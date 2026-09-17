Definieron las fechas de los juicios contra Cristina por las causas Hotesur y Los Sauces

La Justicia decidió separar las dos causas por presunto lavado de activos. El inicio de los juicios orales tendrá a casi 200 testigos

La Justicia fijó el calendario para juzgar a Cristina Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 resolvió que las dos investigaciones por presunto lavado de activos irán a debate por separado.

Los jueces Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni establecieron que Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10. Hotesur, en cambio, arrancará cinco meses después: el viernes 19 de marzo de 2027.

Ambas causas investigan supuestos circuitos de fondos vinculados a empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo. Pero el tribunal consideró que, pese al marco histórico común, los objetos procesales son distintos y justifican debates separados.

Por qué la Justicia decidió no unificar los juicios

El tribunal argumentó que un juicio conjunto podría extenderse más de dos años. Cada expediente tiene casi 200 testigos citados, con apenas poco más de veinte nombres en común entre ambas nóminas.

Los jueces invocaron el artículo 43 del Código Procesal Penal. Esa norma impide mantener una acumulación de causas cuando eso implica un retraso grave para alguna de ellas.

Unificar habría obligado a defensas y querellas con interés en un solo expediente a sentarse en audiencias ajenas a su causa, alargando el proceso innecesariamente.

También pesó que Los Sauces tiene un grado de avance procesal mayor. Esa causa llegó primero al tribunal y está en condiciones de iniciar el debate antes.

Los tres magistrados integran distintos tribunales orales federales. Deben compatibilizar agendas con otros juicios en curso en sus jurisdicciones de origen.

El tribunal citó como antecedentes el desdoblamiento que el TOF1 hizo entre los tramos de Plan Cóndor y Automotores Orletti. También recordó el que el propio TOF5 aplicó en la causa Sueños Compartidos.

Para acelerar el debate de Los Sauces, el tribunal habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias.

Qué se investiga en la causa Hotesur

En Hotesur, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que una parte de los fondos de la obra pública vial adjudicada irregularmente a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz se habría canalizado a través de hoteles.

Esos fondos habrían llegado mediante la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Ambos habrían pasado al patrimonio de la familia Kirchner.

Luego se alquilaban a Valle Mitre, una sociedad vinculada al empresario Báez. Según el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre le pagó a Hotesur SA más de $28 millones entre marzo de 2010 y mayo de 2013.

Por Las Dunas, otros $6,9 millones en el mismo período. Los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos.

Los hechos fueron calificados como lavado de activos. Algunos imputados enfrentan el agravante de organización destinada a la comisión continuada del delito.

El tribunal recordó que Florencia Kirchner fue sobreseída en esta causa por decisión firme del 26 de noviembre de 2021.

Qué se investiga en la causa Los Sauces

La causa Los Sauces tiene un objeto más amplio. Además de los fondos del Grupo Báez, la acusación identifica una segunda fuente de dinero en empresas del Grupo Indalo.

Esas compañías habrían pagado a la sociedad Los Sauces SA —constituida en noviembre de 2006— a cambio de beneficios. Entre ellos: contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.

Según el requerimiento fiscal, entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó a esas empresas casi 26 millones de pesos en concepto de alquileres. Esa cifra representaba cerca del 88% de su facturación total.

Muchas veces se trataba de contratos sobre propiedades que no resultaban necesarias para la actividad de las locatarias. O con valores por encima del mercado.

Los fiscales sostienen que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles, configurando un esquema de lavado de activos.

La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita, además del lavado de activos.

Qué pasos previos al juicio ordenó el tribunal

Como paso previo al inicio del debate, el tribunal ordenó actualizar la información personal, laboral y de antecedentes de los imputados.

Pidió a los poderes del Estado que informen los cargos públicos que ocupan o hayan ocupado. Requirió un informe socioambiental a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

También solicitó a la Dirección Nacional de Reincidencia y a la Policía Federal los antecedentes penales de cada uno de los acusados.

En Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre. En Los Sauces se suman los pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.

Con las fechas fijadas, Cristina Kirchner enfrentará dos juicios orales por presunto lavado de activos en el lapso de cinco meses.