Reforma laboral: Proyecto del peronismo para derogar el fondo de desempleo

Los diputados de extracción gremial sostienen que el FAL "es como las AFJP", que vienen a desfinanciar el sistema jubilatorio y licuar las indemnizaciones

La Ley de Modernización Laboral continúa generando reacciones, tanto en la justicia como en el Congreso. En este caso, la diputada nacional de Unión por la Patria, Vanesa Siley, presentó un proyecto de ley para derogar el Título II de la Ley 27.802, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir el 1 de noviembre. La iniciativa fue acompañada por sus compañeros de banca Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Antonio Moyano, Hugo Yasky y José Gómez, conocidos como los diputados de extracción sindical.

Siley calificó al FAL como "las nuevas AFJP" (fondos de retiro para la jubilación durante la administración de Carlos Menem) y señaló que su intención es dar una respuesta urgente al inminente desfinanciamiento del sistema de seguridad social que "implica la puesta en marcha de un esquema de capitalización privada que se financia con la resignación de ingresos equivalentes a los mismos por parte de la ANSeS".

Hace unos días el Ejecutivo reglamentó el FAL mediante el Decreto 408/2026 y la Resolución General N° 1167 de la CNV, medidas con las que busca acelerar el proceso para que las empresas del sector privado puedan prefinanciar el pago de indemnizaciones laborales a través del mercado de capitales a partir del 1 de noviembre próximo.

Por qué Siley dice que se tocan recursos del sistema jubilatorio

Siley explicó que los empleadores deberán aportar al FAL el 1% de las remuneraciones computables en el caso de las grandes empresas y el 2,5% en las MiPyMEs, aclarando que ese aporte no representa un costo nuevo para las empresas, ya que se compensa con una reducción equivalente de las contribuciones patronales que hoy financian el sistema previsional.

La legisladora remarcó que "se trata de plata que hoy financia el SIPA, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares" y que deja de ingresar a esos subsistemas en una proporción equivalente al aporte al FAL.

Asimismo, planteó que los aportes y contribuciones "no son impuestos sino salario diferido de los trabajadores" y que constituyen los recursos que sostienen el sistema jubilatorio solidario, agregando que "ahora quieren llevar parte de esos recursos a fondos de inversión, a la timba financiera, para financiar los despidos de nuestros trabajadores y desfinanciar sus jubilaciones".

Datos oficiales muestran más desocupación e informalidad

Como el FAL se instrumenta mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, Siley apuntó que "la deuda del Tesoro Nacional es el único activo para el que la reglamentación no establece un límite porcentual de inversión", al tiempo que advirtió sobre los efectos del Fondo a la protección contra el despido arbitrario, detallando que al financiar los futuros despidos "se termina el efecto disuasorio" de la indemnización y se facilita la pérdida de puestos de trabajo.

La diputada, quien además es titular del gremio de los Judiciales (FE SITRAJU), utilizó datos de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2026, que muestran que la desocupación alcanzó el 7,9%, la subocupación el 11,5% y la informalidad laboral el 45%, cifras todas superiores a las de fines de 2023. Sobre esta información, señaló que "lejos de la recuperación del empleo que el gobierno anunció y esperaba a partir de las reformas laborales, en Argentina tenemos hoy más desocupación, más subocupación y más informalidad que a fines de 2023".

"Después nos van a volver a hablar de la 'insustentabilidad del sistema jubilatorio'. Van a decir que no alcanza, que hay que aumentar la edad jubilatoria o volver a tocar la movilidad. Pero hoy mismo están sacándole plata al sistema que paga tu jubilación", se adelantó y destacó que "tampoco pueden decir que sacar derechos laborales genera empleo".

El Proyecto de Ley detalla en su artículo 1: "Derógase el Título II – Fondo de Asistencia Laboral (FAL), comprendido por los artículos 58 al 77, de la Ley N°27.802". La iniciativa de Siley es acompañada por los diputados Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Mario Manrique (Mecánicos, SMATA), Hugo Antonio Moyano (abogado de la CGT y el sindicato de Camioneros), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y José Gómez (Luz y Fuerza).

En los fundamentos, subrayaron: "Lo advertimos cuando discutimos la reforma laboral regresiva de Milei en esta Cámara: no solamente están facilitando los despidos de los trabajadores y trabajadoras, al financiar sus futuros despidos se termina el efecto disuasorio".

Manifestaron que "también están metiendo mano en los recursos de la seguridad social. Porque los aportes y las contribuciones no son impuestos. Son salario diferido de los trabajadores. Y son recursos que sostienen nuestro sistema jubilatorio, que gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es solidario y garantizan una amplia cobertura en nuestro país".

Alertaron que "ahora quieren llevar parte de esos recursos a fondos de inversión, a la timba financiera, para financiar los despidos de nuestros trabajadores y desfinanciar sus jubilaciones. No crean trabajo de calidad y van a manejar miles de millones de dólares: son las nuevas AFJP. Esto también contradice el equilibrio fiscal que el gobierno dice defender: le quitan recursos al sistema previsional para destinarlos a la especulación financiera. El equilibrio fiscal nunca fue el objetivo, es y será la excusa para justificar el ajuste".