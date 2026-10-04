Duro mensaje de García Cuerva contra el Gobierno de Javier Milei en Luján

El arzobispo de Buenos Aires apuntó también contra la violencia y señaló que "si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio".

Tras la multitudinaria peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dio una dura homilía en la que apuntó contra las descalificaciones, la intolerancia y la violencia.

El texto, leído en la misa que se realizó a las 7 de la mañana de este domingo cuando aún llegaban fieles a la basílica bonaerense, es un fuerte mensaje de la Iglesia a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina.

"Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes: abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia; abrazos de encuentro ante tanto extravío; abrazos profundos, no protocolares; necesitamos abrazos del alma. Así como nos curamos las ampollas, queremos Madre curar los vínculos entre nosotros. Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo", señaló García Cuerva.

"Es tiempo de unirnos. Si la Virgen de Luján nos abraza a todos, es imposible mirar al otro con desprecio, porque el otro es mi hermano. Por eso volveremos a nuestros hogares y nos tenemos que comprometer a ser artesanos de la fraternidad llevando el abrazo de María a los que no dan más, a los abuelos, a los que piensan distinto, a las personas con discapacidad y a sus familias, a los que no tienen trabajo, a los que están durmiendo en la calle, a los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, en definitiva a todos", argumentó García Cuerva.

García Cuerva ya había señalado que León XIV se encontrará "una Argentina dividida y una gran cantidad de hermanos muy pobres". Durante la misade esta mañana, volvió sobre el tema y tomó las palabras del Sumo Pontífice para hacer foco en la situación del sistema de salud, la educación y los jubilados.

"El Papa León XIV decía en su viaje a África: 'Una madre ama a sus hijos, aunque sean diferentes entre sí, a todos del mismo modo y con todo el corazón'. También nosotros, ante la Madre del corazón, queremos prometer hacer lo mismo, esforzándonos sin medida para que a nadie le falte el amor y, con él, lo necesario para vivir dignamente y ser felices. Continúa el papa León diciendo que 'para que quien pasa hambre tenga qué comer, para que todos los enfermos reciban los cuidados necesarios, para que a los niños se les garantice una educación adecuada, para que los ancianos vivan serenamente los años de su madurez'. Una madre, dice el Papa, piensa en todas estas cosas; María piensa en todas estas cosas y nos invita también a nosotros a compartir su solicitud", precisó el arzobispo.

E arzobispo también planteó que la peregrinación no tiene "grietas ideológicas ni exclusiones" y sostuvo que el camino a Luján "nos niveló a todos", ya que todos se cansaron y gastaron zapatillas por igual a lo largo del camino, y destacó que en ese contexto no hay lugar para el individualismo ni los discursos de odio.

"Que esta peregrinación sea entonces, una escuela de fraternidad para nuestro país que se está preparando para la visita del Papa León. Que María nos enseñe a respetarnos, a perdonarnos, y a dialogar con todos; que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros, porque hemos experimentado en Luján que, en su abrazo maternal, nos reconocemos hermanos", concluyó García Cuerva.