Cavalieri advirtió sobre un "deterioro del mercado laboral" y defendió la justicia social

Con motivo del Día del Empleado de Comercio, Cavalieri aprovechó para criticar el modelo económico, advirtió sobre el deterioro salarial y apoyo a la CGT

El sábado próximo se celebrará el Día del Empleado de Comercio y el secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, aprovechó la ocasión para expresar su preocupación por "el deterioro del mercado de trabajo" y remarcó: "Democracia y calidad de vida son conceptos que caminan de la mano. Ambos confluyen en una construcción histórica: la justicia social".

El dirigente, quien hace pocos días fue reelecto para un nuevo mandato, disparó una serie de críticas al modelo económico libertario, teniendo en cuenta la caída de la actividad supermercadista, que atraviesa una profunda crisis debido a la falta de demanda, con una contracción en el consumo masivo que ya acumula una baja del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026.

Cuándo se celebra el Día del Empleado de Comercio

Cavalieri señaló que "el 26 de septiembre es una fecha de alegría y orgullo para los empleados de Comercio de nuestro país. En esa emblemática fecha, hace 92 años, quedó promulgada la Ley 11.729, que sentó las bases del sistema indemnizatorio de nuestro ordenamiento jurídico laboral". Sin embargo, el gremio aclaró que este año, tal como acordaron con las cámaras empresariales, la celebración pasa al lunes 28 de septiembre.

En cuanto a las remuneraciones, el acuerdo indica que deben cumplirse las normas legales vigentes en materia laboral, la Ley de Contrato de Trabajo y normas concordantes, con los alcances de la Ley 26.541. Esto implica que el Día del Empleado de Comercio mantiene el tratamiento legal correspondiente, asimilado a los feriados nacionales para los trabajadores alcanzados. Vale señalar que el lunes próximo no podrá otorgarse como franco compensatorio de descanso semanal.

El acuerdo entre FAECyS y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) fue girado a la secretaría de Trabajo y aprobado para su aplicación.

Advertencia sobre la desaparición o quita de derechos

En sus declaraciones, Cavalieri hizo foco en la "justicia social", explicando que "en la Argentina, este concepto es parte insustituible del ser nacional. Como cualquier construcción que lleva tiempo y trabajo no puede ser ignorada y destruida de la noche a la mañana".

Apuntó: "Pero, ¿qué significa esto? Argentina construyó su estado a partir de una idea: era necesaria una política de redistribución que permitiera que los trabajadores y trabajadoras accedieran a los beneficios públicos elementales para una vida Digna" y enumeró:

Educación primaria, secundaria y universidad gratuita

Atención de la salud

Jubilaciones

Protección social

Sindicatos para equilibrar las relaciones laborales

"Nuestra sociedad creció a lo largo de más de 80 años al calor de estas políticas e instituciones sociales", sostuvo.

El líder del gremio mercantil advirtió que "hoy, de golpe y a partir de argumentos y explicaciones falaces, dejamos que desaparezca este andamiaje social, como de que de golpe nada de esto sirvió. Los empleados de Comercio nos preguntamos ¿a dónde va la gente a estudiar para perfeccionar sus capacidades para afrontar las demandas del trabajo? ¿ahora está mal que los hijos de las clases bajas quieran ir a la Universidad? ¿cómo atienden su salud los humildes, sin trabajo o con trabajo precario, con la salud pública defenestrada?".

Deterioro de la calidad de vida de la gente y apoyo a la CGT

Cavalieri resaltó que "desde hace ya bastante tiempo estamos presenciando un deterioro de la calidad de vida de la gente. En la salud, en la educación, en el trabajo, pero nos preocupa particularmente el deterioro de nuestro mercado de trabajo. Estamos viviendo un constante declive de la protección laboral".

Planteó que estamos atravesando "una realidad económica que golpea vorazmente la capacidad adquisitiva del salario y el alto nivel de deterioro de la salud mental y física, las inseguridades y la desesperanza. Cambios abruptos de la jornada laboral y el debilitamiento de la organización sindical arrojan incertidumbre respecto al futuro de generaciones".

El histórico dirigente sostuvo: "De allí nuestro apoyo a los justos reclamos de la CGT, porque los problemas aquí planteados lo son para todos los trabajadores de la patria. La carencia de una idea de justicia social no solo encierra una actitud de despreocupación por el otro sino también un profundo desconocimiento del funcionamiento de la economía real".

Finalizó subrayando que "la doctrina de la justicia social no es solo un tema político. Es moral, es precisamente social, es la que permite corregir aspectos de la vida en sociedad que ningún mercado puede corregir".