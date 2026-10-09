Durante el encuentro en Olivos, la dirigente opositora y el presidente debatieron temas sensibles como estrategia económica y justicia

El presidente Javier Milei recibió este viernes a la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en la Quinta de Olivos. Durante más de dos horas, ambos conversaron sobre los temas que la legisladora venía planteando públicamente, en particular las diferencias sobre la estrategia económica, la Ley de Tierras, el Presupuesto 2027 y los nombramientos judiciales.

"Conversación profunda con el Presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", escribió Bullrich en su cuenta de X, junto con la sigla TMAP, que significa "Todo Marcha Acorde al Plan".

Por su parte, Milei publicó en Instagram: "Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo", y acompañó el mensaje con las expresiones "MAGA" y "VLLC".

La reunión se produjo después de varios cuestionamientos de la senadora a decisiones del Gobierno, mientras Bullrich mantiene un papel central en la conducción del bloque oficialista en el Senado, donde el Ejecutivo necesita reunir apoyos para avanzar con sus proyectos.

Las críticas de Bullrich por la Ley de Tierras que generaron tensión

Uno de los temas que Bullrich había cuestionado es la decisión de impulsar el capítulo de tierras del proyecto de Ley de Propiedad Privada mientras continuaba abierta la discusión judicial sobre el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales 26.737.

El 30 de septiembre, la senadora calificó como "apresurado" avanzar con esa iniciativa antes de que la Justicia se pronunciara sobre el decreto. "Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos", sostuvo.

Al día siguiente, reiteró sus reparos y advirtió que impulsar una ley sobre una materia alcanzada por un decreto vigente podía debilitar la estrategia jurídica del oficialismo.

Este viernes, la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737, y la medida se mantendrá hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido cautelar.

Presupuesto 2027: el reclamo por falta de coordinación política

Otro de los puntos de conflicto fue el proyecto de Presupuesto 2027, en particular las modificaciones relacionadas con Discapacidad.

El 18 de septiembre, Bullrich cuestionó que esos cambios no hubieran sido comunicados previamente en la mesa política del oficialismo, pese a que participa de ese ámbito de coordinación.

"Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta", expresó. Y agregó: "Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan".

La senadora también planteó que la recuperación económica debía acelerarse para que las mejoras llegaran a los hogares. "Falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas, para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente, sino que llegan a cada familia", señaló.

El rechazo al pliego de la fiscal Susana Pernas

Las diferencias también alcanzaron los nombramientos judiciales. El 7 de octubre, Bullrich anunció que votará en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal.

La senadora fundamentó su decisión en la actuación de Pernas en la causa contra el policía de la Ciudad Luis Chocobar, en la que la fiscal había solicitado una condena de tres años de prisión para el efectivo.

La posición de Bullrich se sumó a sus cuestionamientos sobre la estrategia legislativa y la coordinación interna del Gobierno.

Qué viene para 2027 y el rol clave de Bullrich en el Senado

Antes de reunirse con Milei, Bullrich había participado el lunes de la reunión de gabinete en la Casa Rosada. Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la senadora apoya una eventual candidatura del Presidente para las elecciones de 2027.

La reunión de este viernes se concentró en los planteos que Bullrich venía haciendo sobre la gestión y las decisiones del oficialismo. No se anunciaron acuerdos específicos ni cambios en las posiciones públicas de la senadora.

Bullrich continúa al frente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, una función clave para las negociaciones parlamentarias del Gobierno y el tratamiento de sus iniciativas legislativas.