Qué revelará Milei en la cadena nacional por Malvinas: los 5 escenarios que se barajan

Crece la expectativa por el anuncio del Presidente, circulan hipótesis de sanciones a empresas inglesas e israelíes y un respaldo a una negociación

Milei anunciará el jueves a las 21 una nueva estrategia sobre la soberanía de Islas Malvinas por cadena nacional.

En un clima de misterio en la Casa Rosada y en la Cancillería, el gobierno de Javier Milei mantiene un fuerte hermetismo sobre el contenido del anuncio por cadena nacional que hará el Presidente este jueves a las 21. Iniciará una nueva estrategia sobre el reclamo argentino frente al Reino Unido sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas, donde anticipan cinco escenarios, que van desde sanciones y prohibiciones a empresas británicas que exploran y explotan el petróleo en la zona del archipiélago, algún tipo de respaldo del gobierno norteamericano de Donald Trump, apoyo significativo, un pedido de negociación, hasta ejercicios militares.

"El discurso lo está preparando junto al canciller Pablo Quirno y a su asesor comunicacional Santiago Caputo", señaló a iProfesional una fuente vinculada al sector de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, la poderosa hermana del jefe del Estado.

Una de las principales versiones surgidas en la Casa Rosada radica en que Milei podría anunciar un proyecto de ley para sancionar o prohibir empresas británicas con intereses en Argentina que exploten petróleo e hidrocarburos en la zona de Malvinas.

En principio tendría la aceptación de Trump, que negocia con Reino Unido y presiona por una mayor participación y financiamiento a la OTAN. De ese modo, Milei se enfrentaría al proyecto conocido como Sea Lion, que desarrollan la empresa británica Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, británica.

En la Casa Rosada no explicaron si esto podría entrar en conflicto con el aliado de Milei, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Trascendió que hubo discusiones con el ministro de Economía, Luis Caputo, porque la iniciativa chocaría con intereses financieros británicos a los cuales reporta el ministro.

La diputada Marcela Marina Pagano (Bloque Coherencia) había presentado una denuncia penal ante la Justicia Federal y un proyecto de ley solicitando la investigación y persecución penal contra un entramado de empresas multinacionales, por actividades de exploración y explotación hidrocarburífera no autorizadas al Norte de las Islas Malvinas.

En este caso, Milei estaría involuntariamente en coincidencia con su ex aliada Pagano. Las empresas en cuestión son:

Navitas Petroleum Limited Partnership de Israel

Rockhopper Exploration PLC, del Reino Unido

JHI Associates Inc. / JHI Falkland, inglesa

Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, de Canadá

Esta versión no explicaba cómo podría compatibilizar ese anuncio con la visita que Milei hará a Londres para mediados de octubre para el Argentina Week. Un punto a favor sería que tendrían el visto bueno de Trump que tensiona su relación con Reino Unido por la OTAN. "Le harían un favor a Trump", señalaron en el oficialismo.

En la Secretaría Legal y Técnica circulaba la información, según pudo saber iProfesional, que se estudiaban fundamentos jurídicos basados en legislación norteamericana. Pero el tema generó mucho ruido interno por las resistencias de Caputo, el ministro.

El proyecto tendría el sentido de limitar la participación de empresas que participen en proyectos hidrocarburíferos en el área en disputa, o excluir empresas con participación estatal de otros países. Una ley similar aplicó Alberto Fernández, la número 26.659, contra empresas británicas que explotaban hidrocarburos en Malvinas.

Milei la suspendió al asumir y ahora buscaría congraciarse con la nueva ola nacionalista malvinera surgida después del Mundial cuando la selección argentina enarboló una bandera que decía que "Las Malvinas son Argentinas". Precisamente, el Presidente está preocupado por la baja en las encuestas y necesita hacer un anuncio para retomar la iniciativa política y recuperar electorado perdido. El asesor Santiago Caputo detectó en encuestas esa ola nacionalista.

En medio de los comentarios que circulan en la Casa Rosada y en otros ministerios, existe preocupación por un eventual exceso de exposición de Milei frente al Reino Unido y Estados Unidos. En la Cancillería circulan cinco hipótesis que podrían estar en la cadena nacional de Milei, que van desde un respaldo internacional a la posición argentina hasta medidas vinculadas con ejercicios militares y la explotación petrolera en las islas. No descartan alguna alternativa sorpresa bajo la manga.

El canciller Quirno se limitó a decir este miércoles: "Siempre hay chances (de negociar la soberanía de las islas) siempre estamos un poquito más cerca". Todo comenzó el lunes último cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante una pregunta de periodistas en la Casa Blanca sobre si podría revisar la postura de su país frente al conflicto de las Islas Malvinas: "Podría revisar, siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, respondió mediante sus voceros: "Las Islas Malvinas son británicas lo dijimos antes y eso no ha cambiado, los isleños tienen derecho a determinar su propio futuro, manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico y nuestro compromiso es inquebrantable".

El Presidente decidió este martes entonces volver a colocar la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas en el centro de la agenda política y diplomática y anunció la cadena nacional para este jueves a las 21. Según fuentes del oficialismo hubo contactos extraoficiales de emisarios norteamericanos para interiorizarse sobre el anuncio de Milei, con cierta preocupación por desconocer el contenido.

Consultada oficialmente la embajada de los Estados Unidos, a cargo de Peter Lamelas, la respuesta fue formal: "No hay nada para informar sobre ese tema". Tampoco opinaron sobre las declaraciones de Trump y sus implicancias: "Nada", dicen. La preocupación no está solamente puesta en qué dirá Milei, sino también en hasta dónde podría avanzar Argentina después del discurso y cuál sería la reacción de Londres y Washington. Son básicamente cinco escenarios.

Los cinco escenarios que se barajan

1- Un respaldo internacional a la Argentina. El escenario más ambicioso sería que Estados Unidos adopte una posición más favorable a la Argentina en la disputa. No necesariamente implicaría un reconocimiento inmediato de la soberanía argentina, pero sí podría traducirse en un respaldo político activo y explícito al reclamo argentino en organismos internacionales y en una modificación de la tradicional posición estadounidense. Este escenario es altamente improbable.

Una de las hipótesis más audaces contempla incluso algún tipo de régimen especial para las islas, comparable en ciertos aspectos al modelo de Hong Kong, que permita preservar durante un período determinado determinadas características administrativas mientras se resuelve la cuestión de fondo. En 1973 y en 1981, Reino Unido le propuso a la Argentina un acuerdo de administración compartida, pero la guerra de 1982 rompió todos los lazos.

Otra variante sería un eventual acuerdo de características especiales para la administración de las islas, incluso con una fórmula vinculada al régimen antártico para el futuro escenario geopolítico donde los implicados serían todos los países con intereses en la Antártida.

Algunos diplomáticos directamente lo descartan y consideran que Trump está utilizando la cuestión Malvinas como una herramienta de presión sobre Londres para que incremente hasta un 5% de su PBI para el financiamiento de defensa y su participación en la OTAN. Trump tiene un conflicto por ello con Andy Burnham, aún no saldado.

El interrogante que se impone entre los diplomáticos es si Trump está realmente cambiando su posición sobre Malvinas o está utilizando a la Argentina para presionar al Reino Unido.

2- Estados Unidos impulsaría una negociación clásica de soberanía. Este segundo escenario, más moderado, sería que Washington reconozca el derecho de la Argentina a negociar la soberanía en las islas, que Buenos Aires y Londres vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones, como ordena la Resolución 2065 de la ONU de 1965, ratificada año a año.

La idea sería que Estados Unidos acompañe diplomáticamente una iniciativa para que Argentina y Reino Unido retomen conversaciones sobre la cuestión de soberanía. Es un escenario medianamente improbable, aunque diplomáticamente mucho más viable que un reconocimiento directo del reclamo argentino.

3- Un giro gradual de Washington. El tercer escenario es más sutil: Estados Unidos podría comenzar a dar pequeños pasos diplomáticos que, acumulados, terminen favoreciendo la posición argentina. No habría un anuncio espectacular ni un reconocimiento de soberanía.

4- Ejercicios militares con los F-16 en la zona de influencia de Malvinas. El cuarto escenario es de naturaleza completamente diferente y mucho más sensible. La Argentina podría avanzar con ejercicios militares de los F-16 adquiridos a Dinamarca en el área de influencia del Atlántico Sur, como una demostración de capacidad y presencia. Esto sería contradictorio con la condición que impuso el Reino Unido: que los F-16 no fueran utilizados en la zona de influencia de Malvinas. Tampoco es tan probable.

5- Frenar o demorar la explotación petrolera en Malvinas es la hipótesis más probable que trascendió. El quinto escenario apunta directamente al corazón económico de la disputa. El Gobierno podría intentar avanzar contra la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas, utilizando herramientas diplomáticas, económicas o legales contra las empresas involucradas mediante sanciones o un proyecto de ley.

Milei mantiene una relación particularmente estrecha con Benjamin Netanyahu e Israel, lo cual podría facilitar esta gestión, mientras que también existen vínculos diplomáticos y personales que podrían contribuir a moderar cualquier ofensiva contra el proyecto petrolero.

Por eso, la eventual decisión de avanzar contra las petroleras sería una de las señales más claras sobre hasta dónde pretende llegar el Gobierno. Además, ello podría incluir un nuevo anuncio sobre la navegación de buques ingleses en las aguas de la Argentina, algo que desató un conflicto reciente con una protesta de Buenos Aires, poco sonora.

Un embajador con llegada a la Casa Rosada expresó entre sus pares preocupación por un eventual apresuramiento en los anuncios de Milei. "Hay que ser prudentes, no hay que apresurarse con lo que dijo Trump", dijo a iProfesional en estricta reserva.

También habría existido algún contacto informal desde Estados Unidos para conocer anticipadamente el contenido del anuncio y evitar que la Argentina se exceda en un terreno especialmente delicado para la relación con el Reino Unido. La embajada y el Gobierno lo negaron por ahora.

Los anuncios vinculados con créditos hipotecarios y financiamiento en dólares para empresas no produjeron hasta ahora el impacto político esperado. Al mismo tiempo, algunas encuestas muestran un fenómeno que llamó la atención en la Casa Rosada: un reverdecimiento de la identidad y el sentimiento nacional alrededor de Malvinas. Milei habría decidido entonces ocupar ese espacio.

La cuestión Malvinas le permite, además, recuperar una agenda en la que puede exhibirse como protagonista y desplazar parcialmente la discusión económica. Pero cualquier movimiento argentino tiene un límite delicado, que es la posición del Reino Unido. Londres sostiene que no negociará la soberanía de las islas y reivindica el principio de autodeterminación de los habitantes de Malvinas. Un cambio de posición estadounidense podría modificar sustancialmente el tablero.

Pero si Washington solamente utiliza el tema para presionar a Londres en otras cuestiones, el margen de maniobra argentino sería mucho menor. La incógnita que se develará este jueves a las 21 es si Milei acordó este nuevo anuncio con Trump o si se excederá en una interpretación antojadiza sobre las declaraciones de Trump. Washington no hizo nuevas aclaraciones sobre la definición vaga de su presidente.

La relación histórica entre Estados Unidos y Reino Unido

Estados Unidos, pese a su neutralidad en la cuestión Malvinas, tiene una relación histórica y estratégica con el Reino Unido y durante décadas mantuvo una posición que no respaldó el reclamo argentino de soberanía.

La excepción de la neutralidad fue la guerra de 1982, cuando Washington terminó apoyando militar y diplomáticamente a Londres, en el contexto de la Guerra Fría y de su alianza estratégica con el Reino Unido. Ahora Trump podría estar modificando algunos de esos equilibrios.

Hay un antecedente que los embajadores en el Palacio San Martín califican como una propensión de Estados Unidos a dar "señales de humo", o sea sin sustento ni realidad, que volvió a aparecer en las conversaciones diplomáticas.

El 24 de abril último la agencia Reuters informó sobre un correo electrónico interno del Pentágono que describía distintas opciones que Estados Unidos analizaba para sancionar a aliados de la OTAN que, según Washington, no hubieran respaldado suficientemente determinadas operaciones estadounidenses durante la guerra contra Irán. Se refería claramente a Reino Unido.

Entre las alternativas mencionadas apareció una posibilidad particularmente sensible para Londres: suspender el apoyo estadounidense al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas. Aquella información fue rápidamente interpretada como una señal de que Trump podía utilizar Malvinas como una herramienta de presión sobre Londres. Ahora, meses después, aquella hipótesis vuelve a cobrar relevancia.