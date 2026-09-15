Baradel busca suceder a Yasky y encabeza la lista para conducir la CTA-T

El dirigente docente buscará reemplazar a Hugo Yasky al frente de la central en los comicios del 3 de noviembre, donde competirá con otras listas

Roberto Baradel oficializó su candidatura para encabezar la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) en las elecciones convocadas para el próximo 3 de noviembre. El dirigente docente buscará suceder a Hugo Yasky, quien conduce la central desde 2006 y dejará el cargo después de dos décadas al frente de la organización.

El recambio se produce después de que Baradel dejara la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), donde permaneció durante 22 años.

En las elecciones realizadas en mayo, la lista de su sector ganó con el 76% de los votos y María Laura Torre quedó al frente del sindicato. Baradel, en tanto, mantiene su cargo como secretario adjunto de CTERA y ocupa la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA-T.

Cómo quedó la lista que encabeza Baradel

La nómina nacional reúne dirigentes de distintos sectores sindicales que integran la CTA-T. Como secretarios generales adjuntos aparecen Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y Daniel "Tano" Catalano, secretario general de ATE Capital, dos dirigentes que ya forman parte de la actual conducción nacional de la central.

La propuesta también contempla la continuidad de Enrique Rosito en la Secretaría de Comunicación Nacional. Rosito integra la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados. Para la Secretaría de Acción Social fue propuesta Virginia Bouvet.

De esta forma, la lista busca la continuidad de dirigentes que ya ocupan lugares relevantes dentro de la central junto con el recambio en la Secretaría General. Llano y Catalano, por ejemplo, fueron designados secretarios generales adjuntos en la conducción que asumió después de las elecciones de 2022.

Cómo se vota en la CTA-T y qué se define el 3 de noviembre

La CTA-T elegirá a sus autoridades mediante el voto directo y secreto de sus afiliados. La elección está convocada para el 3 de noviembre de 2026 y definirá la conducción nacional, además de las autoridades provinciales, regionales y locales, las comisiones revisoras de cuentas y los delegados congresales para el período 2026-2030.

Este mecanismo implica que los afiliados de la central votan directamente entre las listas que compiten por la conducción. Cabe recordar que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales también contempla otra modalidad.

Establece que la voluntad de los afiliados se puede expresar mediante delegados congresales, según el esquema previsto por cada organización. Por eso, la elección directa utilizada por la CTA-T es uno de los dos mecanismos existentes.

En esta elección, la competencia estará encabezada por Roberto Baradel por el oficialismo de la central. En la oposición también se presentó una lista nacional encabezada por Romina Del Plá, por lo que la votación definirá entre distintas propuestas la conducción de la CTA-T durante el próximo período.