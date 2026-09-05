El exCanciller Rafael Bielsa criticó la estrategia de Milei respecto de las Islas Malvinas

El excanciller argentino Rafael Bielsa analizó con extrema dureza el reciente anuncio realizado por el presidente Javier Milei en cadena nacional sobre la Cuestión Malvinas. En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, el diplomático que lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la gestión de Néstor Kirchner fue categórico al cuestionar la postura del Poder Ejecutivo nacional sobre el tema. "No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso", disparó el exfuncionario.

Consultado de forma directa sobre las propuestas del mandatario, Bielsa fue contundente respecto a la falta de credibilidad del mensaje oficial. "No le creo una sola palabra al Presidente, y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio", sentenció el diplomático. Asimismo, advirtió que no polemizaría sobre los aspectos técnicos planteados por la gestión libertaria para no perjudicar la posición argentina ante el Reino Unido: "No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas, y a favor de los ingleses".

El ex Canciller apeló también a su historia personal y recordó su inscripción como voluntario en el conflicto de 1982 para remarcar la seriedad que exige el reclamo de soberanía. "Fui voluntario en la Guerra de Malvinas: no me convocaron a combatir; me mandaron un diploma, que conservo. No me batí, pero me dura la moral de combate: hay que escuchar a los que pelearon, no a los que hoy descubren que tienen algo para decir que puede beneficiarlos", afirmó. En ese sentido, calificó el discurso presidencial como "los breves ladridos de un caniche toy a su dueño: grajeas de fidelidad, lentejas de credibilidad", asociando la postura oficial a un alineamiento automático con los Estados Unidos.

Hacia el final de sus declaraciones, el abogado y escritor se mostró escéptico respecto al entusiasmo popular generado por el mensaje presidencial en cadena nacional. "Para los argentinos, mis compatriotas, en siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse", advirtió, concluyendo con un mensaje directo hacia las potencias internacionales: "Tengo que decir, para los norteamericanos, que no son mi audiencia, y para los británicos, que devuelvan lo que jamás les perteneció, lo que usurpan".