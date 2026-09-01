En respuesta a la declaración de Trump sobre la soberanía en el Atlántico Sur, el Gobierno redefinió su estrategia ante la tensión internacional

El presidente Javier Milei anticipó que la cuestión de las Islas Malvinas será abordada en la reunión de Gabinete convocada para este martes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su gobierno podría revisar la postura de Washington sobre la soberanía del archipiélago.

"Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", sostuvo Milei durante una entrevista telefónica con el periodista Luis Gasulla en radio El Observador.

La referencia del mandatario argentino se produjo un día después de que Trump fuera consultado en el Salón Oval sobre la posición histórica de Estados Unidos frente al reclamo argentino de soberanía sobre las islas. El presidente estadounidense respondió que analiza todas sus posiciones y que la cuestión de Malvinas es una de ellas, lo que generó inmediata atención diplomática en Buenos Aires.

Milei no brindó detalles sobre el contenido de las conversaciones que podrían producirse a partir de las declaraciones de Trump, pero confirmó que el tema estará dentro de la agenda del encuentro ministerial.

La declaración de Trump que activó todas las alarmas en Casa Rosada

El lunes 31 de agosto, Trump fue consultado por periodistas sobre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

"Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas", respondió el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

La declaración fue interpretada como una apertura a revisar la posición de Washington sobre la disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido. Sin embargo, Trump no anunció un cambio formal de la política estadounidense ni expresó un reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas.

La cuestión surgió en el marco de una revisión más amplia de la relación de Estados Unidos con sus aliados y de los compromisos de defensa de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según información publicada en el Reino Unido, la administración Trump analiza los niveles de inversión en defensa de sus aliados y, particularmente, el compromiso británico con el objetivo de elevar el gasto militar.

En ese contexto, la situación de las Islas Malvinas aparece vinculada a la revisión de la relación estratégica entre Washington y Londres, lo que podría convertir el reclamo argentino en una ficha de negociación dentro de las tensiones sobre gasto militar en la OTAN.

Qué posición mantiene históricamente Estados Unidos sobre el conflicto

Estados Unidos mantiene históricamente una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante la guerra de 1982, Washington terminó respaldando al Reino Unido en distintos aspectos del conflicto, aunque su posición formal respecto de la soberanía del archipiélago se mantuvo diferenciada del apoyo militar y diplomático brindado a Londres.

En los años posteriores, la política estadounidense continuó sosteniendo que la cuestión de soberanía debía resolverse mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido.

Por ese motivo, las declaraciones de Trump adquieren relevancia en el marco de la política exterior argentina, aunque por el momento no implican una modificación oficial de la posición de Washington.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, había reafirmado a mediados de agosto que la postura de su país no había cambiado. "Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado", había señalado en declaraciones televisivas.

El mensaje urgente de Milei sobre la causa más sagrada para Argentina

Milei se refirió al tema durante una entrevista que inicialmente había comenzado con una conversación sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Cuando el periodista Luis Gasulla mencionó a Malvinas entre las posibles novedades del año, el Presidente vinculó el tema con las declaraciones realizadas el lunes por Trump.

"Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", afirmó.

Luego confirmó que la cuestión será analizada durante la reunión de Gabinete prevista para este martes.

El Presidente no anticipó qué posición adoptará el Gobierno argentino frente a la declaración del mandatario estadounidense ni señaló si existen conversaciones diplomáticas en curso relacionadas específicamente con la soberanía de las islas.

Por qué Malvinas es un tema tan sensible para la diplomacia argentina

La soberanía de las Islas Malvinas constituye uno de los principales reclamos históricos de la política exterior argentina. El país sostiene su reivindicación sobre el archipiélago, ocupado y administrado actualmente por el Reino Unido.

La disputa se remonta al siglo XIX y tuvo su episodio militar más importante en 1982, cuando Argentina y el Reino Unido protagonizaron una guerra por el control de las islas. Desde entonces, Argentina mantiene su reclamo de soberanía por la vía diplomática.

En las últimas décadas, el Gobierno argentino llevó la cuestión a distintos organismos internacionales y reiteró su pedido para que ambos países retomen las negociaciones sobre la soberanía.

El Reino Unido, por su parte, mantiene su posición de que las islas forman parte de sus territorios de ultramar y sostiene que sus habitantes tienen derecho a determinar su propio estatus político.

Estados Unidos ocupa una posición particular debido a su relación estratégica tanto con Argentina como con el Reino Unido. Por eso, cualquier eventual modificación de su postura sobre la disputa podría tener implicancias diplomáticas para los tres países.

La tensión con Londres por la OTAN que complica el tablero diplomático

Las declaraciones de Trump se produjeron en un contexto de revisión de los compromisos de defensa de los países aliados de Estados Unidos.

En particular, la administración estadounidense viene reclamando a los integrantes de la OTAN mayores niveles de gasto militar. Reino Unido se encuentra entre los países alcanzados por esa discusión.

La información difundida por el medio británico The Telegraph señaló que Washington está evaluando los compromisos asumidos por sus socios del Atlántico y que Reino Unido podría recibir una atención especial dentro de ese proceso.

Un funcionario estadounidense citado por esa publicación sostuvo que el plan británico de inversión en defensa representa un avance, aunque consideró que todavía no alcanza los objetivos planteados por la administración Trump.

En ese marco, la referencia del presidente estadounidense a Malvinas se produjo mientras Washington revisa distintos aspectos de su relación con sus aliados.

Desde el Gobierno argentino, la cuestión había sido observada con cautela y prudencia, sin considerar que las declaraciones de Trump constituyeran por sí mismas un cambio formal en la política exterior de Estados Unidos.

Qué puede pasar ahora con el reclamo argentino por las islas

Por el momento, las declaraciones de Trump no modificaron formalmente la posición estadounidense sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino analizará el escenario durante la reunión de Gabinete de este martes, según anticipó Milei. El Presidente tampoco precisó si habrá nuevas conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre el tema.

La eventual modificación de la postura de Washington dependerá de futuras definiciones de la administración Trump y de las negociaciones que Estados Unidos mantenga con el Reino Unido, lo que convierte a los próximos meses en un período clave para la diplomacia argentina.

Mientras tanto, Argentina continúa sosteniendo su reclamo de soberanía sobre las islas y su pedido de retomar las negociaciones bilaterales con Londres.

La declaración de Trump abrió así una nueva instancia de atención diplomática sobre Malvinas, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de Estados Unidos que implique un cambio respecto de su posición histórica de neutralidad.