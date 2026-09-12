La CGT se reunió con León XIV y le planteó la situación social y laboral de Argentina

Durante el encuentro, representantes gremiales expusieron ante el sumo pontífice preocupaciones por el impacto laboral de la tecnología

Una delegación argentina encabezada por dirigentes de la CGT se reunió este sábado con el papa León XIV en el Vaticano, en una audiencia realizada en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, dedicado al diálogo socioambiental entre el Norte y el Sur. Durante el encuentro, los representantes sindicales expusieron su diagnóstico sobre la situación social y económica del país y plantearon los efectos de los cambios tecnológicos sobre el mercado laboral.

La delegación estuvo integrada por el cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo, el secretario de Relaciones Internacionales de la central y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez; Marta Pujadas, abogada de la UOCRA y de la CGT; y Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). También participó Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y actual presidente de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales de la OEA.

Durante la audiencia, la delegación planteó el deterioro de la situación social, la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar empleo estable y registrado.

Martínez señaló que el Papa encontrará una Argentina atravesada por una situación social compleja. En ese marco, cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el país atraviesa un "ajuste extremadamente severo".

El informe de la UTEP que recibió León XIV

Uno de los documentos entregados al Pontífice fue un informe elaborado por la UTEP, de 72 páginas, titulado "Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para su Santidad León XIV". El documento fue entregado por Gramajo durante la audiencia.

El texto describe una situación social que califica como "penosa y compleja" y plantea la necesidad de modificar políticas que, según la organización, profundizan las desigualdades sociales. En un apartado dedicado al Gobierno de La Libertad Avanza, analiza las medidas adoptadas desde diciembre de 2023 y señala una reducción de la intervención estatal, junto con un mayor protagonismo del mercado en la distribución de oportunidades y el acceso a derechos.

El informe también aborda el financiamiento de la educación, la situación de las personas con discapacidad y el impacto de la reducción de la obra pública y del mantenimiento de infraestructura en las provincias.

Otro de los capítulos está dedicado a la protesta social y a las medidas de seguridad implementadas durante el actual Gobierno. La UTEP también incluye referencias a los desalojos, el endeudamiento de las familias, las apuestas online, la ludopatía y el consumo de drogas.

El documento dedica además un apartado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado para financiar obras en barrios populares y asentamientos y disuelto por decreto en 2025.

Inteligencia artificial y empleo

Durante el encuentro también se abordó el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el mercado laboral. Desde la CGT plantearon que la incorporación de nuevas tecnologías no debería quedar exclusivamente bajo decisión de las empresas y reclamaron participación de los trabajadores y de sus organizaciones en los procesos de transformación tecnológica.

El planteo se produjo en un encuentro que reunió a representantes de gobiernos, empresas, sindicatos, universidades y organizaciones sociales de distintos países, con el objetivo de promover el diálogo entre distintos sectores y regiones.

En su intervención ante las delegaciones, León XIV vinculó los avances científicos y tecnológicos con la necesidad de definir qué lugar ocupará la persona en los nuevos modelos de desarrollo. "La cuestión decisiva no es simplemente si aceptamos o rechazamos determinadas herramientas, sino qué humanidad queremos construir", sostuvo.

El Papa también planteó la necesidad de una "responsabilidad compartida" entre Estados, empresas, trabajadores, universidades y organizaciones sociales frente a los cambios tecnológicos y económicos. En ese sentido, destacó la importancia del diálogo y la cooperación entre los distintos sectores.

Justicia social y desarrollo

León XIV sostuvo además que los modelos de desarrollo deben ser "más humanos, sostenibles y solidarios" y señaló que los principios de justicia social constituyen un criterio central para evaluar el funcionamiento de los sistemas económicos, sociales y políticos.

El Pontífice remarcó especialmente la necesidad de proteger a las personas que pueden quedar excluidas de los procesos de transformación y afirmó que un orden social, económico y político es verdaderamente humano cuando permite que todos, especialmente los sectores más vulnerables, puedan desarrollar una vida digna.

Cuándo viene el Papa León XIV a la Argentina

La audiencia con la delegación argentina se produjo semanas antes de la visita de León XIV al país. El Vaticano confirmó que el Pontífice realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El viaje será la primera visita de León XIV a la Argentina desde que asumió el pontificado. También tendrá una particular relevancia por tratarse del país de origen de su antecesor, el papa Francisco. La etapa argentina será del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En Buenos Aires, Córdoba y Luján se prevén celebraciones religiosas y actividades con fieles, mientras que la organización de la visita involucra al Gobierno nacional, autoridades provinciales y porteñas, la Iglesia argentina y representantes de la Santa Sede.

La preparación del operativo comenzó formalmente luego de que el Vaticano anunciara la gira. El Gobierno nacional conformó una mesa de trabajo para coordinar la visita, con participación de funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

La visita se desarrolla además en un contexto de expectativa por la agenda social que el Pontífice pueda abordar durante su estadía. En ese marco, el encuentro con dirigentes sindicales en el Vaticano incorporó a la conversación previa al viaje cuestiones vinculadas con el empleo, los ingresos, la situación de los sectores vulnerables y el impacto de las nuevas tecnologías sobre el trabajo.