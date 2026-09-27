Horas claves para el proyecto de ley de Morosidad: las posturas de oficialismo y oposición

El Congreso de la Nación ingresó en una fase de definiciones parlamentarias de alto impacto social y financiero. Este martes, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se reunirá para tratar los proyectos de ley orientados a aliviar la morosidad y frenar eventuales abusos en el sistema crediticio. La fecha límite responde al emplazamiento votado en el recinto el pasado 26 de agosto, en una compulsa donde la oposición busca lograr un dictamen de mayoría mientras el oficialismo de La Libertad Avanza intenta sumar aliados con un texto propio que mantiene bajo estricta reserva.

El debate se da en un contexto económico sensible, ya que unas 6 millones de personas se encuentran en situación de mora con atrasos superiores a los tres meses. Entre febrero de 2024 y julio de 2026, la cantidad de créditos otorgados creció un 8%, mientras que la cifra de deudores morosos se disparó un 80% al pasar de 3,3 a 6 millones de personas. Actualmente, el 12,8% de los créditos bancarios y el 25% de los préstamos otorgados por plataformas fintech y billeteras virtuales registran irregularidades en sus pagos, con una alta incidencia de financiamiento destinado a cubrir gastos esenciales como medicamentos, alimentos y servicios básicos.

Morosidad: las estrategias en pugna para encarar el dictamen

Ante el vencimiento del plazo fijado por la Cámara de Diputados, los diferentes bloques intensificaron los contactos cruzados para definir el texto que llegará al recinto. Por un lado, el oficialismo mantiene bajo reserva su articulado, aunque trascendió que no contemplaría topes a las tasas de interés y enfocaría su esquema en advertencias al usuario, programas de educación financiera, concientización sobre el endeudamiento y la exigencia de mecanismos de doble autenticación para el otorgamiento de préstamos. Por el contrario, la iniciativa impulsada por Unión por la Patria junto a bloques como Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Argentina Federal propone declarar la emergencia crediticia por 180 días prorrogables, fijando topes a las tasas de interés nominales de tarjetas y billeteras, límites a las comisiones y planes de refinanciación de hasta 36 meses.

Asimismo, el borrador opositor plantea eliminar el 100% de los intereses punitorios, respetando únicamente el capital original y los intereses compensatorios, al tiempo que le otorga competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura de los algoritmos de asignación de scoring financiero de las billeteras virtuales con el fin de transparentar la fijación de tasas. De cara a la votación en comisiones, la oposición necesita cerrar el respaldo de firmas clave como las de los diputados Nicolás Massot de Encuentro Federal, Yolanda Vega y Bernardo Biella de Argentina Federal, además de los representantes de Provincias Unidas articulados por Pablo Juliano, en una disputa voto a voto contra el proyecto reservado de La Libertad Avanza.