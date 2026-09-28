La entrevista profundizó en las disputas internas y en el impacto de eventuales candidaturas, con énfasis en las tensiones entre referentes

Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández de Kirchner mantiene la intención de competir en las elecciones presidenciales de 2027, aunque su situación judicial le impide actualmente ejercer cargos públicos. El diputado nacional realizó las declaraciones durante una entrevista con el stream de Infobae, en la que también se refirió a la interna del peronismo, sus diferencias con Axel Kicillof y distintas causas judiciales.

"Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente", sostuvo Kirchner, en referencia a las presentaciones realizadas por la defensa de la expresidenta ante organismos de Naciones Unidas.

Los abogados Rafael Valim y Javier Borrego presentaron nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del planteo relacionado con la condena que recibió Cristina Kirchner. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Al referirse a esa resolución, Máximo Kirchner cuestionó la duración de la inhabilitación respecto de la pena de prisión. "Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal", sostuvo.

Consultado sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner por alguna vía alternativa, el diputado no descartó esa posibilidad y afirmó: "Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad".

La interna del peronismo y las diferencias con Kicillof

Durante la entrevista, Máximo Kirchner también habló sobre las diferencias existentes dentro del peronismo y, en particular, sobre su relación política con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Uno de los puntos mencionados fue la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional. "Yo entiendo que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ a nivel nacional, y él no", afirmó el diputado en referencia a Kicillof.

Kirchner señaló que existen diferencias políticas y personales con el gobernador, aunque evitó profundizar sobre los aspectos personales. También sostuvo que los desacuerdos políticos deben plantearse dentro de los ámbitos de discusión partidaria.

En ese contexto, recordó que La Cámpora respaldó las candidaturas de Kicillof a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2019 y 2023. Según explicó, ese acompañamiento se produjo siguiendo las decisiones adoptadas entonces por Cristina Kirchner, aunque señaló que él tenía diferencias respecto de la estrategia utilizada.

El diputado también mencionó las diferencias entre los distintos sectores del peronismo frente a iniciativas impulsadas durante la administración de Javier Milei. "Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir", sostuvo.

Según Kirchner, dentro del PJ conviven actualmente:

El kirchnerismo

El sector vinculado con Kicillof

Dirigentes y gobernadores que adoptaron distintas posiciones frente a medidas del Gobierno nacional

La autocrítica de Máximo Kirchner sobre las elecciones de 2023

Durante la entrevista con el streaming de Infobae, el diputado reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral durante el proceso que terminó con las elecciones presidenciales de 2023.

Consultado específicamente sobre esa posibilidad, respondió afirmativamente y señaló que Cristina Kirchner había advertido antes que él sobre el crecimiento electoral del entonces candidato de La Libertad Avanza.

Kirchner también sostuvo que Milei logró canalizar parte del descontento existente con los gobiernos anteriores. En particular, mencionó las administraciones de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y del Frente de Todos, entre 2019 y 2023.

El diputado cuestionó además el funcionamiento del Gobierno de Milei y se refirió a la consigna de campaña vinculada con la "casta". En ese contexto, afirmó: "Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue".

La situación judicial de Cristina Kirchner

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación judicial de la expresidenta. Máximo Kirchner sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos afecta también la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegirla.

"Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo", afirmó.

La defensa de Cristina Kirchner presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena y solicitar la restitución de sus derechos políticos y civiles. La presentación se encuentra en el ámbito internacional, mientras que la sentencia quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema.

Máximo Kirchner también fue consultado por la causa Hotesur-Los Sauces, en la que se encuentra involucrado, y por la posibilidad de que pudiera ser detenido. En respuesta, recordó el atentado contra Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

"Si yo tuviera miedo, hubiese votado a favor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional", sostuvo al referirse a sus decisiones políticas. También cuestionó lo que definió como una "disparidad en el trato" del Poder Judicial y sostuvo que los tiempos de determinadas causas tienen consecuencias políticas.

El caso Martín Insaurralde

Hacia el final de la entrevista, Máximo Kirchner se refirió al caso de Martín Insaurralde, quien renunció como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires después de la difusión de imágenes de un viaje a Marbella.

Consultado sobre el episodio y su eventual responsabilidad política, Kirchner sostuvo: "Cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones personales".

El diputado también señaló que Insaurralde renunció después de que se conociera el episodio y mencionó su posterior presentación ante la Justicia.