de corrupción y controla la integridad en el Estado.

Lo conduce el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. La PIA seguía la situación administrativa del ex funcionario kirchnerista en el expediente N° 32074.

Cómo llegó la Justicia a condenar a Ricardo Echegaray

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 lo consideró autor penalmente responsable. El delito: administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la Administración Pública.

La pena: cuatro años y ocho meses de prisión. Y la accesoria: inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La defensa del ex funcionario presentó distintos recursos para revertir el fallo. Intentó llegar hasta la Corte Suprema.

Pero el 12 de mayo de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal. Ese dato resultó determinante para su situación administrativa.

A criterio del organismo, la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia ya posee fuerza ejecutoria. Además, concluyó que no existen recursos judiciales pendientes con efecto suspensivo.

Las áreas técnicas y jurídicas interpretaron que correspondía dar cumplimiento a la inhabilitación. El instrumento: el dictado del acto administrativo de exoneración.