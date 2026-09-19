El Jefe de Gabinete habló de la polémica que se destapó en el oficialismo en las últimas horas y le bajó el tono al posteo de Bullrich

Las fricciones internas dentro del oficialismo volvieron a quedar expuestas tras la difusión de un curioso video de la senadora y presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien se mostró en su despacho tarareando la canción "No me importa" de Lali Espósito. El episodio cobró un fuerte impacto político no solo por la histórica disputa pública entre el presidente Javier Milei y la artista, sino también porque la escena trascendió en medio de los duros reclamos de la legisladora por los recortes en el área de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

Este sábado, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, salió a desactivar las versiones de conflicto interno al calificar la escena de manera distendida: "Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien", señaló. La postura del jefe de ministros buscó alinearse con la línea fijada por el propio Presidente, quien consideró una "tontería mayúscula politizar el arte" tras revelar que escuchó temas de la cantante y le gustaron.

Santilli, la respuesta por los reclamos del Presupuesto 2027 y las bajas en Olivos

Más allá del tono relajado sobre la publicación en redes, la polémica de fondo se desató por las fuertes críticas de Bullrich hacia la falta de coordinación política del Gobierno y la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, tras la eliminación sin aviso previo de la actualización automática para los prestadores de discapacidad. "Yo no me enteré porque lo recibí a las tres de la mañana porque entró por Diputados", había recriminado la senadora, agregando de forma tajante: "¿Qué somos, tontos?".

Frente a la queja por la falta de debate interno sobre una ley sensible que requiere alianzas parlamentarias, Santilli aclaró cómo funciona la dinámica del gabinete nacional: "Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes", argumentó.

Por otra parte, durante sus declaraciones a la prensa, el jefe de Gabinete respaldó la reciente desvinculación de al menos 12 empleados en la Quinta de Olivos como una "decisión política", medida que provocó el repudio de ATE. El funcionario explicó que el control operativo del predio pasará a manos de la Casa Militar, bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde el Gobierno enmarcaron la reestructuración en la necesidad de ajustar los protocolos de seguridad ante presuntas filtraciones y con vistas a la futura visita oficial del Papa León XIV.