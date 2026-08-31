El Gobierno confirma el pago del bono previsional de $70 mil en septiembre

El Gobierno nacional confirmó que pagará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 en septiembre de 2026. Quiénes lo reciben

El Gobierno nacional confirmó que pagará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 en septiembre de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales.

El nuevo extra para aquellos que formen parte del sistema previsional de la Adminsitración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fue oficializado este lunes mediante la publicación del decreto 824/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión abarca a beneficiarios del sistema contributivo, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas, con la condición de que los beneficios se encuentren vigentes en el mes de liquidación. El texto oficial fija que el bono tendrá carácter no remunerativo, no podrá sufrir descuentos y tampoco se computará para otros conceptos.

En efecto, quienes perciban haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional garantizado accederán al bono total de $70.000, mientras que quienes superen ese umbral cobrarán solo el monto necesario para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más ese refuerzo máximo.

El pago será liquidado por titular, según indica el articulado, lo que implica que la evaluación no se hará por grupo familiar sino por beneficiario alcanzado.

El texto oficial incorpora también una precisión para las pensiones con copartícipes. Cuando exista un beneficio de pensión compartido, todos los copartícipes serán considerados como un único titular a los fines del derecho a percibir el bono extraordinario previsional. Esa definición impacta de manera directa sobre la liquidación del refuerzo en ese tipo de prestaciones.

Otro punto fijado por el decreto es que los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice la liquidación.

El texto afirma que el propósito del refuerzo consiste en preservar el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales y evitar una nueva pérdida en la capacidad de compra. La compensación extraordinaria de septiembre de 2026 se inscribe en esa justificación oficial, enfocada en jubilados, pensionados y titulares de prestaciones asistenciales que integran los tramos más bajos del sistema.

Cuáles son los tres grupos que cobran el bono de ANSES

El refuerzo extraordinario alcanza a los beneficiarios del sistema previsional nacional que perciben las prestaciones administradas por ANSES.

Los tres grupos incluidos son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo las prestaciones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos

En todos los casos, el pago se realizará de forma automática junto con el haber mensual. Es decir, quienes reúnan las condiciones establecidas no deberán realizar ningún trámite adicional ni presentar una solicitud para acceder al refuerzo.

Cabe recordar que la PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no alcanzaron los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Su haber equivale al 80% de la jubilación mínima, motivo por el cual también recibe el bono extraordinario.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas son prestaciones asistenciales destinadas a sectores específicos de la población que cumplen determinados requisitos sociales o de salud y también forman parte del universo alcanzado por este beneficio.

Quiénes cobran los $70.000 completos y cómo funciona el bono proporcional

Aunque popularmente se habla del "bono de $70.000", no todos los beneficiarios cobrarán ese monto.

Durante septiembre, quienes perciban ingresos previsionales de hasta $419.775,93 recibirán el refuerzo completo de $70.000.

En cambio, quienes cobren por encima de esa cifra pero no superen los $489.775,93 accederán a un bono proporcional. El mecanismo busca que el ingreso final no sea inferior a ese monto una vez sumado el haber mensual y el refuerzo extraordinario.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber superior a la mínima pero inferior al tope previsto, el monto del bono será menor a $70.000, ya que se reducirá en función del ingreso mensual.

Quienes superen los $489.775,93 no percibirán ningún adicional durante agosto. Este sistema se aplica desde hace varios meses y permite focalizar el gasto previsional en quienes reciben los ingresos más bajos dentro del sistema administrado por ANSES.