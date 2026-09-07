La Justicia suspendió el Régimen Penal Juvenil por 60 días y Bullrich explotó contra Kicillof

Tras la resolución judicial que frenó la aplicación del nuevo régimen, la senadora cuestionó la postura de la Justicia provincial

El Régimen Penal Juvenil quedó en el centro de un nuevo conflicto político. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, disparó contra el gobernador Axel Kicillof luego de que una jueza bonaerense suspendiera por 60 días la aplicación de la normativa en territorio provincial.

"En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad", lanzó la exministra de Seguridad en su cuenta de X.

Mensaje en X de Patricia Bullrich sobre suspensión del Régimen Penal Juvenil.

La senadora no se detuvo ahí. Apuntó también contra el Poder Judicial provincial: "También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias".

El mensaje de Bullrich llegó horas después de que se conociera la decisión de la jueza Marta Elba Pascual. La magistrada frenó la implementación del nuevo régimen en Buenos Aires mediante una medida cautelar.

La funcionaria cerró su descargo con una frase contundente: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".

Cómo había celebrado Bullrich la entrada en vigencia de la ley

Apenas dos días antes, la escena era completamente distinta. El sábado pasado, cuando el Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en todo el país, Bullrich lo festejó en sus redes sociales.

"DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS", escribió en mayúsculas. Y amplió: "Se terminó la excusa de la edad para delinquir".

La senadora destacó que "el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace". Una promesa que duró menos de 48 horas en territorio bonaerense.

"Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad", recordó Bullrich. Según su visión, eso empezaba a cambiar porque "la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos".

El entusiasmo inicial chocó rápido con la realidad judicial. La Justicia bonaerense puso un freno preventivo que paraliza la aplicación del régimen hasta febrero.

"SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD", había proclamado la funcionaria. Pero en Buenos Aires, al menos por ahora, la nueva ley quedó en suspenso.

Qué establece el Régimen Penal Juvenil que quedó suspendido

La Ley N° 27.801 introduce un cambio sustancial en el sistema de justicia penal juvenil argentino. La medida principal es la baja de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que permite procesar judicialmente a jóvenes de esa franja etaria por los delitos tipificados en el Código Penal.

Esto significa que adolescentes de 14 y 15 años pueden ser investigados, juzgados y sancionados penalmente. Antes, solo los mayores de 16 años ingresaban al sistema penal.

El nuevo régimen comenzó a regir el sábado 11 de enero en todo el territorio nacional. Pero la implementación duró apenas dos días en Buenos Aires.

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó suspender de manera preventiva su aplicación. El plazo: 60 días para evaluar las condiciones.

Por qué la Justicia bonaerense frenó la ley de menores

La medida cautelar surgió de un habeas corpus preventivo colectivo. Lo presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de libertad.

El argumento central de la jueza Pascual es que la provincia de Buenos Aires no tiene infraestructura ni recursos materiales para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal.

La magistrada prevé que la nueva legislación provocará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos. Dos factores explican esto: más ingresos por la ampliación de la franja etaria y mayor permanencia dentro del sistema.

Frente a este panorama, Pascual cuestionó si Buenos Aires posee las condiciones necesarias. Habló de requisitos edilicios, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población.

La jueza se apoyó en el principio precautorio. Según su fallo, el Poder Judicial debe intervenir de forma anticipada si existen elementos que hagan presumir una vulneración de derechos fundamentales.

Cuál es el estado actual de los centros de detención bonaerenses

Para justificar la paralización temporal, la jueza analizó la situación de los dispositivos de alojamiento provinciales. Los datos no son alentadores.

El propio juzgado de Pascual debió imponer anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora. La razón: el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Este antecedente pesa en la decisión judicial actual. Si un centro ya estaba al límite de su capacidad, ¿cómo absorberá el flujo de nuevos casos que traerá la ley?

La magistrada consideró que aplicar el régimen sin garantizar condiciones dignas violaría los estándares de derechos humanos de la niñez. Por eso, ordenó la suspensión preventiva.

Los 60 días servirán para evaluar si la provincia puede implementar la normativa. O si, como sugiere la jueza, faltan recursos básicos para hacer funcionar el nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.