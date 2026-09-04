El exasesor de Margaret Thatcher respondió con dureza al discurso presidencial sobre soberanía y volvió a mencionar el hundimiento del Belgrano

El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas volvió a generar un intercambio de declaraciones entre Argentina y el Reino Unido luego del discurso del presidente Javier Milei, quien afirmó que existen "vientos de cambio" favorables a la reivindicación argentina y vinculó esa posibilidad con recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una de las respuestas más contundentes llegó de Nile Gardiner, analista de política exterior, exasesor de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y actual director del Centro Margaret Thatcher para la Libertad de la Fundación Heritage.

Gardiner reaccionó al mensaje de Milei a través de la red social X. "Argentina está despertando una vez más a un león dormido que luchará por defender a su pueblo", escribió. En otra publicación, respondió al canciller argentino Pablo Quirno con un mensaje acompañado por una imagen del hundimiento del crucero ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas de 1982.

Quién es Nile Gardiner, el exasesor de Margaret Thatcher

Gardiner es especialista en política exterior y relaciones internacionales. Fue asistente de Margaret Thatcher, la primera ministra británica que encabezó el gobierno del Reino Unido durante la Guerra de Malvinas de 1982.

Durante su trabajo junto a Thatcher, Gardiner colaboró con la exmandataria en la elaboración de El arte de gobernar: estrategias para un mundo en transformación. Además, actualmente dirige el Centro Margaret Thatcher para la Libertad de la Fundación Heritage, una organización estadounidense vinculada al análisis de políticas públicas.

Según la descripción de la propia fundación, Gardiner se especializa en la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, la política exterior de ambos países y la política estadounidense hacia Europa. Estudió en las universidades de Yale y Oxford y también se desempeña como columnista y analista de asuntos internacionales.

Su posición sobre Malvinas ya había quedado expuesta en julio, cuando cuestionó a futbolistas argentinos que exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" después de un partido de la Selección argentina.

En aquella oportunidad, Gardiner pidió que los jugadores argentinos que actúan en clubes de la Premier League y habían participado de la exhibición fueran sancionados con el retiro de sus visas de trabajo en el Reino Unido. También sostuvo que el activismo político en el fútbol estaba prohibido por la FIFA y planteó que la Argentina debía ser expulsada.

Entre los futbolistas que participaron de aquella escena estuvieron:

Cristian "Cuti" Romero

Lisandro "Licha" Martínez

Otros integrantes del seleccionado argentino que juegan en la Premier League, como Emiliano "Dibu" Martínez, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, no participaron de la exhibición.

El nuevo cruce con Pablo Quirno

La posición de Gardiner sobre la soberanía de las islas también había generado días atrás un intercambio directo con el canciller argentino.

Quirno había sostenido que la cuestión Malvinas continúa "abierta y vigente". Gardiner respondió que el asunto había quedado "zanjado definitivamente en 1982" con la derrota argentina.

El canciller argentino rechazó esa interpretación y mencionó la Resolución 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en noviembre de 1982, que volvió a instar a la Argentina y al Reino Unido a reanudar negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

El nuevo intercambio se produjo luego de que Quirno respaldara públicamente el discurso de Milei sobre las islas y publicara en redes sociales el mensaje "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS".

La respuesta británica al discurso de Milei

Además de Gardiner, integrantes del gobierno británico ratificaron la posición del Reino Unido.

El canciller Ed Miliband afirmó que "las islas son británicas y seguirán siéndolo" porque, según sostuvo, esa es la voluntad de sus habitantes. También calificó de "inquebrantable" la postura británica sobre la soberanía del archipiélago.

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, se expresó en términos similares y sostuvo que las islas "son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos".

La posición argentina y la británica parten de interpretaciones diferentes sobre la soberanía del archipiélago. La Argentina sostiene su reclamo histórico sobre las islas y reclama que la disputa sea resuelta mediante negociaciones diplomáticas. El Reino Unido afirma que la soberanía corresponde a ese país y fundamenta su posición, entre otros argumentos, en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Qué dijo Javier Milei sobre Malvinas

Milei retomó el reclamo de soberanía durante un discurso transmitido por cadena nacional y sostuvo que existen "vientos de cambio" que podrían favorecer la posición argentina.

El Presidente vinculó esa posibilidad con declaraciones de Donald Trump. Para el Gobierno argentino, los dichos del mandatario estadounidense otorgaron mayor visibilidad internacional a la cuestión Malvinas.

Quirno sostuvo posteriormente que la estrategia oficial no busca convertir el reclamo en una disputa partidaria. "El Presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos a estar detrás de esta causa", afirmó.

El canciller también señaló que los anuncios presidenciales forman parte de una estrategia integrada y destacó las medidas vinculadas con la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La base militar en Tierra del Fuego

Entre las iniciativas mencionadas por el Gobierno se encuentra la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.

Quirno explicó que la instalación tendría como objetivo reforzar la presencia argentina y funcionar como polo logístico para las actividades vinculadas con el Atlántico Sur. El canciller también descartó que la política anunciada implique una búsqueda de un enfrentamiento bélico.

La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982, cuando fuerzas argentinas desembarcaron en las islas, y finalizó el 14 de junio de ese año con la rendición argentina. Durante el conflicto murieron 649 argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas.

El crucero ARA General Belgrano fue hundido el 2 de mayo de 1982 por el submarino británico HMS Conqueror. El ataque provocó la muerte de 323 argentinos y continúa siendo uno de los episodios más controvertidos del conflicto.

Desde 1982, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía por la vía diplomática, mientras que el Reino Unido sostiene que la soberanía corresponde a ese país y reivindica el derecho de los habitantes de las islas a determinar su estatus político.