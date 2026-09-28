El relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella mostró una fuerte baja en el índice de percepción ciudadana respecto a las autoridades nacionales

La confianza en el Gobierno volvió a caer en septiembre y alcanzó uno de los registros más bajos de la gestión de Javier Milei. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 1,94 puntos, con una baja de 5,9% respecto de agosto, cuando había llegado a 2,06 puntos. El resultado igualó los registros de septiembre de 2025 y julio de 2026.

Desde diciembre del año pasado, el indicador acumula una caída de 21,4%, aunque la mayor parte del retroceso se concentró durante los primeros meses de 2026. A partir de mayo, el índice se mantuvo en torno de los 2 puntos, con subas y bajas mensuales de menor magnitud.

Qué mide el Índice de Confianza en el Gobierno y por qué cayó en septiembre

El ICG busca medir la percepción de la población sobre la gestión del Gobierno nacional a partir de cinco dimensiones: la evaluación general de la administración, la percepción sobre si gobierna para el interés general, la eficiencia en el manejo del gasto público, la honestidad de los funcionarios y la capacidad para resolver los problemas del país. La escala va de 0 a 5 puntos.

En septiembre, los cinco componentes registraron bajas respecto de agosto:

La mayor disminución correspondió a la percepción sobre la preocupación del Gobierno por el interés general, que cayó 12,3% y quedó en 1,50 puntos

y quedó en 1,50 puntos La evaluación general de la gestión retrocedió 9,3% , hasta 1,60 puntos

, hasta 1,60 puntos La capacidad para resolver problemas quedó en 2,20 puntos (-4%)

La eficiencia se ubicó en 1,94 puntos (-3,5%)

La honestidad registró una baja de 2,9%, pero permaneció como el componente con mayor nivel, con 2,45 puntos

Cómo evolucionó la confianza en el Gobierno durante 2026

El ICG había comenzado el año en 2,40 puntos y registró descensos consecutivos durante los primeros meses: en febrero fue de 2,38; en marzo, de 2,30; en abril, de 2,02, y en mayo llegó a 1,99. La mayor parte del retroceso anual se concentró en ese período.

En junio se produjo un repunte de 3,9%, hasta 2,07 puntos, pero en julio volvió a caer 6,5%, hasta 1,94. En agosto recuperó 6,4% y llegó a 2,06 puntos. La medición de septiembre volvió a llevarlo a 1,94.

El promedio del ICG durante la gestión de Milei se ubicó en 2,34 puntos. En el mismo tramo de sus respectivos mandatos, el promedio había sido de 2,47 puntos para Mauricio Macri y de 1,86 para Alberto Fernández, de acuerdo con la serie histórica de la Universidad Di Tella.

La comparación histórica debe leerse según el mismo momento de cada mandato. En el mes 33 de gestión, el registro de Milei se ubicó por debajo del correspondiente a Néstor Kirchner, que había alcanzado 2,62 puntos, y por encima de los registros de las primeras presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, el segundo mandato de Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, según la serie difundida por la universidad.

Diferencias por género, edad y región: dónde cayó más la confianza

El relevamiento también mostró diferencias entre grupos de población.

Entre los hombres, el ICG se ubicó en 2,19 puntos, con una caída mensual de 3%. Entre las mujeres, en tanto, fue de 1,62 puntos, después de una baja de 9,2%. La diferencia entre ambos grupos llegó a 0,57 puntos.

Por edad, el mayor registro correspondió a las personas de 18 a 29 años, con 2,30 puntos, aunque este grupo experimentó la caída mensual más pronunciada: 17,9%. La Universidad Di Tella aclaró que se trata del segmento con menor cantidad de casos dentro de la muestra y, por lo tanto, tiene menor precisión estadística.

Entre las personas de 30 a 49 años, el indicador fue de 1,84 puntos, mientras que entre los mayores de 50 años alcanzó 2,01.

Por región, el interior del país presentó el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos, pese a una baja mensual de 8,4%. En la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,84 puntos (-4,2%) y en el Gran Buenos Aires alcanzó 1,72 puntos, con una variación positiva de 0,2%.

Uno de los datos destacados del relevamiento aparece al cruzar el ICG con las expectativas sobre la economía:

Entre quienes consideran que la situación económica mejorará durante los próximos 12 meses, el índice alcanzó 4,03 puntos

Entre quienes esperan que permanezca sin cambios, se ubicó en 2,40 puntos

Entre quienes anticipan un empeoramiento cayó a 0,38 puntos

La encuesta también registró diferencias según la experiencia reciente frente al delito: entre quienes dijeron que ellos o algún integrante de su familia no había sido víctima de un delito durante los últimos 12 meses, el ICG fue de 2,12 puntos, mientras que entre quienes sí habían atravesado esa situación se ubicó en 1,41 puntos.

La relación entre confianza en el Gobierno y distintas variables sociales y económicas también fue analizada en trabajos académicos de la propia Universidad Torcuato Di Tella, que identificaron asociaciones del ICG con factores como género, nivel educativo, victimización por delitos, inflación y desigualdad de ingresos.

La nueva medición se conoció después de una serie de datos económicos correspondientes a julio y al primer semestre del año.

El INDEC informó que la actividad económica registró en julio una caída interanual de 1,4% y un retroceso de 2,9% frente a junio en términos desestacionalizados. Al mismo tiempo, el organismo informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 7,5%.

En paralelo, la Universidad Torcuato Di Tella informó que su Índice de Confianza del Consumidor aumentó 2,4% en septiembre, hasta 41,18 puntos, después de dos meses consecutivos de bajas. Se trata de un indicador diferente al ICG: mientras el primero mide las expectativas y percepciones de los consumidores sobre la economía, el segundo releva la percepción sobre la gestión del Gobierno nacional.

La encuesta del ICG fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre, sobre 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El error estándar informado para el total de la muestra fue de ±0,06 puntos.

En ese marco, el resultado de septiembre muestra una nueva reducción mensual del indicador, después del repunte registrado en agosto, y devuelve al ICG al mismo nivel de 1,94 puntos que había alcanzado en julio de este año y septiembre de 2025.