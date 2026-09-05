Quirno defendió la estrategia del desincentivo a las empresas. Especialistas creen que puede funcionar en lo comercial, pero en lo político es dudoso

Analistas ven potencial comercial para Argentina en la presión sobre inversiones, pero dudan de su efectividad política con Reino Unido.

El Gobierno excluye del RIGI a estas firmas; el proyecto Sea Lion de Rockhopper y Navitas ya tuvo caída de acciones.

Con las sanciones anunciadas para empresas que exploten petróleo en las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei le sumó a la vía diplomática una táctica de estilo empresarial, centrada en usar el potencial de Vaca Muerta para "desincentivar" inversiones en la región ocupada por el Reino Unido, que según los analistas puede ser efectiva en términos comerciales, aunque difícilmente funcione en lo político.

El decreto que firmó Milei y el proyecto que anunció y entrará al Congreso la próxima semana, según confirmaron fuentes oficiales a iProfesional, hacen extensivas las sanciones que ya existen a las empresas que presten servicios a a la explotación de petróleo y otros recursos en Malvinas, principalmente en el proyecto petrolero Sea Lion que empezará a operar a fin de año. Para empezar, en el plano local las excluirá del RIGI, principal incentivo del Gobierno.

Milei advirtió en la cadena nacional que las empresas "van a tener que elegir" entre invertir y operar "en un territorio disputado" o "en un país soberano con reglas claras y previsibilidad". Este viernes el canciller Pablo Quirno ratificó esa idea y fue más explícito al señalar que cuando se aprobó la Ley 26.659 que ya establece las sanciones que ahora quieren endurecer "no existía Vaca Muerta".

"Estamos generando un desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios", precisó Quirno durante su participación en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Misiones.

La táctica de Milei frente a la cuestión Malvinas: ¿qué dicen los analistas sobre su efectividad?

De esta forma, el Gobierno quiere que el principal activo energético de Argentina también sirva como palanca en la disputa por la soberanía. La idea es disuadir a las empresas de ir a Malvinas y atraer sus inversiones Vaca Muerta y a la vez tratar de "ahogar" financiera y logísticamente al proyecto Sea Lion que, según afirman en el oficialismo, le daría un poder económico fenomenal a la administración británica de las islas.

El analista político y consultor Sergio Berensztein apuntó en diálogo con iProfesional que Milei mandó un "mensaje claro" al mundo empresarial y fue que "si quieren participar de Vaca Muerta o del desarrollo minero abandonen la idea de vincularse con ese desarrollo en Malvinas".

Beresztein consideró que en ese aspecto Argentina puede encontrar "un punto de negociación o de presión importante" porque "el potencial de Vaca Muerta es tan grande que muchas empresas van a pensar dos veces antes de involucrarse" en Sea Lion, que desarrollan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper.

Por su parte, el analista internacional y director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, Alejandro Corbacho, también destacó que "la decisión del Gobierno es que las empresas entren en zonas disputadas" y consideró que "puede ser que algo cambie o algo se mueva con eso, porque las empresas corren un riesgo".

En parte ese riesgo al que refiere Corbacho es, en parte, financiero. Luego del anuncio de Milei, las acciones de Rockhopper cayeron 6,3% en la Bolsa de Londres y las de Navitas perdieron 2,3% en la de Tel Aviv. Hubo un impacto. No obstante, la empresa israelí avisó que seguirá adelante con el proyecto y que no ve impedimentos para ello.

Además, Corbacho estimó en diálogo con este medio que "puede ser que los propios países, en el caso de empresas israelíes o estadounidenses, ejerzan alguna presión o consejo para apartarse de esos proyectos" en Malvinas.

En línea con la estrategia que empezó a desplegar Milei y refuerza Quirno por estas horas, el analista también consideró que "Argentina tiene que aplicar las sanciones y además potenciar la oferta de condiciones para que venga la explotación petrolera a la plataforma continental".

¿Puede tener efecto los anuncios de Milei en la disputa política con el Reino Unido?

De esta forma, los analistas estiman que la táctica empleada por Milei puede tener algún resultado en el aspecto comercial de la pulseada con el Reino Unido, pero es difícil que funcione en el plano político, es decir, que fuerce de alguna manera al gobierno británico a sentarse en una mesa de diálogo con Argentina para encontrar una solución al reclamo de soberanía, como recomienda la ONU desde 1965.

En parte, porque la palanca política la tiene Estados Unidos y en particular Donald Trump. Sus declaraciones sobre la posibilidad de revisar el apoyo silencioso al Reino Unido en la cuestión Malvinas fueron la plataforma que Milei aprovechó para dar un giro discursivo y mostrarse al frente a la histórica causa nacional.

"El gobierno de Milei aprovecha la coyuntura, se le abrió una ventana de oportunidad", afirmó Corbacho respecto de la tensión que entre Washington y Londres por el gasto en defensa dentro de la OTAN, que es la verdadera motivación de Trump para avertir sobre un posible cambio de postura, que favorecería la posición argentina.

En ese aspecto, el analista internacional mostró cierto optimismo al consdierar que "las declaraciones de Trump de algún modo muestran que cambia el apoyo". Para Corbacho, "los británicos no están tampoco en un estado tan brillante, porque están aislados de Europa por el Brexit y ahora enfrentados con EE.UU."

Su visión se basa principalmente en que para EE.UU. "hoy el Atlántico Sur no son solo las Malvinas, son los pasos bioocéanicos y la Antártida, al mismo tiempo que está China entrando ahí". De todas formas, no arriesgó un pronóstico sobre la efectividad política de las medidas: "El Gobierno cambió la postura estratégica y veremos si es mejor".

Por su parte, Beresztein fue más escéptico ante la consulta de iProfesional sobre el tema. "Trump aprieta para negociar, no para romper", analizó el especialista y agregó: "A nosotros en parte nos conviene porque re instala el tema. Pero no hay que esperar un cambio en el sistema de alianzas del Atlántico".

Beresztein ve difícil por ahora que Trump tomar alguna medida concreta de ruptura con el Reino Unido "en un contexto donde existe la probabilidad de que Rusia ataque a un país de la OTAN y se dispare el artículo 5 del Tratado, sobre defensa mutua".

El Gobierno, entre el entusiasmo y la prudencia sobre Trump: ¿qué dijo el canciller Quirno?

Quirno también intenta bajar las especulaciones en torno a los dichos de Trump. Si bien Milei reafirmó durante la cadena nacional que "los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición", el canciller toma distancia de las especulaciones cuando le preguntan sobre el tema y pone el acento en la nueva estrategia de presión empresarial.

"Nosotros tenemos que diseñar nuestra propia estrategia. Si a partir de eso, Argentina consigue los apoyos adicionales serán bienvenidos", señaló el ministro en declaraciones a la señal TN luego del evento al que asistió en Misiones.

El canciller sostuvo que "hoy por hoy las declaraciones del presidente Trump claramente amplifican lo que es la causa Malvinas, pero es una discusión que está teniendo Estados Unidos con Reino Unido" de la que no participa Argentina. "Nosotros controlamos lo que podemos controlar, maximizar las oportunidades de defender nuestra soberanía y que las islas vuelvan a ser argentinas", subrayó.

En ese marco, Quirno señaló que el conjunto de sanciones que pondrá en marcha el Gobierno puede alcanzar a "todo un universo de 180 compañías". Según precisó, "ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado".

Ciertamente, la nueva estrategia de Milei por el momento no parece cambiar nada en el plano político respecto del reclamo sobre Malvinas. La primera reacción del gobierno británico de Andy Burnham fue señlar que su postura sobre el tema es "inquebrantable" y machacar sobre la autodeterminación de los isleños, un derecho que no está reconocido por la ONU.