La frase Trump sobre el tema fue "light" pero animó al Presidente a una cadena nacional. La SIDE se mete. El "arma" diplomática que se potencia

Un cambio en la posición de Estados Unidos potenciaría la Resolución 2065 de la ONU, clave para el reclamo argentino.

Trump sugirió revisar la postura de EE.UU. sobre la soberanía de las Malvinas, presionando al Reino Unido por la OTAN.

El presidente Javier Milei generó una enorme expectativa sobre la cuestión Malvinas al avisar que hablará al respecto el jueves por cadena nacional. En el Gobierno quieren mantener el hermetismo pero esperan que Donald Trump efectivamente "revise" la posición de Estados Unidos (EE.UU.) frente al Reino Unido como sugirió, porque un giro como ese le daria una fuerza inédita a la Resolución 2065, principal herramienta de Argentina en la disputa por la soberanía.

Trump no lanzó una definición concreta. "Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas", fue lo único que dijo el presidente estadounidense al ser consultado por los periodistas de la Casa Blanca sobre una publicación del medio británico The Telegraph que indicó que Washington tiene bajo revisión todos sus compromisos con los socios de la OTAN, incluído el apoyo velado al Reino Unido frente al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Si bien fue una frase tibia, también fue la primera vez que Trump abrió la puerta públicamente a esa posibilidad y por eso el Gobierno no quiere dejar pasar la oportunidad. Milei sostuvo este martes en una entrevista radial que "ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos" y adelantó que el tema se hablaría en la reunión de Gabinete que encabezó horas después.

En el encuentro -el primero encabezado por el Presidente tras más de 40 días- el canciller Pablo Quirno habló sobre los "avances diplomáticos" en el tema Malvinas, según dejó trascender la Casa Rosada. Tras ese análisis Milei les avisó a los ministros su decisión de hablar por cadena nacional el jueves a la noche para contar los detalles de esos avances.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la cadena nacional será el jueves a las 21:00 y, si bien indicó que no se pueden adelantar "detalles sobre el contenido", señaló que e mensaje "está siendo trabajado por el Presidente junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)".

Qué señales dio el gobierno de Milei sobre la cuestión Malvinas y la postura de EE.UU. ante el Reino Unido

El hermetismo del Gobierno combinado con la declaración lacónica de Trump, alimentan la expectativa sobre la verdadera importancia de lo que dirá Milei sobre Malvinas. Sobre todo, porque el entusiasmo sugerido contrasta con las declaraciones previas de Quirno, quien más temprano había dicho que la Argentina no puede "depender de nadie" en su reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Pero la mención de la SIDE, organismo estratégico al que la administración de Milei le da extrema importancia -sobre todo en materia de seguridad nacional frente al mundo- y que está bajo la órbita del asesor presidencial, Santiago Caputo, sugiere que Milei puede realizar algún anuncio o dar una definición sorpresiva y de relativo valor geopolítico.

La esperanza del Gobierno es que Trump en efecto revise la "neutralidad" de EE.UU. en el diferendo entre Argentina y el Reino Unido, llevado por su verdadero interés que es presionar al gobierno británico para que aumente su gasto militar dentro de la OTAN y, en segundo orden, por la alianza absoluta que mantiene Milei con la Casa Blanca.

El encargado de filtrar esa expectativa fue el mismo Santiago Caputo. "Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran", señaló el asesor presidencial a través de la red X y agregó: "No se puede esperar menos de un aliado estratégico".

Además de influir sobre el funcionamiento de la SIDE a través de su titular Cristian Auguadra, Caputo sigue siendo una de las personas más cercanas y de mayor confianza con el Presidente, a pesar de la interna con su hermana, Karina Milei. Por ello la información sobre la participación de la Secretaría de Inteligencia en el mensaje presidencial y el posteo del asesor en X alimentan la expectativa sobre el tema.

¿Qué es la Resolución 2065 sobre Malvinas, la herramienta más poderosa de Argentina y de Milei?

La herramienta más poderosa de la Argentina frente al Reino Unido por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas es la Resolución 2065 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965.

El punto clave de la Resolución es que reconoce la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y convirtió el asunto en un caso oficial de "desconolización".

Sobre esa línea, el documento insta a ambos países a sentarse en una mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica al conflicto. El Reino Unido nunca quiso abrir esa negociación y mucho menos después de la trágica declaración de guerra del dictador Leopoldo Galtieri en 1982.

Por otro lado, la Resolución plantea que se deben tener en cuenta los intereses de los habitantes de las islas Mavlinas, pero no les otorga el derecho a la libre determinación, a contramano del argumento británico.

Esa posición se debe a que la ONU considera que la población actual de las Malvinas fue implantada y que la integridad territorial de Argentina fue violentada en 1833, con la ocupación británica. Este punto se inclina a favor del reclamo argentino.

¿Por qué la resolución se volvería más relevante si EE.UU. le retira su apoyo al Reino Unido?

El reconocimiento de Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente a la ocupación británica de las Malvinas potencia el valor de la Resolución 2065, porque la Casa Blanca históricamente ha validado la postura del Reino Unido.

El gobierno británico siempre ignoró la resolución con el argumento de que no hay nada que negociar porque los isleños desean seguir siendo británicos. Como su principal aliado en la OTAN, Estados Unidos apoyó siempre este desaire con el silencio o bien con una neutralidad que, en rigor, favorece al Reino Unido.

Si la Casa Blanca retirara su apoyo diplomático el argumento británico perdería su principal sustento geopolítico y la Resolución 2065 ganaría una fuerza que hasta ahora nunca tuvo como el único marco internacional válido para la disputa: que el Reino Unido se siente a negociar con Argentina sobre la soberanía de las islas.

La sola advertencia de Trump al Reino Unido puede dejar en el limbo la posición de EE.UU. y potenciar con ello el valor geopolítico para Argentina de la Resolución 2065. Si la Casa Blanca decidiera pasar a lo concreto, el efecto podría ser incluso más fuerte.

Si, por caso, Estados Unidos dejara de abstenerse o de votar en contra de las resoluciones a favor de Argentina que se presenten en la ONU o en la Organización de Estados Americanos (OEA), esto podría desatar un efecto dominó en otros países que siguen la línea norteamericana en las votaciones.

La disputa con el Reino Unido detrás de los dichos de Trump por las Islas Malvinas

La posibilidad de que Estados Unidos revise su apoyo disfrazado de "neutralidad" al rechazo del Reino Unido frente al reclamo de Argentina ronda a los tres países desde principios del año. En abril pasado, la agencia de noticias británica Reuters ya había dado cuenta de una filtración del Pentágono sobre el tema.

A ello le siguió la reciente publicación de The Telegraph, donde un alto funcionario estadounidense en "off the record" ratificó que un cambio de postura de EE.UU. en el tema Malvinas está entre las opciones que evalúa el Departamento de Estado. Trump respondió puntualmente sobre esa última publicación.

La respuesta del presidente estadounidense volvió a agitar a la diplomacia argentina, pero no ignoran que lo que realmente interesa a Trump es que el gobierno de Andy Burnham alcance el 5% de su PBI en gasto militar para la defensa del Atlántico Norte, en el marco de su reclamo a los socios de EE.UU de destinar más recursos.

En el artículo que publicó la semana pasada The Telegraph, el funcionario citado precisa que cualquie cambio de postura de EE.UU. en el tema Malvinas obedece a ese objetivo. En tanto, la respuesta de Trump se dio en medio de versiones que circularon por la prensa británica respecto de que John Healey, ministro de Hacienda del gobierno de Burnham, pensaba abandonar el compromiso previo de destinar el 3% del PBI al gasto en defensa.

En cualquier caso, la declaración del presidente estadounidense tuvo impacto también en el Reino Unido. Tras abrir la puerta a una posible revisión del tema Malvinas, el vocero de Burnham subrayó que los habitantes de las islas "son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro".

En Argentina, en tanto, Javier Milei prepara un mensaje por cadena nacional bajo un estricto hermetismo y en un contexto muy particular: el sentimiento nacionalista que renació por la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" que exhibió la Selección de Fútbol tras el histórico partido contra Inglaterra en el Mundial.

Aquel movimiento había dejado a contrapié al gobierno de Javier Milei, que pretendía mantener separado el reclamo diplomático sobre las Islas Malvinas del fútbol. El Presidente en persona señaló luego del partido: "Si empezamos a mezclar, nos vamos a equivocar". Con el retiro de Lionel Messi de la Selección y la declaración de Trump todavía fresca, el líder libertario vuelve a meterse -ahora con una cadena nacional- en uno de los temas más sensibles para el sentimiento nacional.