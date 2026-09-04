El Gobierno informó que la Argentina iniciará formalmente los procedimientos sancionatorios y apuntó contra quienes les presten servicios

La Oficina del Presidente informó que la Argentina iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas físicas y jurídicas, vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El Gobierno también apuntó contra quienes les presten servicios.

La Oficina del Presidente anunció este jueves el inicio de un procedimiento sancionatorio contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una nueva señal de endurecimiento de la postura del Gobierno nacional en el reclamo por la soberanía del archipiélago.

Milei confirmó que sancionará a 45 personas y empresas por explotar recursos en Malvinas.

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada por instrucción del presidente Javier Milei y se enmarca en las sanciones previstas por la Ley N° 26.659, que establece restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las aguas circundantes a las islas.

La medida, según informó la Oficina del Presidente, no alcanzará únicamente a las compañías involucradas directamente en la explotación de los recursos naturales.

"Se iniciará el procedimiento sancionatorio no solo contra empresas que encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad", señaló el comunicado.

Javier Milei ratificó que "las Islas Malvinas son argentinas"

El Gobierno volvió a plantear una posición firme respecto de la disputa de soberanía con el Reino Unido y aseguró que la Argentina no renunciará a sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión", afirmó el comunicado difundido este 4 de septiembre.

En ese sentido, el texto agregó que esos territorios "lo son y seguirán siendo sin importar quién las ocupe", al tiempo que sostuvo que la ocupación británica ha permitido el avance de actividades vinculadas con la explotación de los recursos naturales.

"Pero recientemente, la ocupación ha profundizado esa soberanía avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales", cuestionó la Oficina del Presidente.

El Gobierno prepara sanciones por la explotación de hidrocarburos en Malvinas

El comunicado precisó que los procedimientos alcanzarán a 45 sujetos, entre personas físicas y jurídicas, investigados por posibles infracciones a la normativa argentina vinculada con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

La decisión apunta a reforzar la posición argentina frente a las operaciones desarrolladas en el área y también a extender la responsabilidad hacia otros actores que, según el Gobierno, facilitan la continuidad de esas actividades.

De esta manera, la Casa Rosada busca avanzar no sólo sobre las empresas que realizan directamente las tareas vinculadas con los hidrocarburos, sino también sobre accionistas y compañías que les brindan servicios.

El mensaje de Milei al mundo por la soberanía de Malvinas

En el tramo final del comunicado, el Gobierno definió la medida como "un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación" y vinculó la decisión con el reclamo histórico argentino sobre las islas.

Además, la Oficina del Presidente sostuvo que la decisión constituye "un mensaje claro hacia el mundo" sobre la posición del país.

"La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas", enfatizó el texto.

Y concluyó con una nueva advertencia dirigida a quienes pretendan desconocer el reclamo argentino: "Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece".