Donald Trump sugirió poner su nombre al Estrecho de Ormuz

El presidente de EE.UU. quiere rebautizar uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, en plena tensión con Irán y en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica este miércoles al sugerir que el estratégico estrecho de Ormuz podría ser rebautizado con su apellido, bajo el argumento de que el paso marítimo se encuentra actualmente bajo control de Washington.

"Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?", señaló el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales, en medio de las tensiones que atraviesa la región.

El mensaje que publicó Donald Trump en sus redes sociales.

Trump incluso ironizó sobre las consecuencias que tendría un eventual cambio de denominación y sostuvo que tanto el estrecho como "el propio Estados Unidos" estarían "más candentes que nunca".

La declaración del jefe de la Casa Blanca se produjo en un contexto de creciente tensión en Oriente Próximo y luego de los últimos bombardeos estadounidenses contra Irán.

Donald Trump propone poner su nombre al Estrecho de Ormuz: el antecedente

La sugerencia de rebautizar el estrecho de Ormuz se inscribe en una línea que Trump ya había adoptado anteriormente respecto de otras denominaciones geográficas.

Según informó Europa Press, el mandatario replicó con esta propuesta la política que había impulsado en relación con el lago Ontario, cuando ordenó cambiar su nombre en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá.

En esta oportunidad, el planteo adquiere una dimensión especialmente sensible debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos marítimos del mundo y una zona central para el tránsito energético internacional.

Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán

El mensaje de Trump llega después de los últimos ataques de Estados Unidos contra territorio iraní, que profundizaron la escalada entre ambos países.

Como respuesta a los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní atacó intereses estadounidenses en la región, en un escenario que volvió a despertar preocupación por la posibilidad de un nuevo conflicto a gran escala en Oriente Próximo.

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz se producen, así, en un momento de elevada incertidumbre regional. El paso marítimo es considerado estratégico por su ubicación y por el volumen de comercio energético que circula a través de sus aguas.

En ese contexto, la propuesta de Trump de asociar su apellido con el estrecho agrega un nuevo elemento a la disputa política y militar que enfrenta a Washington con Teherán y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

La declaración también vuelve a poner el foco sobre la estrategia comunicacional del presidente estadounidense, que recurrió nuevamente a las redes sociales para lanzar una propuesta que rápidamente generó repercusión por involucrar a uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta.