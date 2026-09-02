Expectativa en política exterior tras la convocatoria a cadena nacional por el posible impacto de las palabras de Trump sobre la relación bilateral

Expertos vinculan dichos de Trump a presión sobre Reino Unido por OTAN, no a cambio real en su postura sobre las islas.

Javier Milei necesita aferrarse a una agenda que le devuelva el terreno perdido. Por eso, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que podría "revisar" el apoyo de su país a Gran Bretaña en el conflicto con la Argentina por las Islas Malvinas sirvieron como excusa perfecta para que el Presidente anuncie una cadena nacional para este jueves para intentar mostrar un progreso en la relación con Washington y retomar así la iniciativa política y mostrar buenas noticias frente a su desgaste por la economía y la caída en las encuestas, pese a que no existen avances.

En la Casa Rosada existe preocupación por retomar temas de alto impacto que puedan revertir una caída en las encuestas que hace la propia Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): según esos sondeos los anuncios recientes sobre créditos hipotecarios o sobre la flexibilización de créditos en dólares para empresas, ni las recientes leyes aprobadas, devolvieron a Milei la centralidad ni recuperaron imagen.

"No existe ningún avance concreto. Trump usó el tema Malvinas porque se lo preguntaron en la Casa Blanca y le sirvió para presionar a Londres para que incremente su presupuesto para la OTAN", señalaron a iProfesional fuentes diplomáticas. Los embajadores de la línea pusieron de relieve que el canciller Pablo Quirno primero relativizó la señal de Trump, pero luego debió seguir la línea de Milei.

El Presidente dijo al mediodía de este martes que "pasó algo muy fuerte" detrás de las declaraciones de Trump y en teoría tiene anuncios para hacer por cadena nacional. Sin embargo, en la Cancillería temen que sea una falsa ilusión de Milei.

La primera reacción de Quirno fue decir que "no podemos depender de nadie" y que "debemos hacer los deberes" en las negociaciones con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Luego de que Milei anunció una cadena nacional sobre el tema para este jueves retomó el hilo: "Nosotros debemos mantener vivo nuestro reclamo sobre las Malvinas".

Los antiguos diplomáticos de carrera no salían de su asombro. "Entre los embajadores aseguran que todo esto es puro humo y que Milei se subió y sobreactuó a declaraciones de Trump que fueron de ocasión, para presionar a Gran Bretaña para que aumente su financiamiento a la OTAN", señaló uno de los más antiguos funcionarios.

Por qué en Cancillería dudan de un cambio real en la postura de Washington

En la Cancillería presumen que Trump no cambiará la postura de los Estados Unidos de neutralidad frente al conflicto con las Islas Malvinas ni revisará su alianza inquebrantable con el Reino Unido. La política exterior en Washington no depende de ningún presidente porque es una continuidad y está regida por la línea permanente del Departamento de Estado.

"Además sonó muy risueño que haya incluido operaciones de Cancillería y de la SIDE", señaló. El vocero presidencial Adrian Ravier había anunciado que el mensaje se preparaba entre la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), acaso por su relación con la CIA.

En rigor, la SIDE es un pilar en la relación entre Milei y el gobierno de Donald Trump. El asesor presidencial Santiago Caputo es padrino político del Señor Cinco, Cristian Aguada, titular de la SIDE, y el organismo tiene un contrato con el empresario y lobbista norteamericano Leonardo Scatturice que hace de nexo con el ala trumpista del Partido Republicano y con su asesor Barry Bennett.

El otro contacto con Washington era el del ahora preso Fernando Cerimedo, asesor en difusión digital masiva de contenidos que era el nexo con Brad Parscale, su contraparte en el gobierno de Donald Trump. Pero Cerimedo está detenido y procesado por 180 días, acusado de lavado de dinero, corrupción y del intento fallido de feminicidio contra su ex pareja, Nadia Beller, en Bolivia mientras trabajaba para el gobierno de ese país de Rodrigo Paz.

La decisión de Milei de hablar este jueves a las 21 por cadena nacional expuso la necesidad de Milei de abrir una ventana de alto impacto internacional y, al mismo tiempo, intentar recuperar una agenda política que en las últimas semanas comenzó a mostrar señales de desgaste.

La furia presidencial por las críticas al uso de la cadena nacional

El Presidente se indignó cuando comenzó a entrever que ciertos sectores de la prensa criticaron el uso de la cadena nacional para un anuncio incierto. En su cuenta de la red X señaló: "DE NO CREER Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional", dijo el primer mandatario enfurecido.

"¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, qué tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de MIERDAS HUMANAS (95%), que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar. Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

En el Gobierno quieren presentar la intervención de Trump como un acontecimiento diplomático de inédita magnitud. El Presidente hablará de los supuestos avances de la estrategia argentina sobre la soberanía de las islas y buscará colocar nuevamente a Malvinas en el centro de la conversación pública. Los analistas internacionales interpretaron que EE.UU. sólo quiere presionar al Reino Unido para que aporte más recursos a la OTAN y no hay ningún avance real en la negociación específica.

El Reino Unido, de hecho, respondió rápidamente descartando cualquier presión norteamericana. El gobierno de Andy Burnham ratificó que "los isleños de las Falklands son británicos" y que su "compromiso con ellos es inquebrantable". El secretario de Hacienda británico fue todavía más contundente: las islas "son británicas y seguirán siendo británicas", dijo.

La hipótesis detrás de las declaraciones de Trump sobre Malvinas

Todo se originó cuando Trump dijo este lunes en la Casa Blanca que está dispuesto a "revisar" la posición de Estados Unidos sobre Malvinas. La frase provocó entusiasmo inmediato en Milei, pero no estuvo acompañada, hasta ahora, por ninguna decisión concreta de Washington que modifique la política norteamericana. Para los diplomáticos argentinos que siguen el tema desde hace décadas, allí está la clave.

La hipótesis que circula con mayor fuerza entre funcionarios y diplomáticos de carrera es que Trump está utilizando Malvinas como una herramienta de negociación con Londres en una discusión mucho más amplia: el reparto de las cargas militares dentro de la OTAN y el papel que Gran Bretaña debe asumir en la seguridad europea y en los conflictos de Medio Oriente.

Washington reclama a sus aliados mayores niveles de gasto en Defensa, mayor participación militar y una contribución más importante a las operaciones estratégicas de la alianza. En ese escenario, Malvinas podría convertirse en una carta de presión sobre el Reino Unido.

La lectura de varios diplomáticos argentinos es descarnada: Estados Unidos no estaría modificando su política histórica sobre Malvinas por la Argentina, sino utilizando el conflicto como una pieza dentro de su negociación con Gran Bretaña. "Después de usarnos, nos va a dejar colgados del pincel", ironizan algunos funcionarios con experiencia en política exterior del Palacio San Martín.

Después de haber relativizado el anuncio de Trump, Quirno se vio desautorizado por el propio Milei que buscó darle un máximo relieve para recuperar el centro de la escena ante el desgaste de la economía. Por eso desde la Casa Rosada le pidieron que corrigiera el rumbo inicial y publicó un posteo en X que decía: "Malvinas: La fuerza de una causa justa Por historia, por derecho y convicción, las Malvinas son Argentinas".

Los anuncios económicos que no lograron remontar la imagen del Gobierno

La preocupación real en Balcarce 50 consiste en que ninguno de los anuncios recientes del Gobierno y del ministro de Economía, Luis Caputo, pudieron remontar la imagen en las encuestas y en la conversación en las redes sociales, que decayó luego del escándalo de Cerimedo. En el Gobierno aseguraron a iProfesional que en la opinión pública no penetraron positivamente ninguno de los anuncios reactivadores que intentó Caputo en la semana anterior:

El FGS será utilizado como fondeo de largo plazo para créditos hipotecarios de hasta 200 mil dólares en un programa de 2 billones de pesos

El BCRA incorporó herramientas frente al aumento de la morosidad como flexibilizar entre 6000 y 7000 millones de dólares de los encajes para préstamos de empresas

para préstamos de empresas El Gobierno quiere impulsar la actividad con instrumentos focalizados, pero sin abandonar el equilibrio fiscal y no pudo encontrar aún una solución para los morosos que son unos 7 millones de personas

No pudo encontrar solución al cierre de empresas y de desempleo

Tampoco sirvió el impulso de las medias sanciones de la Ley de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Inocencia Fiscal II que son temas lejanos para la clase media

La preocupación en la Cancillería era este martes que la Argentina termine sobredimensionando una declaración presidencial norteamericana que no se traduzca en ningún cambio efectivo. "Es de temer lo que pueda decir Milei", señaló un ex vicecanciller a iProfesional.

Los Estados Unidos mantienen históricamente una posición formal de neutralidad sobre la disputa de soberanía, aunque reconoce la administración británica sobre las islas. Durante la Guerra de Malvinas, Washington respaldó a Londres en el contexto de la Guerra Fría, cuando la relación estratégica con Gran Bretaña constituía uno de los pilares del sistema de alianzas occidental frente a la Unión Soviética. Una modificación estructural de la posición estadounidense no depende exclusivamente de la voluntad de un presidente.

Trump puede introducir cambios, tensionar alianzas y utilizar determinados asuntos como instrumentos de negociación. Pero la relación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido tiene una profundidad institucional que excede a cualquier administración. Además, existe otro dato político: Trump enfrenta las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Una eventual pérdida de influencia parlamentaria podría reducir su margen de maniobra para impulsar determinados cambios de política exterior. Este es un punto no menor que analizan en la Cancillería.

La apuesta de Milei por recuperar el nacionalismo de derecha

Milei busca aferrarse a la causa Malvinas y recuperar credibilidad en el sector más nacionalista y de derecha donde crece una referente importante que es Victoria Villarruel como se refleja en algunas encuestas que maneja el Gobierno suministradas por la SIDE.

La decisión de hacer una cadena nacional sobre Malvinas se hará sobre los dichos de Donald Trump que afirmó que "revisaría" la posición de Estados Unidos sobre las islas y Gran Bretaña aunque no formalizó ningún cambio diplomático. Tal vez pueda haber algún anuncio diplomático pero nada sustancial que cambie el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña, su aliado, dicen en la Cancillería.

En lo político además de retomar la iniciativa Milei busca montarse a una ola nacionalista que nació con la bandera "Las Malvinas son Argentinas" tras el partido de Argentina con Inglaterra en el Mundial, donde la selección de Scaloni ganó 2 a 1, y que luego logró frenar la reforma de la Ley de Tierras pero que, hasta ahora, no tiene dueño político. Quiere recuperar el nacionalismo de derecha, pero la gran incógnita es si la cadena nacional incluirá un avance diplomático concreto o solo será un anuncio político.