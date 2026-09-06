La respuesta de la Asamblea Legislativa de Malvinas tras los dichos de Milei

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas emitió un comunicado oficial en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en cadena nacional, reafirmando que el futuro político del archipiélago debe ser resuelto de manera exclusiva por la comunidad que habita en el territorio. A través del documento institucional, los representantes del cuerpo legislativo colonial fijaron postura frente a los planteos del Gobierno argentino y rechazaron la caracterización de "población implantada" invocada por la diplomacia nacional para fundamentar la disputa de soberanía.

"Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí", remarcaron en el escrito difundido por el organismo insular y dado a conocer por el medio regional MercoPress. En ese marco, la Asamblea apeló al principio de autodeterminación y citó como respaldo la consulta popular realizada hace más de una década, la cual registró una participación del 92% y un 99,8% de sufragios a favor de mantener el estatus político subordinado a la corona británica.

El texto de la Asamblea advierte que el derecho a la autodeterminación no se ve modificado por posicionamientos o discursos de gobiernos extranjeros, al tiempo que señalaron que cualquier intento de vulnerar su soberanía será interpretado como una violación a su seguridad nacional. Si bien la figura de Javier Milei es mencionada en una sola oportunidad a lo largo del comunicado, los legisladores isleños sostuvieron que las presiones y discursos provenientes de Buenos Aires "no son nuevos" para la comunidad insular y que el archipiélago continuó su desarrollo económico a pesar de los reclamos históricos de la Argentina.

Por último, el comunicado de la Asamblea insular destacó el respaldo político e institucional permanente que reciben desde el número 10 de Downing Street, así como de distintos ministros y miembros del Parlamento del Reino Unido. En un plano llamativo del pronunciamiento, el cuerpo legislativo evitó hacer mención a las recientes sanciones impuestas por el Gobierno argentino a empresas petroleras internacionales, así como tampoco se expresó sobre el avance de las licencias y exploraciones en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la cuenca norte del archipiélago.