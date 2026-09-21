El alejamiento se produjo tras la decisión de reestructurar el equipo responsable de la administración de Olivos, con cambios en la gestión

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. El decreto 1055/2026 formalizó la salida este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Diego Santilli. La norma establece que la dimisión rige desde el 20 de septiembre, pero no detalla los motivos detrás de la salida de la funcionaria.

El texto oficial se limita a agradecer a Agudiez por los servicios prestados. La brevedad del decreto contrasta con la relevancia del cargo que ocupaba.

Quién es María Belén Agudiez y qué áreas controlaba

Agudiez formaba parte del equipo de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Su rol no era menor: desde la Subsecretaría de Planificación General supervisaba la organización y el funcionamiento de varias dependencias presidenciales.

Entre sus responsabilidades más sensibles estaba el control operativo de la Quinta de Olivos. Una tarea que involucra desde aspectos logísticos hasta la coordinación con otras áreas del Estado.

La funcionaria había construido su perfil lejos de los flashes. Prefería mantener bajo perfil mientras gestionaba áreas neurálgicas de la residencia oficial.

María Belén Agudiez, la funcionaria de confianza de Karina Milei

La reorganización que precedió la renuncia

La salida de Agudiez se conoció apenas días después de un sacudón administrativo en Olivos. La semana pasada, el Gobierno dispuso disolver la Administración General de la Residencia Presidencial.

La decisión implicó transferir toda la responsabilidad sobre seguridad y funcionamiento del predio a la Casa Militar, que ahora asume el control integral de la Quinta de Olivos y las residencias transitorias que usa el Presidente y su familia.

La reorganización no fue indolora. Fuentes oficiales confirmaron 12 despidos entre el personal civil que se desempeñaba en la residencia oficial.

También hubo reasignaciones. Empleados que respondían a la estructura disuelta fueron redistribuidos hacia otras áreas. El proceso generó ruido puertas adentro de la administración.

Qué pasa ahora con el control de la Quinta de Olivos

La Casa Militar quedó como única responsable del funcionamiento de Olivos. Una centralización que busca simplificar la estructura y evitar superposiciones administrativas.

El traspaso de responsabilidades y bienes tiene un plazo máximo de 60 días para completarse. Durante ese período, la Casa Militar deberá absorber funciones que antes estaban dispersas.

Con la renuncia ahora formalizada, la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia quedó vacante, y el Gobierno todavía no anunció quién ocupará el cargo que dejó Agudiez.

La salida de la funcionaria cierra un capítulo en la gestión de Karina Milei. Y abre interrogantes sobre cómo se reorganizará un área que manejaba aspectos centrales de la operación presidencial.