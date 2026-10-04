Guillermo Francos palpitó las elecciones 2027 y habló del posible acuerdo LLA-PRO

El exJefe de Gabinete del gobierno de Milei no dudó en afirmar que el año que viene habrá una lista única entre La Libertad Avanza y el PRO

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció en la escena pública con definiciones clave sobre la coyuntura económica, el mapa político de cara al próximo ciclo electoral y los desafíos del Gobierno nacional. El exfuncionario respaldó el rumbo trazado por el presidente Javier Milei, asegurando que las inversiones previstas en sectores estratégicos como la energía y la minería comenzarán a acelerarse de la mano del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese sentido, rechazó de manera categórica que la economía se encamine hacia un proceso recesivo, remarcando en declaraciones radiales que "uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos", al tiempo que ponderó el equilibrio fiscal y el volumen de exportaciones alcanzado.

En el plano estrictamente electoral, Francos no dudó en anticipar un entendimiento de fondo entre la fuerza oficialista y los sectores afines a la centro-derecha para los comicios del próximo año. Al ser consultado sobre el futuro de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, el dirigente afirmó con contundencia que está "convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos". A su vez, desestimó las versiones sobre eventuales fracturas internas motivadas por personalismos, señalando que sostiene un gran respeto por dirigentes como Patricia Bullrich y destacando que "no creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei".

Por otra parte, el exjefe de Gabinete analizó el impacto que tendrá la inminente visita del papa León XIV a la Argentina durante el mes de noviembre. Francos se mostró optimista respecto del mensaje pastoral que el pontífice pueda dejar en el país, manifestando que "ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores". En esa misma línea, consideró oportuno el acompañamiento de la Iglesia a los sectores vulnerables y apeló a que la llegada del Papa "sirva también para convocar más a la unidad para solucionar estos problemas".

Finalmente, respecto de su propio futuro político y ante la consulta sobre una eventual candidatura de cara a 2027, Francos mantuvo la cautela pero dejó la puerta abierta a integrar la oferta electoral del espacio en las próximas elecciones. El exministro remarcó que todavía falta tiempo para la delimitación formal de las listas, aunque aclaró que "si existe esa posibilidad o si me invita a participar, lo voy a hacer, por supuesto, pero no es algo que me desvele hoy".