Kicillof en un nuevo acto de su espacio, MDF: "Vengo a empezar una historia nueva y mejor"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires encabezó un plenario en Villa Domínico, con mesas de economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado el cierre del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), llevado a cabo en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Bajo el lema "Organizar la esperanza", el encuentro reunió a dirigentes y representantes de más de diez provincias en mesas de debate sobre economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo, posicionando al mandatario bonaerense con proyección nacional de cara al escenario político de 2027 y marcando un contrapunto en la interna del Partido Justicialista.

Durante su discurso de cierre, Kicillof remarcó la necesidad de extender el armado político por fuera de los límites bonaerenses y apelar a la construcción federal: "Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina", expresó.

Kicillof: críticas al Gobierno nacional y la convocatoria a un nuevo proyecto

El mandatario provincial cuestionó con dureza el rumbo económico del Ejecutivo central y llamó a "recuperar el orgullo y la convicción", sosteniendo que el problema del país "no es la Argentina, sino que es Javier Milei". En ese sentido, instó a la militancia a mantener la movilización territorial: "Hay que resistir, hay que luchar y hay que aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla", enfatizó.

En relación con los ejes programáticos que debe impulsar la oposición, Kicillof puntualizó la urgencia de estructurar una propuesta basada en el desarrollo productivo y la justicia social: