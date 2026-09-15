ATE exigió que Milei se haga un examen médico psicofísico para conocer su estado de salud

El consejo directivo nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al presidente Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol como jefe de Estado y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Asimismo, anunció que impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que "los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo" y señaló que la intimación será remitida a la jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.

Aclaran que no buscan un informe médico privado ni datos sensibles

Subrayó que "es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado" y agregó: "Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda".

Aguiar planteó que "esta situación es muy peligrosa, porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional", al tiempo que advirtió: "Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas y destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas". "La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos", advirtió.

Recordó que "tampoco debemos olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional".

Esgrimen derecho a la información pública

Aclaró que "estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales" y planteó que "tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene".

El titular de ATE sostuvo que "esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder", dejando en claro que "en nuestra solicitud no buscamos acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos, sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto".

Según manifestaron, la intimación de la organización gremial se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.

En su requisitoria, le indicaron al presidente que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.

Cuáles son los principales puntos de la solicitud