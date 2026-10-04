Sergio Moro, el juez que metió preso a Lula, fue electo gobernador del estado de Paraná

Con más de 3 millones de votos, el también exministro de Justicia de Jair Bolsonaro asumirá un papel clave en la política brasileña

El ex juez Sergio Moro fue elegido gobernador de Paraná en las elecciones de Brasil, al superar el 50% de los votos cuando ya se había escrutado más del 96% de las mesas. El dirigente del Partido Liberal (PL) se impuso sobre Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD), y obtuvo más de 3 millones de votos frente a los poco más de 1,5 millones de su principal rival.

La elección marca un nuevo paso en la trayectoria política de Moro, quien llegó a la vida pública después de haber adquirido notoriedad como juez federal por su actuación en la operación Lava Jato. Antes de llegar a la gobernación, fue ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el gobierno de Jair Bolsonaro y, posteriormente, senador por Paraná.

Quién es Sergio Moro, el exjuez que llegó a la política

Moro se hizo conocido a nivel nacional por su actuación en Lava Jato, la investigación judicial iniciada en 2014 para investigar una trama de corrupción vinculada principalmente con Petrobras, empresas contratistas y el pago de sobornos.

Uno de los casos que tuvo mayor impacto político fue el proceso contra Luiz Inácio Lula da Silva por el denominado caso del tríplex de Guarujá. En 2017, Moro condenó al entonces expresidente a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La condena impidió que Lula pudiera competir en las elecciones presidenciales de 2018 y el dirigente permaneció alrededor de 580 días detenido.

Años después, el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló las condenas contra Lula al considerar que la Justicia Federal de Curitiba no era competente para juzgar esos procesos. En otra decisión, el máximo tribunal brasileño determinó que Moro había actuado con parcialidad en uno de los casos.

El recorrido judicial de Moro quedó así estrechamente ligado a la disputa política brasileña, con críticas de sus detractores por su actuación durante Lava Jato y respaldo de quienes destacaron su papel en las investigaciones contra la corrupción.

De juez federal a ministro de Bolsonaro

Después de abandonar la magistratura, Moro ingresó al gobierno de Jair Bolsonaro. En enero de 2019 asumió como ministro de Justicia y Seguridad Pública, cargo que ocupó hasta abril de 2020.

Su salida del Ejecutivo se produjo en medio de un conflicto con Bolsonaro y estuvo acompañada por acusaciones cruzadas sobre la conducción del Ministerio y la Policía Federal.

Posteriormente, Moro avanzó con su carrera electoral. En 2022 fue elegido senador por el estado de Paraná y obtuvo una banca en el Congreso brasileño.

Ahora será gobernador de Paraná

La elección de 2026 representa un nuevo cambio de posición para Moro, que pasará del Senado a ocupar por primera vez un cargo ejecutivo electivo.

Con más del 96% de las mesas escrutadas, el dirigente del PL superaba el 50% de los votos y mantenía una diferencia amplia sobre Sandro Alex.

Su llegada a la gobernación de Paraná completa, por ahora, un recorrido que comenzó en la Justicia Federal, continuó en el gobierno de Bolsonaro y luego siguió en el Congreso. El estado que ahora gobernará fue también el principal escenario de su actuación durante la operación Lava Jato.