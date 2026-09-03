El régimen que permitía mantener beneficios sociales al acceder a empleos rurales temporarios venció y el gremio reclama una extensión urgente

La situación de unos 120.000 trabajadores rurales quedó en el centro de una disputa entre el Gobierno, el sindicato y el sector empresario luego de que venciera el régimen que permitía compatibilizar ciertos planes y beneficios sociales con el empleo registrado temporario.

El Decreto 514/2021 dejó de estar vigente el 1° de septiembre. Para la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la falta de una definición clara puede afectar la contratación formal en actividades que dependen de trabajadores durante períodos puntuales del año.

El mecanismo tenía como objetivo evitar que una persona rechazara un empleo registrado por perder, al mismo tiempo, prestaciones sociales. Su importancia es mayor en las economías regionales, donde la actividad laboral está fuertemente vinculada a los ciclos de producción.

Entre los sectores alcanzados aparecen la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco. Según UATRE, alrededor del 70% del empleo rural tiene carácter estacional.

Qué reclama UATRE

El sindicato había intentado anticiparse al vencimiento. El 18 de agosto, su secretario general, José Voytenco, le envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar que el esquema continuara vigente.

Pero el 1° de septiembre llegó sin que se publicara una prórroga en el Boletín Oficial. Para UATRE, esa falta de resolución genera incertidumbre tanto para quienes buscan una ocupación temporaria como para los empleadores que necesitan cubrir puestos durante las cosechas.

"La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país", sostuvo Voytenco en el comunicado gremial.

La preocupación del gremio apunta, además, al posible efecto sobre la formalización. Según su planteo, si un trabajador debe elegir entre aceptar un empleo registrado o conservar una prestación, el incentivo puede terminar favoreciendo la informalidad y dificultando que las empresas consigan mano de obra en las localidades donde se desarrollan las actividades productivas.

La explicación del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano dieron una respuesta diferente a la interpretación sindical sobre lo que ocurre tras el vencimiento.

La cartera informó que la extensión del régimen continúa dentro del circuito administrativo y aseguró que "se encuentra actualmente dentro del trámite administrativo y no habrá ninguna interrupción en el cobro de la prestación".

De esta manera, el Gobierno sostiene que el vencimiento del decreto no implicará una interrupción en el pago de las prestaciones mientras se completa el trámite correspondiente.

La otra interpretación: qué plantea Came

El conflicto también tiene una lectura distinta desde el sector empresario. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) considera que la cuestión de la compatibilidad ya quedó contemplada en la nueva ley de Modernización Laboral.

Desde esa perspectiva, no sería necesario volver a extender específicamente el Decreto 514/2021, porque la nueva legislación habría incorporado la posibilidad de compatibilizar el empleo con las prestaciones.

La diferencia de criterios deja planteado el eje de la discusión: mientras UATRE reclama una prórroga para garantizar la continuidad del régimen, Came entiende que la nueva normativa laboral ya contempla esa compatibilidad.