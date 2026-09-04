Santilli designó a un funcionario porteño como nuevo presidente del Correo Argentino

El Gobierno desplazó a Camilo Baldini y designó en su lugar a Adrián González, quien era titular del Instituto de Gestión Electoral de CABA

El Correo Argentino tiene nuevo presidente. El jefe de Gabinete Diego Santilli desplazó a Camilo Baldini y designó en su lugar a Adrián González, hasta hoy titular del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires.

El cambio llega a un año exacto de las elecciones legislativas de 2027. El Correo es el operador logístico exclusivo de todos los comicios nacionales, lo que convierte su conducción en un puesto estratégico para quien aspire a controlar la maquinaria electoral del país.

El movimiento es interpretado en la política como un desembarco directo del jefe de Gabinete Diego Santilli. La oficina postal depende de su órbita y González es un hombre del universo PRO con larga trayectoria en gestión electoral.

Bruno Finiello asumirá como CEO de la entidad. Es economista y ocupó cargos de alta dirección en compañías como Accenture y Cencosud. También trabajó en Aerolíneas Argentinas. Posee amplia trayectoria en logística, distribución y modernización de procesos.

Quién es Adrián González, el nuevo presidente del Correo Argentino

Adrián González es el nuevo presidente del Correo Argentino

González es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). También tiene un magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Su carrera se construyó en el mundo de la administración de comicios. Fue asesor de la Dirección Nacional Electoral durante el gobierno de Mauricio Macri. Ocupó cargos durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

Ya tuvo un paso previo por el propio Correo Argentino. Estuvo a cargo del área de Servicios Electorales de la empresa estatal.

En junio de 2024 fue designado al frente del IGE porteño con acuerdo de la Legislatura de la Ciudad, propuesto por el gobierno de Jorge Macri. También fue apoderado de la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio en 2023.

Su perfil lo ubica claramente en el universo del PRO. Su arribo al Correo implica el desembarco de un especialista en procesos electorales al frente de la empresa que, elección tras elección, garantiza la logística de la democracia argentina.

Qué hace el Correo Argentino en cada elección

El Correo es el operador logístico exclusivo de los comicios nacionales. A través de su Dirección de Servicios Electorales, planifica todo el despliegue electoral.

La empresa coordina la distribución de urnas, padrones y materiales. Arma los cuartos oscuros en todo el país. Entrega los materiales a las autoridades de mesa y transmite los telegramas de escrutinio.

Las cifras dan dimensión del operativo. En las PASO de 2023, el Correo distribuyó 106.659 urnas en 17.432 locales de votación. Movilizó una flota de más de 16.000 vehículos, incluidas lanchas y mulas para zonas de difícil acceso.

Participaron más de 77.000 trabajadores de la empresa. En las elecciones legislativas de 2025, la sede central fue utilizada para pruebas de transmisión y recuento.

El Código Electoral establece funciones específicas para los empleados del Correo. Deben encargarse de la recepción y traslado de urnas, documentación y telegramas. Esas tareas requieren preparación con varios meses de antelación.

El propio Gobierno reconoció semanas atrás que postergó la concesión del Correo precisamente por su papel clave en la organización de los próximos comicios nacionales. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la empresa estatal cumple un rol logístico central e irremplazable que explica el interés político por su conducción.

Por qué salió Camilo Baldini después de dos años

Baldini había asumido la presidencia del Correo el 27 de diciembre de 2023, en los primeros días de la gestión libertaria. Su designación llamó la atención en su momento.

El contador oriundo de La Plata tenía una larga trayectoria en la empresa vinculada al peronismo. Había ingresado en 2012 como gerente de Abastecimiento. Fue CEO durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a partir de 2014.

Retornó en enero de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el gobierno de Milei lo ratificó y le encomendó un programa de reducción de personal y achique estructural.

Durante su gestión salieron más de 4.000 empleados de una plantilla de alrededor de 16.800. A lo largo de esos dos años, Baldini sobrevivió a los sucesivos cambios en la Jefatura de Gabinete.

Pasó por las conducciones de Nicolás Posse, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Diego Santilli. Hasta que Milei decidió dar vuelta la página.

La salida se formalizó con una carta que el propio Baldini hizo circular entre los trabajadores. En el texto reivindicó los resultados de su gestión.

Destacó que su partida coincide con la presentación de los estados contables del ejercicio 2025. Esos números arrojan una ganancia superior a los $209.000 millones, el mejor resultado económico de la historia reciente de la empresa.

"Logramos revertir más de quince años de déficit operativo, alcanzar el equilibrio económico y construir una empresa capaz de sostenerse con sus propios recursos", escribió Baldini.

Agregó: "Rediseñamos procesos, optimizamos la red logística, fortalecimos nuestra presencia en el eCommerce, incorporamos nuevas tecnologías y avanzamos en la automatización y digitalización de nuestros servicios".

En el cierre, Baldini recurrió a una imagen institucional. "Los presidentes pasan, las gestiones pasan, pero el Correo Argentino permanece, uniendo a los argentinos y llegando cada día a donde otros no llegan".

El Correo Argentino depende actualmente de la Jefatura de Gabinete. Un decreto de julio —el N.º 581— transfirió la supervisión de la empresa al vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria. Esa reorganización interna del Poder Ejecutivo también forma parte del entramado político que rodea a la empresa estatal.